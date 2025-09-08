Snappi: Πρεμιέρα για την πρώτη ελληνική neobank

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank, αδειοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη διάθεσης της εφαρμογής της.

Να σημειώσουμε ότι απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους και είναι διαθέσιμη μέσω App Store και Google Play. Με έδρα τα Ιωάννινα, η τράπεζα δημιουργήθηκε από το μηδέν ώστε να είναι 100% ψηφιακή, προσφέροντας διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού χωρίς γραφειοκρατία, αποκλειστικά μέσω κινητού, και ανθρώπινη εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο.

Οι πελάτες αποκτούν άμεσα και δωρεάν ψηφιακή χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και φυσικής κάρτας. Η Snappi υπόσχεται μηδενικές χρεώσεις, διαφάνεια και πλήρη ενσωμάτωση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών IRIS, λογαριασμών και μεταφορών χρημάτων.

Τα πλεονεκτήματα για τους πελάτες

Με ελληνικό IBAN και συμμετοχή στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ, οι λογαριασμοί της Snappi υποστηρίζουν πλήρως τις συναλλαγές που απαιτούνται για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου. Ιδιαίτερη καινοτομία αποτελεί η 24ωρη ζωντανή εξυπηρέτηση στην ελληνική γλώσσα, χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων bots – μια υπηρεσία που καθιστά τη Snappi μοναδική στην ευρωπαϊκή αγορά neobanks.

Παράλληλα, προσφέρει επιτόκιο 3% για καταθέσεις έως 1.000 ευρώ, το υψηλότερο στην ελληνική αγορά. Σύντομα θα διαθέσει και τη δυνατότητα “Snappi Pay Later”, ένα μοντέλο πληρωμών σε τέσσερις άτοκες δόσεις για online αγορές. Ως τράπεζα πλήρως αδειοδοτημένη από την ΕΚΤ, μετέχει στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, που καλύπτει ποσά έως 100.000 ευρώ ανά καταθέτη.

Δηλώσεις της διοίκησης

Η CEO της Snappi, Gabriella Kindert, δήλωσε ότι η νέα τράπεζα στοχεύει να «επαναπροσδιορίσει το banking με απλότητα, διαφάνεια και προσαρμογή στην πραγματική ζωή». Όπως τόνισε, «η εμπιστοσύνη και η ξεκάθαρη επικοινωνία με τον πελάτη αποτελούν θεμέλιο της λειτουργίας της Snappi».

Η αναπληρώτρια CEO, Νίκη Μ. Χίου, σημείωσε ότι η Snappi αντανακλά τη «νέα ανθεκτικότητα και ανανέωση της Ελλάδας» μετά από τις χρηματοοικονομικές κρίσεις, τονίζοντας τον ρόλο της στην ενίσχυση της συμπερίληψης, ειδικά για νέους και κατοίκους υπο-εξυπηρετούμενων περιοχών.

Στρατηγικοί στόχοι και προοπτικές

Η Snappi θέτει ως στόχο να φτάσει τους 100.000 πελάτες έως το τέλος του 2025 και το ένα εκατομμύριο μέχρι το 2027. Η εταιρεία δίνει έμφαση στις γενιές Ζ και Υ, που αναζητούν απλές, γρήγορες και αξιόπιστες τραπεζικές υπηρεσίες. Όταν είχε παρουσιαστεί το μοντέλο η κ. Kindert είχε επισημάνει ότι η νέα γενιά δεν επενδύει και στόχος της Snappi είναι να λειτουργήσει και ως σύμβουλος, παρέχοντας καθοδήγηση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. «Το μεγάλο στοίχημα είναι η εμπιστοσύνη. Την επόμενη επταετία θα εξελισσόμαστε διαρκώς, επεκτείνοντας τις υπηρεσίες μας ακόμη και σε στεγαστικά δάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαφοροποίηση από τις παραδοσιακές τράπεζες

Η Snappi διαφοροποιείται από τις συμβατικές τράπεζες με την απλότητα και την προσβασιμότητα της πλατφόρμας της. Ποντάρει ιδιαίτερα στις υπηρεσίες Buy Now Pay Later (BNPL), ενώ ξεκινά με βασικά προϊόντα όπως λογαριασμό με ελληνικό IBAN, ηλεκτρονικές πληρωμές, χρεωστική κάρτα και σύντομα πιστωτική. Παράλληλα, σκοπεύει να προσφέρει υπηρεσίες μισθοδοσίας σε επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη θέση της και στον εταιρικό τομέα.

Από τα Ιωάννινα στην Ευρώπη

Το εγχείρημα της Snappi ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 στα Ιωάννινα, ενώ η τραπεζική άδεια από την ΕΚΤ εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2024, μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Σήμερα απασχολεί 20 εργαζόμενους στα Ιωάννινα και 80 στην Αθήνα, με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης.

Στα σχέδια της διοίκησης περιλαμβάνεται η επέκταση σε τουλάχιστον τρεις ευρωπαϊκές αγορές μέσα στην επόμενη τριετία. Συγκεκριμένα, το 2026 προγραμματίζεται η πρώτη διείσδυση εκτός Ελλάδας, ενώ έως το 2029 η Snappi στοχεύει να έχει παρουσία σε τρεις ή περισσότερες χώρες. Η προσαρμογή της πλατφόρμας στις τοπικές ανάγκες θα είναι περίπου 20%, ώστε να καλύπτει τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς.