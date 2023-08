Moody's: Υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα δέκα αμερικανικών τραπεζών

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε τη Δευτέρα την πιστοληπτική ικανότητα αρκετών αμερικανικών τραπεζών και προειδοποίησε ότι επανεξετάζει την κατάσταση ορισμένων εκ των μεγαλύτερων τραπεζών.

Συγκεκριμένα, μείωσε τις αξιολογήσεις 10 αμερικανικών τραπεζών κατά μία βαθμίδα και έθεσε ορισμένους τραπεζικούς κολοσσούς υπό εξέταση για πιθανή υποβάθμιση.

Ο οργανισμός άλλαξε επίσης τις προοπτικές του σε αρνητικές για αρκετές μεγάλες τράπεζες και συνολικά, άλλαξε τις αξιολογήσεις για 27 τράπεζες του κλάδου.

Στις τράπεζες που υποβαθμίστηκαν περιλαμβάνονται η M&T Bank MTB.N, η Pinnacle Financial Partners PNFP.O, η Prosperity Bank και η BOK Financial Corp BOKF.O.

Οι τράπεζες που τέθηκαν υπό αναθεώρηση για υποβάθμιση περιλαμβάνουν τις BNY Mellon BK.N, US Bancorp USB.N, State Street STT.N και Truist Financial TFC.N.

«Τα αποτελέσματα πολλών τραπεζών στο β' τρίμηνο έδειξαν αυξανόμενες πιέσεις κερδοφορίας που θα μειώσουν την ικανότητά τους να δημιουργούν εσωτερικά κεφάλαια», έγραψε η Moody's σε σημείωμά της.

«Αυτό συμβαίνει καθώς διαφαίνεται μια ήπια ύφεση και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους από τα επιτόκια και τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τους», ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης.

Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank νωρίτερα φέτος πυροδότησε κρίση εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ, οδηγώντας σε φυγή καταθέσεων σε πλήθος περιφερειακών τραπεζών, παρά το γεγονός ότι οι αρχές δρομολόγησαν έκτακτα μέτρα για τη στήριξη της εμπιστοσύνης.

Η Moody's άλλαξε τις προοπτικές σε αρνητικές από σταθερές για τις Capital One COF.N, Citizens Financial CFG.N και Fifth Third Bancorp FITB.O, μεταξύ άλλων.