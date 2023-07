Γιατί οι αμερικανικές τράπεζες καταγράφουν αυξημένα κέρδη

Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους ενίσχυσε τα κέρδη των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών στο δεύτερο τρίμηνο με τις μετοχές τους να σημειώνουν άνοδο. Η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης όμως και το γεγονός οτι ακριβαίνει το κόστος των καταθέσεων «σκιάζουν» τις προοπτικές του κλάδου.

Η Bank of America και η Bank of New York Mellon, δύο από τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, ευνοήθηκαν από την άνοδο των επιτοκίων της Fed στην προσπάθειά της να δαμάσει τον επίμονο πληθωρισμό.

Τα καθαρά έσοδα τόκων της BofA αυξήθηκαν 14% στα $14,2 δισ. και βοήθησαν την τράπεζα να πετύχει κέρδη ανά μετοχή που ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών στη Wall Street. H δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ αναμένει οτι τα καθαρά έσοδα τόκων για ολόκληρη τη χρονιά θα σημειώσουν αύξηση 8% στα $57 δισ.

Η τράπεζα BNY Mellon επίσης υπερέβη τις εκτιμήσεις των αναλυτών με τα καθαρά έσοδα τόκων να σημειώνουν αύξηση 33% στα $1,1 δισ. ενώ η PNC Financial Services Group, μια μεγάλη περιφερειακή τράπεζα, πέτυχε αύξηση 15% στα καθαρά έσοδα τόκων στα $3,51 δισ.

Οι μετοχές της BofA και της BNY ενισχύθηκαν 5% ενώ ο τραπεζικός δείκτης του S&P 500 κέρδισε 2% την περασμένη εβδομάδα. Προηγουμένως η JP Morgan Chase, η Wells Fargo και η Citigroup είχαν παρόμοια τόνωση της κερδοφορίας τους από τα καθαρά έσοδα τόκων.

Παρόλο που οι διοικήσεις τους υπογράμμισαν την ανθεκτικότητα που δείχνει η οικονομία των ΗΠΑ, προειδοποίησαν για τα ρίσκα επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης και μείωσης των καταναλωτικών δαπανών.

Τις προειδοποιήσεις αυτές επανέλαβε και η PNC που μείωσε την πρόβλεψή της για τα καθαρά έσοδα τόκων ολόκληρης της χρονιάς, εκτιμώντας οτι θα αυξηθούν 5% έως 6% φέτος αντί 6% με 8% που ήταν η προηγούμενή της πρόβλεψη. Η εκτίμηση αυτή επισκίασε την καλύτερη των προσδοκιών κερδοφορία της το δεύτερο τρίμηνο. Η μετοχή της ενισχύθηκε 3,5%.

Τα αποτελέσματα των τραπεζών ακολουθούν ένα ταραχώδες πρώτο τρίμηνο που προκάλεσε η κατάρρευση της Silicon Valley Bank. Η αναστάτωση στον τραπεζικό κλάδο προκάλεσε φυγή καταθέσεων από τις περιφερειακές τράπεζες και τις ανάγκασε να ανεβάσουν τα επιτόκια που πληρώνουν για να διατηρήσουν την καταθετική τους πελατεία.

Στην περίπτωση της Morgan Stanley, τα καθαρά έσοδα τόκων ήταν στάσιμα το δεύτερο τρίμηνο στα $2,2 δισ. και η κερδοφορία της μειώθηκε 18%, καθώς τα έσοδα από δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής σημείωσαν πτώση. Η διοίκηση της όμως προβλέπει ανάκαμψη στο χώρο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, εκτίμηση που ενίσχυσε τη μετοχή της 6%.