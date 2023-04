Ο πρόεδρος της Credit Suisse ζήτησε συγγνώμη καθώς η οργή μεγαλώνει

Ο πρόεδρος της Credit Suisse ζήτησε την Τρίτη συγγνώμη που οδήγησε την τράπεζα στο χείλος της χρεοκοπίας, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή των μετόχων για την κατακόρυφη πτώση της εμβληματικής τράπεζας.

Η εσπευσμένη εξαγορά από την UBS με έδρα τη Ζυρίχη, για την οποία οι ελεβετικές αρχές επικαλέστηκαν έκτακτες ανάγκες, παρέκαμψε τους μετόχους της Credit Suisse, οι οποίοι διαφορετικά θα είχαν λόγο, και σχεδόν τους εξαφάνισε.

Η συνέλευση των μετόχων την Τρίτη σηματοδοτεί το ατιμωτικό τέλος για την τράπεζα ηλικίας 167 ετών που ιδρύθηκε από τον Άλφρεντ Έσερ, Ελβετό μεγιστάνα που αποκαλούνταν χαϊδευτικά Βασιλιάς Άλφρεντ Α', ο οποίος συνέβαλε στην κατασκευή των σιδηροδρόμων της χώρας και στη συνέχεια της τράπεζας.

Credit Suisse Group AG published the results of the 2023 Annual General Meeting. Read more in our media release: https://t.co/hUoYcQiutz pic.twitter.com/4rtuTwR8AE