Τράπεζες: Τι περιμένουν οι αναλυτές από τα μεγέθη του γ' τριμήνου

Σε δύο βασικούς πυλώνες στηρίζονται οι εκτιμήσεις των αναλυτών της Beta ΑΧΕΠΕΥ, για την πορεία των αποτελεσμάτων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο αλλά και για ολόκληρη τη χρήση του 2025.

Ο ένας είναι τα έσοδα από προμήθειες που συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Ο δεύτερος είναι το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, σε έκθεση της η Beta ΑΧΕΠΕΥ διατηρεί θετικές εκτιμήσεις και για το τρίτο τρίμηνο του έτους, ενώ δείχνει την προτίμησή της στην Alpha Bank, η οποία από την αρχή του χρόνου παρουσιάζει απόδοση 108,4%.

Και αυτό γιατί, όπως τονίζουν οι αναλυτές η Alpha Bank έχει το χαμηλότερο δείκτη P/TBV (2025) 1,02 φορές ενώ το χαμηλότερο P/E έχει η Πειραιώς (8,2 φορές).

Σε γενικές γραμμές, το τρίτο τρίμηνο του 2025 αναμένεται να είναι πιο ήπιο από τα προηγούμενα, αντανακλώντας τις υπολειπόμενες επιπτώσεις της πρόσφατης μείωσης των επιτοκίων. Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν σταθερά σε τροχιά επίτευξης των στόχων τους για ολόκληρο το έτος, όπως βλέπει η Beta ΑΧΕΠΕΥ στην έκθεσή της.

Τα έσοδα από προμήθειες συνεχίζουν να επιδεικνύουν ισχυρή δυναμική, με ενθαρρυντικά σημάδια συνεχούς ανάπτυξης στο μέλλον. Παράλληλα, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό, καθώς:

Τα επιτόκια σταθεροποιούνται,

Η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα υπερβαίνει τον μέσο όρο της ευρωζώνης,

Ο πληθωρισμός είναι μέτριος και οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν θετικές. Αυτοί οι παράγοντες συνεχίζουν να στηρίζουν την ανθεκτικότητα του τομέα και την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αναφέρει η χρηματιστηριακή.

Η πιστωτική επέκταση αν και ήταν εποχιακά υποτονική αυτό το τρίμηνο, η Beta παρατηρεί μια θετική τάση στις λιανικές χορηγήσεις δανείων, που οφείλεται στην ανάκαμψη των ενυπόθηκων δανείων.

Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας να αναφέρουν αύξηση +10,7% σε ετήσια βάση στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και αύξηση +16,1% σε ετήσια βάση στις μη χρηματοοικονομικές εταιρικές χορηγήσεις δανείων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί, με τη βοήθεια της αύξησης του ΑΕΠ, του χαμηλότερου κόστους δανεισμού και των στοχευμένων προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων δανείων.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη επιβράδυνση σε τριμηνιαία βάση, η Betaδιατηρεί τη θετική της στάση έναντι του κλάδου, καθώς οι στόχοι κερδοφορίας για το σύνολο του έτους παραμένουν εφικτοί.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το αυριανό κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ, δημοσιεύει αποτελέσματα η Eurobank και αναμένεται να παρουσιάσει σταθερά αποτελέσματα για το τρέχον τρίμηνο, σύμφωνα με τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους. Το καθαρό έσοδο από τόκους (NII) προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φθάνοντας τα 620 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από προμήθειες παραμένουν ανθεκτικά, διατηρώντας τη θετική δυναμική των δύο προηγούμενων τριμήνων, και αναμένεται να σταθεροποιηθούν στο ανώτερο άκρο του εύρους, στα 185 εκατ. ευρώ περίπου.

Αυτό αντανακλά την ισχυρή αύξηση των μη τοκοφόρων εσόδων, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόσφατη εξαγορά της CNP Cyprus Insurance Holdings. Τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να ανέλθουν σε περίπου 350 εκατ. ευρώ (-3,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), ενισχύοντας τον στόχο για το σύνολο του έτους για καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει στις 31 Οκτωβρίου και αναμένεται να παρουσιάσει ένα ισχυρό τρίμηνο, με καθαρά κέρδη που θα ξεπερνούν τα 280 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένης μιας εφάπαξ δωρεάς 25 εκατ. ευρώ δωρεά για ανακαίνιση σχολείων).

Η καθαρή πιστωτική επέκταση για τα 9 μήνες ανέρχεται σε 3,0 δισ. ευρώ, ανοίγοντας πιθανώς το δρόμο για αναβάθμιση άνω των 3,5 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2025.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερα στα 469 εκατ. ευρώ (-1% σε τριμηνιαία βάση), δείχνοντας σημάδια σταθεροποίησης μετά από προηγούμενες μειώσεις, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να αυξηθούν ελαφρώς στα 170 εκατ. ευρώ (3,5% σε τριμηνιαία βάση), επιβεβαιώνοντας τον στόχο των 650 εκατ. ευρώ για ολόκληρο το έτος.

Τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας αναμένονται στα 315,5 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο και στα 987,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, ενώ της Alpha Bank στα 166,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο και στα 488,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Η Εθνική δημοσιεύει αποτελέσματα στις 6 Νοεμβρίου και η Alpha Bank στις 7 Νοεμβρίου.