Νέα οργανωτική δομή για την Attica Bank

Στην αναμόρφωση της διοικητικής της δομής προχωρά η Attica Bank, υιοθετώντας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ένα σύγχρονο και δυναμικό οργανόγραμμα από 1/1/2023. Παράλληλα, η τράπεζα ενδυναμώνει την εσωτερική οργάνωση και τη διοικητική ομάδα της, ώστε να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιό της που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της σε αναπτυξιακή πορεία, παράλληλα με την εξυγίανση του ισολογισμού της.

Στόχος του νέου οργανογράμματος είναι να απλοποιηθεί η διοικητική δομή με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση της Τράπεζας, ακολουθώντας τις επιταγές της βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα με την ενίσχυση της εκτελεστικής διοίκησης της Attica Bank, θα συσταθούν δύο πρόσθετες επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου: η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και η Επιτροπή ESG (Environment, Social, Governance).

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ανανεώνει την ανώτερη ηγετική της ομάδα, εντάσσοντας σε αυτή τέσσερα καταξιωμένα τραπεζικά στελέχη: την Δήμητρα Βουρνά, γενική διευθύντρια Λειτουργιών και Εργασιών (Chief Operating Officer), τον Κωνσταντίνο Φρυδάκη, γενικό διευθυντή Λιανικής και Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Chief Retail and Digital Officer), την Ρεγγίνα Ασλάνογλου, γενική διευθύντρια Μετασχηματισμού (Chief of Staff and Transformation Officer), και τον Χρήστο Ηλιόπουλο, αναπληρωτή γενικό διευθυντή, επικεφαλής Project Finance (Deputy General Manager, Head οf Project Finance).

Η Τράπεζα προχωράει σε περαιτέρω αλλαγές διοίκησης και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της, οι οποίες θα ανακοινωθούν εντός του Ιανουαρίου.

H διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η Attica Bank αλλάζει για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών και της τραπεζικής αγοράς, ακολουθώντας τις επιταγές της δέουσας εταιρικής διακυβέρνησης. Ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητά μας με ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας και ενδυναμώνουμε την ομάδα μας με δυναμικά και καταξιωμένα τραπεζικά στελέχη φέρνοντας πολύτιμη εμπειρία τόσο από οργανισμούς της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Καλωσορίζουμε τα νέα στελέχη μας και θα εργαστούμε όλοι με αφοσίωση, διαφάνεια και δυναμισμό, ώστε η Τράπεζα να γίνει πιο γρήγορη, πιο ευέλικτη, πιο αποτελεσματική και να μπει σε μια νέα τροχιά υγιούς ανάπτυξης με επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του».