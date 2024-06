Πειραιώς: Στοχεύει σε ψηφιακή τραπεζική και asset management

Στο κομμάτι του asset management που αυξάνει τα έσοδα και στη ψηφιακή τραπεζική με τη Snappi, θέλει να δώσει βάρος η νέα Πειραιώς, εκτιμώντας ότι θα αποφέρουν σύντομα καρπούς για την τράπεζα. Το αποκάλυψε ο CEO Χρήστος Μεγάλου παρουσιάζοντας τη νέα εταιρική ταυτότητα της Πειραιώς, με την οποία ο Όμιλος θέλει να σηματοδοτήσει τη μεγάλη επαναφορά της τράπεζας, στον ιδιωτικό τομέα, τη διανομή μερισμάτων και την αυξημένη απόδοση και κερδοφορία.

Η Πειραιώς ασφαλώς και παραμένει τράπεζα, αλλά βγάζει εκτός το συνθετικό από την ονομασία στα πρότυπα των ομίλων του εξωτερικού γιατί θέλει να είναι και κάτι ακόμα παραπάνω για τους πελάτες της, εστιάζοντας σε ανθρώπινη επαφή, παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική.

Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η Πειραιώς είναι από τις πλέον αποδοτικές τράπεζες στην Ευρώπη με δείκτες κερδοφορίας άνω του 15% σύμφωνα και με την πρόσφατη ανοδική αναθεώρηση στόχων φέτος, όπως επίσης με δείκτη κόστους προς δαπάνες στο 31%. Θα ήθελε λοιπόν η κεφαλαιοποίηση και η μετοχή να συμβαδίζει με την ανοδική πορεία της τράπεζας.

Θα έπρεπε όπως είπε, η μετοχή να διαπραγματεύεται με τιμή προς ενσώματη λογιστική αξία στο 1, δηλαδή όπως συμβαίνει με τους ομολόγους στην Ευρώπη κι όχι στο 0,70%-0,75% της λογιστικής αξίας, όπως συμβαίνει τώρα. Σημείωσε ιδιαίτερα ότι η Πειραιώς φέρνει αποτελέσματα κι επιβεβαιώνει σταθερά κάθε φορά, στην πράξη, τους στόχους με τους οποίους δεσμεύεται, γεγονός που έχει ενισχύσει σημαντικά την αξιοπιστία της. Στο πλαίσιο αυτά επιτυγχάνει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα τη περίοδο που ανακοινώνουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ψηφιακή επέκταση στο εξωτερικό μέσω Snappi

Αν η Πειραιώς αναζητούσε στόχο στο εξωτερικό αυτήν την περίοδο, θα ήταν μάλλον για το κομμάτι της διαχείρισης περιουσίας, το asset management. Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται πλέον σε 10 δισ. ευρώ από τρία δισ. ευρώ το 2019. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα ξεκινώντας όμως από την Ελλάδα, όπου τα περιθώρια ανάπτυξης είναι μεγάλα.

Επιπλέον όμως η Πειραιώς είναι σε discount έναντι «στόχων» του εξωτερικού, άρα δεν κάνει νόημα αυτή την περίοδο. Όπως σχολίασε ο κ Μεγάλου «εάν πας να δώσεις μετρητά 1,5 φορά το book value κι εσύ είσαι στο 0,70 ή στο 1, “you destroy value you don’t create value».

Ο άλλος τομέας που ενδιαφέρει την Πειραιώς, είναι η ψηφιακή τραπεζική. Το 98% των συναλλαγών της τράπεζας γίνονται πλέον ψηφιακά. Έτσι η Πειραιώς που έχει επενδύσει στη Snappi, αναμένει την ευρωπαϊκή άδεια για τη Snappi, οπότε μέσω αυτής η Πειραιώς θα επεκταθεί σε συναλλαγές και στην Ευρώπη χωρίς να χρειάζεται να κάνει εξαγορές σε φυσικά καταστήματα. Σημειώνεται, ότι η Πειραιώς επενδύει 150 εκατ. ευρώ το χρόνο για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της και θα πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις 450 εκατ. ευρώ στην τριετία 2024-2026.

Στεγαστικά δάνεια και «Σπίτι Μου»

Μεγάλο μερίδιο αγοράς στο πρόγραμμα «Σπίτι Μου» πήρε η Τράπεζα Πειραιώς όπως είπε ο κ. Μεγάλου και ο ανώτερος γενικός διευθυντής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, κ. Βασίλης Κουτεντάκης.

Τo μερίδιό της έφθασε στο 35%. Σύμφωνα με τον κ. Κουτεντάκη έχει εντοπιστεί το παράδοξο, ενώ η αγορά ανεβαίνει, να μην υπάρχει διάθεση από τους πελάτες για να δανειστούν και να αποκτήσουν ακίνητο μέσω στεγαστικού δανείου. Αντίθετα, όπως είπε, «υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για τα υποβοηθούμενα από το κράτος προγράμματα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αναμένει η Πειραιώς να έχει καλή παρουσία και με το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Κουτεντάκης αναφερόμενος στην καμπάνια της τράπεζας για τη νέα της εταιρική ταυτότητα, σημείωσε ότι πέραν της ισχυρής ψηφιακής παρουσίας η Πειραιώς θέλει να δείξει πως είναι μία τράπεζα με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ευελιξία.

Ταμείο Ανάκαμψης

Υπάρχει τελικά μία λανθασμένη αντίληψη ότι η ελληνική οικονομία μετά την πρώτη επιτυχημένη εκκίνηση στις επενδύσεις μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο ρυθμός επιβραδύνθηκε. Τι συμβαίνει ακριβώς, εξήγησε ο ανώτερος γενικός διευθυντής, Chief Corporate & Investment Banking του Ομίλου, Θοδωρής Τζούρος.

Όπως είπε από τα 17 δισ. ευρώ των δανείων οι τράπεζες έχουν συμβασιοποιήσει 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,5 δισ. ευρώ έχουν εκταμιευθεί, λόγω της φύσης των έργων που έχουν μεγαλύτερο χρόνο ωρίμανσης, σε σχέση με επενδύσεις που γίνονται σε άλλες χώρες.

Για παράδειγμα, όταν μία επένδυση αφορά σε ένα νέο ξενοδοχείο για να γίνει η εκταμίευση πρέπει πρώτα να υλοποιηθεί η επένδυση και να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, τιμολόγια κ.λπ. Αλλά στην Ελλάδα, οι επενδύσεις δεν υλοποιούνται σε έξι μήνες. Ο χρόνος ωρίμανσης για επενδύσεις σε κτίρια υποδομών και ξενοδοχεία περίπου 2-3 χρόνια.

Περίπου οι μισές αιτήσεις από τα 92 αιτήματα χρηματοδότησης που δέχθηκε η Πειραιώς αφορά σε επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Η νέα εταιρική ταυτότητα

«Οι άνθρωποι είμαστε γεμάτοι ιστορίες. Να τις ακούς είναι σπουδαίο. Να τις στηρίζεις είναι Πειραιώς», είναι το μότο της διαφημιστικής καμπάνιας που συνοδεύει τη νέα εταιρική ταυτότητα της τράπεζας. Η Πειραιώς θέλει να αναδείξει τις υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα και αξίες της κοινωνίας, με έξι καθημερινές ιστορίες σε ισάριθμα φιλμ.

«Επιδίωξή μας είναι να περάσουμε το μήνυμα πως είμαστε και στοχεύουμε να είμαστε κάτι παραπάνω από απλώς μία τράπεζα», είπε ο κ. Μεγάλου. Η μουσική σύνθεση σε διαφορετικές εκτελέσεις έγινε από το Νίκο Πορτοκάλογλου.