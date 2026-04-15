Πρεμ Γουάτσα για Eurobank: Είναι η κορυφαία επένδυση της Fairfax εδώ και 40 χρόνια

Την ικανοποίησή του για την πορεία των επενδύσεων του ομίλου στην Ελλάδα εξέφρασε ο επικεφαλής της Fairfax, Πρεμ Γουάτσα, στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους ενόψει της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου.

Παράλληλα, ο κ. Γουάτσα εξήρε τη διοίκηση της Eurobank Holdings και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

«Ο Φωκίων και η εξαιρετική διοικητική του ομάδα στη Eurobank είχαν ακόμη μία εξαιρετική χρονιά το 2025, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 16% και επιστροφή του 55% των καθαρών κερδών στους μετόχους, μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών», ανέφερε, ενώ τόνισε επίσης ότι η οργανική ανάπτυξη παρέμεινε δυναμική, χάρη στην αύξηση των επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα και των στεγαστικών και επιχειρηματικών χορηγήσεων στη Βουλγαρία.

Ο Πρεμ Γουάτσα υπογράμμισε ότι η Eurobank συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 66% στο τέλος του 2025, ενώ σημαντική ώθηση έδωσαν η συγχώνευση της Eurobank Cyprus με τη Hellenic Bank και η εξαγορά της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρεμ Γουάτσα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας, σημειώνοντας ότι η Eurobank έχει ιδρύσει τεχνολογικό κέντρο στην Πούνε της Ινδίας, ενισχύει τις ψηφιακές της υπηρεσίες στην Ελλάδα και αναπτύσσει «εργοστάσιο» τεχνητής νοημοσύνης στην Αθήνα σε συνεργασία με τις Ernst & Young και Microsoft.

Ο Πρεμ Γουάτσα χαρακτήρισε τη συμμετοχή στη Eurobank ως την καλύτερη επένδυση στην 40χρονη ιστορία του ομίλου, αποκαλύπτοντας ότι η αγοραία αξία της επένδυσης έχει εκτοξευθεί στα 4,6 δισ. ευρώ από 700 εκατ. ευρώ το 2020, με μη πραγματοποιηθέν κέρδος 4,6 δισ. δολαρίων και ετήσια σύνθετη απόδοση 15% από το 2014. «Η Eurobank είναι μακράν η καλύτερη επένδυση που είχαμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρεμ Γουάτσα.

Παράλληλα, ο Πρεμ Γουάτσα στάθηκε στην εξαγορά της ασφαλιστικής Eurolife από τη Eurobank έναντι 813 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει τις προμήθειες της τράπεζας κατά 12% και θα αυξήσει το ROE κατά 100 μονάδες βάσης. Υπενθύμισε ότι η Fairfax είχε αποκτήσει την Eurolife το 2016, κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, χαρακτηρίζοντας την επένδυση ιδιαίτερα επιτυχημένη για όλες τις πλευρές.

Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο Πρεμ Γουάτσα εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών οικονομιών. Όπως ανέφερε, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει στο 145% το 2025 και στο 120% έως το 2030, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, χαμηλότερα από χώρες όπως η Ισπανία και η Φινλανδία. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί την επενδυτική βαθμίδα, δημοσιονομική πειθαρχία και σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα.

Αναφερόμενος στη μετοχή της Eurobank, ο Πρεμ Γουάτσα σημείωσε ότι παρά την άνοδο 54% το 2025, η αποτίμησή της παραμένει ελκυστική, με δείκτη P/E 10x και μερισματική απόδοση 5%, προσθέτοντας ότι η Fairfax παραμένει ισχυρός υποστηρικτής της διοίκησης του Φωκίωνα Καραβία.



Ο Πρεμ Γουάτσα αναφέρθηκε και στη Grivalia Hospitality, επισημαίνοντας ότι μετά τις προκλήσεις του 2024 η εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση και αναπροσαρμογή της στρατηγικής της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιώργος Χρυσικός ανέλαβε εκ νέου τον διπλό ρόλο προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα.

Η εταιρεία επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση της λειτουργικής αποδοτικότητας των βασικών της επενδύσεων, με το One&Only Aesthesis στην Αθήνα να καταγράφει αύξηση εσόδων κατά 25% και ενίσχυση της κερδοφορίας, ενώ το Amanzoe διατήρησε ισχυρές επιδόσεις. Παράλληλα, έργα όπως τα Avant Mar, ON Residence και 91Athens σημείωσαν πρόοδο και βελτίωση βασικών δεικτών.

Η στρατηγική της εταιρείας στρέφεται πλέον σε ένα πολυετές επενδυτικό πλάνο, με στόχο την εδραίωση ισχυρής παρουσίας στη Μεσόγειο στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας. Το 2025 ενισχύθηκε η εστίαση στην ελληνική αγορά και στον τομέα των branded residences, ενώ προχώρησαν αποεπενδύσεις σε Κρήτη και Παναμά, ώστε να δοθεί έμφαση στον βασικό πυρήνα δραστηριοτήτων.



Το χαρτοφυλάκιο branded residences περιλαμβάνει συνεργασίες με διεθνή brands όπως One&Only και Aman, καθώς και έργα υπό ανάπτυξη με Six Senses και Mandarin Oriental, έναν ταχέως αναπτυσσόμενο και δυνητικά ιδιαίτερα αποδοτικό τομέα.

Η Fairfax Financial Holdings υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε πολυτελή ξενοδοχειακά ακίνητα έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη διοίκηση της Grivalia. Παράλληλα, αναγνωρίζει τη συμβολή στελεχών όπως ο Φωκίων Καραβίας, ο Αλέξης Σαρρηγεωργίου και ο Χρυσικός, που έχουν δημιουργήσει σημαντική αξία για τον όμιλο την τελευταία δεκαετία.