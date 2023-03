Κατάρρευση SVB - Signature

Στη νέα τοποθέτηση του μέσα σε 24 ώρες ο Τζο Μπάιντεν επιχειρώντας να καταλαγιάσει το ντόμινο στις αγορές από την κατάρρευση των SVB και Signature, καθησυχάζει επενδυτές και καταθέτες ενώ υπόσχεται απολύσεις των διοικήσεων που οδήγησαν αυτές τις τράπεζες στη χρεοκοπία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ταχείες ενέργειες της κυβέρνησης για τη βοήθεια των καταθετών στις δύο αμερικανικές τράπεζες θα πρέπει να κάνουν τους Αμερικανούς να είναι σίγουροι το τραπεζικό σύστημα είναι ασφαλές.

Προσέθεσε ότι το πακέτο διάσωσης που ανακοινώθηκε από τις αμερικανικές αρχές χθες το βράδυ -το οποίο εγγυάται όλες τις καταθέσεις- σημαίνει ότι οι πελάτες της SVB θα μπορέσουν να πληρώσουν τους εργαζομένους τους και να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

«Οι σκληρά εργαζόμενοι υπάλληλοί τους μπορούν επίσης να αναπνεύσουν ευκολότερα», ανέφερε χαμογελώντας.

Όπως τόνισε, η υπουργός Οικονομικών Γέλεν και μια ομάδα τραπεζικών ρυθμιστικών αρχών ανέλαβαν άμεσα δράση: η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων ανέλαβε τον έλεγχο της Silicon Valley Bank το βράδυ της Παρασκευής και στη συνέχεια της Signature Bank την Κυριακή.

«Όλοι οι πελάτες με καταθέσεις σε αυτές τις τράπεζες μπορούν να είναι σίγουροι, ότι θα προστατεύονται και θα έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους από σήμερα. Αυτό περιλαμβάνει και τις μικρές επιχειρήσεις που πρέπει να κάνουν πληρωμές μισθοδοσίας αυτή την εβδομάδα (βασική ανησυχία για πολλούς πελάτες), εξηγεί ο πρόεδρος.»

Επανέλαβε δε δύο φορές εμφατικά, ότι «καμία απώλεια δεν θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους».

Αντίθετα, τα χρήματα θα προέλθουν από τα τέλη που καταβάλλουν οι τράπεζες στο αμερικανικό ταμείο ασφάλισης καταθέσεων.

Επίσης, διευκρίνισε ότι οι διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των καταθέσεων δεν ισχύει και για τους επενδυτές, που διαθέτουν τις μετοχές των εν λόγω τραπεζικών ιδρυμάτων, σημειώνοντας πως «έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός».

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο επισήμανε ότι «οι επενδυτές στις τράπεζες δεν θα προστατεύονται». «Ανέλαβαν εν γνώση τους ένα ρίσκο και όταν δεν απέδωσε, οι επενδυτές έχασαν τα χρήματά τους. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός», υπογράμμισε.

