Τράπεζα Κύπρου: Επιθετική πιστωτική επέκταση και μέρισμα

Η Τράπεζα Κύπρου καταγράφει κέρδη ύψους 481 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η οργανική της δυναμική παραμένει ισχυρή ακόμη και σε ένα περιβάλλον σταδιακής αποκλιμάκωσης επιτοκίων. Η διοίκηση μιλά για «ισχυρή και βιώσιμη κερδοφορία», ενώ οι μέτοχοι βλέπουν διανομή 305 εκατ. ευρώ, στο ανώτατο όριο της μερισματικής πολιτικής.

Στην ενημέρωση αναλυτών τονίστηκε πως υπάρχουν δύο βασικοί άξονες για το 2026, αφενός η οργανική βελτίωση των επιδόσεων και αφετέρου οι τεχνικές μεταρρυθμίσεις, που ενισχύουν τη θέση κεφαλαίου και τη συνολική ανθεκτικότητα.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε στο 18,6%, επίπεδο που συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,10 ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διατηρήθηκε στο 37%, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη πειθαρχία στις δαπάνες και την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού μοντέλου.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Πανίκος Νικολάου, σημείωσε χαρακτηριστικά: «η ισχυρή οικονομική μας επίδοση αντανακλά την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων και τη σταθερή προσήλωσή μας στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους». Όπως υπογράμμισε, η κερδοφορία δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα διαρθρωτικών αλλαγών, εξυγίανσης του ισολογισμού και στοχευμένων επενδύσεων.

Ρεκόρ νέων χορηγήσεων

Το πλέον ηχηρό μήνυμα των αποτελεσμάτων αφορά την πιστωτική επέκταση. Οι νέες χορηγήσεις ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 23% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Η αύξηση προήλθε κυρίως από εταιρικούς και διεθνείς πελάτες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της τράπεζας ως βασικού χρηματοδότη της κυπριακής επιχειρηματικότητας. Τα συνολικά εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 8% και διαμορφώθηκαν στα 10,9 δισ. ευρώ.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη των πελατών μας και της κυπριακής οικονομίας, με υπεύθυνη πιστωτική πολιτική και ισχυρά κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου», ανέφερε ο κ. Νικολάου, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των χορηγήσεων συνδυάζεται με διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου.

Ισολογισμός-ασπίδα και μηδενισμός του ρίσκου

Η πιο εντυπωσιακή μεταστροφή αφορά το μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο δείκτης ΜΕΔ προς δάνεια περιορίστηκε στο 1,2%, επίπεδο που προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και απέχει έτη φωτός από τα διψήφια ποσοστά της προηγούμενης δεκαετίας.

Ταυτόχρονα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) διαμορφώθηκε στο 321%, με πλεονάζουσα ρευστότητα 9,2 δισ. ευρώ. Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη CET1 (με μεταβατικές διατάξεις), μετά τη μείωση για τη διανομή, στο 21% στο τέλος του 2025.

Η διοίκηση κάνει λόγο για «ανθεκτικό και ευέλικτο ισολογισμό», ικανό να απορροφήσει κραδασμούς και να στηρίξει περαιτέρω ανάπτυξη. Η κεφαλαιακή ισχύς επιτρέπει στην τράπεζα να κινείται με άνεση τόσο σε επίπεδο διανομών όσο και σε επίπεδο στρατηγικών επιλογών.

Γενναία ανταμοιβή στους μετόχους

Η συνολική διανομή από την κερδοφορία του έτους ανέρχεται σε 305 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε payout ratio 70%, στο ανώτατο όριο της μερισματικής πολιτικής.

Το συνολικό μέρισμα σε μετρητά ανέρχεται σε 0,701 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά περίπου 45% σε ετήσια βάση. Ήδη, 87 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν ως ενδιάμεσο μέρισμα τον Οκτώβριο του 2025, ενώ το τελικό μέρισμα των 0,50 ευρώ ανά μετοχή θα τεθεί προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 15ης Μαΐου 2026 και, εφόσον εγκριθεί, θα καταβληθεί στις 24 Ιουνίου 2026.

Σωρευτικά από το 2022, οι διανομές ανέρχονται σε 705 εκατ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τη σαφή στροφή σε μια πολιτική σταθερών και ελκυστικών αποδόσεων. Η διανομή του 2025 αντιστοιχεί σε υψηλή μονοψήφια απόδοση, της τάξεως του 9%, ενισχύοντας την επενδυτική ελκυστικότητα της μετοχής.

Ο κ. Νικολάου τόνισε: «η διανομή στο ανώτατο όριο της πολιτικής μας αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στη βιωσιμότητα της κερδοφορίας και στη δύναμη του ισολογισμού μας», στέλνοντας σαφές μήνυμα συνέχειας.

Το ψηφιακό στοίχημα αποδίδει

Πέρα από τα παραδοσιακά μεγέθη, η χρονιά σηματοδότησε και την ωρίμανση της ψηφιακής στρατηγικής. Οι ενεργοί ψηφιακοί χρήστες ανήλθαν σε 504.000 στο τέλος του 2025, ενώ οι λογαριασμοί QuickAccount αυξήθηκαν κατά 62% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τους 51.306.

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται και στα ψηφιακά δάνεια, τα οποία αυξήθηκαν κατά 33% και ανήλθαν σε 195 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά κρίσιμο εργαλείο βελτίωσης της εμπειρίας πελάτη και συγκράτησης κόστους.

Η διοίκηση επενδύει συστηματικά στην τεχνολογία, με στόχο τη δημιουργία ενός υβριδικού μοντέλου που συνδυάζει την προσωπική σχέση με την ταχύτητα και την ευελιξία των ψηφιακών υπηρεσιών. Όπως επισημαίνεται, η επιτυχία στα ψηφιακά κανάλια «αποδεικνύει την ορθότητα των επενδύσεων και τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο τραπεζικό μοντέλο».

Ισχυρή ώθηση από το bancassurance

Σημαντική συμβολή στα έσοδα και στη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου είχε και ο τομέας του bancassurance, ο οποίος κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη το 2025. Τα συνολικά ασφάλιστρα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση, με αιχμή τόσο τα προϊόντα ζωής όσο και τα γενικά ασφαλιστικά, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων. Η ενσωμάτωση ασφαλιστικών λύσεων στο τραπεζικό δίκτυο και στα ψηφιακά κανάλια ενισχύει τη διασταυρούμενη πώληση (cross-selling), αυξάνει τη διείσδυση στο πελατολόγιο και δημιουργεί επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων με χαμηλή κατανάλωση κεφαλαίου. Η διοίκηση βλέπει τον τομέα ως βασικό πυλώνα της μελλοντικής κερδοφορίας, καθώς συμβάλλει στη σταθερότητα των αποτελεσμάτων σε περιβάλλον μεταβαλλόμενων επιτοκίων.