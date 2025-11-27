Πειραιώς: Τι φέρνει η ολοκλήρωση του deal για την Εθνική Ασφαλιστική

Με μια κίνηση ύψους 600 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς δεν αποκτά απλώς την κορυφαία ασφαλιστική της χώρας, αλλά το missing link που της επιτρέπει να εξελιχθεί σε έναν πλήρως καθετοποιημένο χρηματοοικονομικό όμιλο, ικανό να ανταγωνιστεί όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός ελληνικών συνόρων.

Πρόκειται για ένα deal που δημιουργεί αξία, διευρύνει τις δυνατότητες δημιουργίας εσόδων, ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και στέλνει ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές.

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, δήλωσε για τη Συναλλαγή: «Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τον Όμιλο Πειραιώς και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική ανάπτυξη. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Εθνική Ασφαλιστική, όχι μόνο διευρύνουμε τις δυνατότητές μας σε λύσεις προστασίας και επενδύσεων, αλλά δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για να προσφέρουμε αξία στους πελάτες και τους μετόχους μας. Μαζί, δημιουργούμε ένα νέο σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία, τοποθετώντας τον Όμιλο Πειραιώς σε πρωταγωνιστική θέση στις ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και θέτοντας τα θεμέλια για βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις.»

Η συμφωνία που αλλάζει το ισοζύγιο δυνάμεων

Με την εξαγορά του 100% της μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, η Πειραιώς κλείνει ένα κεφάλαιο πολυετούς συζητήσεων στην αγορά και ανοίγει ένα νέο, πολύ πιο φιλόδοξο. Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί τη μακροβιότερη και μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, με 1,8 εκατ. πελάτες, 14,6% μερίδιο αγοράς και 850 εκατ. ευρώ σε μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2024. Είναι ένας θεσμικός επενδυτής με ενεργητικό άνω των 4 δισ. ευρώ, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σταθερή κερδοφορία.

Η Πειραιώς αποκτά έτσι έναν πυλώνα με ώριμη ανάπτυξη, κερδοφορία και υψηλή φερεγγυότητα (SCR 188%), σε ένα timing που η ίδια βρίσκεται σε φάση επιταχυνόμενης ανάκαμψης, συνεχών αναβαθμίσεων και ενίσχυσης του μεριδίου της σε όλες τις βασικές γραμμές εργασιών.

Με το ύψος του τιμήματος στα €0,6 δισ., η τράπεζα εξασφαλίζει ένα περιουσιακό στοιχείο στρατηγικής σημασίας, χωρίς να επιβαρύνει τη συνολική της θέση. Αντιθέτως, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 19% στο τέλος του 2025, αφήνοντας ισχυρό buffer 300 μ.β. έναντι των εποπτικών απαιτήσεων.

Το Bancassurance ως χρυσοφόρος μηχανισμός ανάπτυξης

Ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελούσε εδώ και χρόνια το «χρυσό μήλο» των τραπεζών. Το bancassurance, δηλαδή η διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσα από το δίκτυο των τραπεζών, αποτελεί μια αγορά που ήδη αγγίζει τα 1,2 δισ. ευρώ ετησίως. Η Πειραιώς διέθετε ήδη μεγάλο μερίδιο της αγοράς, περίπου 29%, χάρη στις συνεργασίες της με την Ergo Hellas και την NN Hellas. Με την Εθνική Ασφαλιστική πλέον εντός του Ομίλου, ο πήχης ανεβαίνει θεαματικά.

Η εξαγορά δημιουργεί το μεγαλύτερο bancassurance οικοσύστημα στη χώρα, με δυνατότητα πλήρους καθετοποίησης, από ασφάλειες ζωής και υγείας, έως επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα, και από ασφάλειες κατοικίας έως νέες λύσεις χαμηλού ρίσκου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, το δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής, με εμπειρία 134 ετών, λειτουργεί ως δίαυλος για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων, ενισχύοντας την cross-selling δυναμική.

Το αποτέλεσμα θα είναι ένας μηχανισμός παραγωγής προμηθειών που φέρνει την Πειραιώς στα επίπεδα των μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων, ενισχύοντας τις μη τοκοφόρες πηγές εσόδων σε μια εποχή που τα επιτοκιακά περιθώρια σταδιακά στενεύουν.

Η στρατηγική αξία για τους μετόχους

Για τους μετόχους της Πειραιώς, η συμφωνία αποτελεί ξεκάθαρη win-win εξέλιξη. Ήδη από τις παρουσιάσεις προς τους αναλυτές, είχε υπογραμμιστεί ότι η Εθνική Ασφαλιστική θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 5% και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Η συμφωνία ενισχύει τα recurrent revenues, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα κερδοφορίας, στοιχείο κρίσιμο για έναν διεθνή επενδυτή.

Ταυτόχρονα, με ετήσια διανομή 50% των κερδών από το 2025 και μετά, η συνολική κεφαλαιακή θέση της τράπεζας εκτιμάται ότι θα φθάσει περίπου το 20% έως το 2028. Οι εποπτικές ανάγκες μειώνονται περαιτέρω εφόσον η Πειραιώς εξασφαλίσει το λεγόμενο «δανέζικο συμβιβασμό», που θα απελευθερώσει 200–250 εκατ. ευρώ σε αποθέματα.

Σε μια περίοδο όπου η Πειραιώς έχει ήδη λάβει τρεις επενδυτικές βαθμίδες από τους τέσσερις μεγάλους οίκους αξιολόγησης, η κίνηση αυτή λειτουργεί ως επιπλέον επιβεβαίωση του σταθερού ανοδικού της μομέντουμ.

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου Πειραιώς

Η διοίκηση του ομίλου προανήγγειλε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα παρουσιάσει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του «διευρυμένου Ομίλου Πειραιώς». Το μοντέλο αυτό εστιάζει σε τρεις πυλώνες:

-Ενίσχυση της δημιουργίας αξίας για μετόχους και πελάτες.

-Διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με ισχυρό ποσοστό προμηθειών.

-Ανάπτυξη μέσα από ένα ενιαίο οικοσύστημα τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Η Πειραιώς μετατρέπεται σε ένα χρηματοοικονομικό hub που καλύπτει όλες τις ανάγκες του πελάτη, από χρηματοδότηση και αποταμίευση, μέχρι διαχείριση κινδύνων, επενδύσεις και ιδιωτική ασφάλιση.

Οι προκλήσεις και το ζήτημα των υφιστάμενων συμβολαίων

Καμία μεγάλη συμφωνία δεν είναι χωρίς προκλήσεις και το σημαντικότερο θέμα που πρέπει να διευθετηθεί αφορά τις αποκλειστικές συνεργασίες της τράπεζας με την NN και την Ergo. Το ευρωπαϊκό precedent επιτρέπει συνεργασίες πολλαπλών ασφαλιστικών μέσα στην ίδια τράπεζα, ωστόσο απαιτεί έξυπνη τεχνική διαχείριση, ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις και να μεγιστοποιηθεί η αξία.

Παρά ταύτα, η αγορά αποτιμά ότι πρόκειται για μια πρόκληση διαχειρίσιμη, που δεν αλλάζει το συνολικό θετικό narrative. Αντιθέτως, η συγκέντρωση τέτοιου εύρους δραστηριοτήτων μέσα στην Πειραιώς αποτελεί πηγή μακροπρόθεσμης υπεραξίας.

Η Εθνική Ασφαλιστική σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης

Η ίδια η Εθνική Ασφαλιστική εισέρχεται σε ένα περιβάλλον που της δίνει πρόσβαση σε πόρους, τεχνογνωσία και συστήματα ενός μεγάλου ομίλου. Ο μετασχηματισμός της με την υποστήριξη της Πειραιώς αναμένεται να επιταχυνθεί, δίνοντάς της νέα δυναμική τόσο στο retail όσο και στο corporate. Με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και το customer-centric μοντέλο, η εταιρεία έχει την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση της σε μια αγορά που αλλάζει ταχύτατα.