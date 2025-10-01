Raiffeisen Αυστρίας: Απέτυχε η νέα προσπάθεια πώλησης δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Η Raiffeisen Bank International απέτυχε σε ακόμη μία προσπάθεια να πουλήσει μερίδιο των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση. Η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει την τράπεζα ως βασική χρηματοοικονομική γέφυρα με τη Δύση.

Η θυγατρική της Raiffeisen στη Ρωσία παραμένει ο μεγαλύτερος δανειστής της χώρας που δεν έχει τεθεί υπό κυρώσεις, γεγονός που την καθιστά κρίσιμη για τις εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Ρώσοι αξιωματούχοι αντιτάχθηκαν σε πιθανή πώληση, εν μέρει επειδή ανησυχούσαν ότι η ανάληψη του μεριδίου από Ρώσο αγοραστή θα μπορούσε να προκαλέσει δυτικές κυρώσεις εις βάρος της RBI, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Και οι δύο μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Δισεκατομμύρια σε εκκρεμότητα

Η Raiffeisen επιδιώκει να διαθέσει μερίδιο του ρωσικού βραχίονα σε τοπικό αγοραστή, ελπίζοντας ότι η Μόσχα θα επιτρέψει τον επαναπατρισμό δισεκατομμυρίων ευρώ σε κέρδη που παραμένουν δεσμευμένα εκεί. Ταυτόχρονα, δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ να περιορίσει τη δραστηριότητά της στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Εκπρόσωπος της τράπεζας δήλωσε ότι η Raiffeisen μειώνει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, αλλά οποιαδήποτε πώληση απαιτεί έγκριση από τις ρωσικές αρχές. «Η RBI διαπραγματεύεται την πώληση της ρωσικής θυγατρικής της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, καθώς «απαιτούνται πολυάριθμες κανονιστικές εγκρίσεις».

Ο διευθύνων σύμβουλος Γιόχαν Στρομπλ έχει επιχειρήσει πολλές φορές στο παρελθόν να πουλήσει μερίδιο της δραστηριότητας στη Ρωσία και, σύμφωνα με τις πηγές, είχε επισκεφθεί τη χώρα για τον σκοπό αυτό.

Εντάσεις Μόσχας – Δύσης

Οι τελευταίες προσπάθειες πώλησης ναυάγησαν εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων Ρωσίας – Δύσης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν παγώσει στο Βέλγιο, ανήκοντα στην κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η ΕΕ επιδιώκει να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, μετά και την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περιοριστούν οι ενεργειακοί δεσμοί με τη Μόσχα. Η κατάρριψη ρωσικών drones πάνω από την Πολωνία επιδείνωσε περαιτέρω το κλίμα.

Η Βιέννη, έδρα της RBI, έχει δεχθεί κριτική από τον πρώην Ρώσο πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος προειδοποίησε με συνέπειες αν η Αυστρία εγκαταλείψει την ουδετερότητά της.

Στρατηγικός ρόλος

Η Raiffeisen εξακολουθεί να είναι κομβική για τις πληρωμές φυσικού αερίου και άλλες συναλλαγές με τη Ρωσία, ανέφεραν οι πηγές, παρά τον περιορισμό δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τρίτη πηγή, οι ρωσικές αρχές θέλουν να διατηρήσουν την τράπεζα ως πύλη για χρηματικές ροές με την Ευρώπη, ενώ και η ίδια σκοπεύει να συνεχίσει να λειτουργεί εκεί.

Η ειδική θέση της Raiffeisen στη Ρωσία, σε συνδυασμό με το μέγεθός της – πολύ μεγαλύτερο από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, όπως η ιταλική UniCredit και η ουγγρική OTP Bank – της έχει επιτρέψει να συγκεντρώσει περίπου 7 δισ. ευρώ σε κέρδη που έχουν παγιδευτεί.

Εάν η τράπεζα τεθεί σε μαύρη λίστα από τη Δύση, θα διακοπεί μια σημαντική οδός πληρωμών, απομονώνοντας περαιτέρω τη Ρωσία.

Σήμερα, η Raiffeisen διεκπεραιώνει πληρωμές για τον αγωγό TurkStream, που αποτελεί τον μοναδικό πλέον δρόμο εξαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Το αέριο που διοχετεύτηκε μέσω Τουρκίας τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους ανήλθε σε περίπου 11,5 δισ. κυβικά μέτρα, αξίας 3,8 δισ. δολαρίων σε μέσες τιμές αγοράς.

Παρά τους περιορισμούς στις εξερχόμενες πληρωμές σε ευρώ, σε ορισμένες μεγάλες ρωσικές εταιρείες επετράπη να πραγματοποιούν διεθνείς πληρωμές μέσω της τράπεζας.

Ο εκπρόσωπος της Raiffeisen ανέφερε ότι οι χορηγήσεις, οι καταθέσεις και οι πληρωμές στη Ρωσία έχουν μειωθεί, ενώ όσες διενεργούνται «υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς και συμμορφώνονται με τις κυρώσεις».

Η Raiffeisen έχει δεχθεί έντονη κριτική από Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι δραστηριότητές της στη Ρωσία στηρίζουν την πολεμική οικονομία της χώρας.

Η τράπεζα είναι επίσης εκτεθειμένη σε ρωσικές κυρώσεις. Νωρίτερα φέτος, ρωσικό δικαστήριο την υποχρέωσε να καταβάλει 2 δισ. ευρώ ως αποζημίωση για την κατάρρευση σύνθετης ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων.