JPMorgan: Άλμα στην κερδοφορία και στα έσοδα στο α' τρίμηνο

Ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου ανακοίνωσε την Τρίτη η JPMorgan Chase, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η αύξηση της μεταβλητότητας στις αγορές έδωσε σημαντική ώθηση στις δραστηριότητες trading, αντισταθμίζοντας τις ανησυχίες για το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ βάσει ενεργητικού παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο στα βασικά της μεγέθη:

Προσαρμοσμένα Έσοδα: Διαμορφώθηκαν στα 50,54 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς (Bloomberg consensus) που έκαναν λόγο για 49,26 δισ. δολάρια.

Καθαρά Κέρδη: Ανήλθαν σε 16,5 δισ. δολάρια (ή 5,94 δολάρια ανά μετοχή), έναντι 14,6 δισ. δολαρίων (5,07 δολάρια ανά μετοχή) την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Έσοδα Αγορών (Markets Revenue): Σημείωσαν άνοδο 20%, ακολουθώντας την τάση που κατέγραψαν και ανταγωνιστές όπως η Goldman Sachs.

Η αβεβαιότητα που προκάλεσε το ενεργειακό σοκ λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στο Ιράν, σε συνδυασμό με τις αναταράξεις στα χρηματιστήρια από την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ευνόησαν τα τμήματα trading της τράπεζας.

Η αυξημένη κινητικότητα ανάγκασε τους θεσμικούς πελάτες σε επανατοποθετήσεις χαρτοφυλακίων και αυξημένες πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging).

Παρά το ρευστό περιβάλλον, η JPMorgan διατήρησε την κυριαρχία της στην επενδυτική τραπεζική, καθώς λειτούργησε ως bookrunner στην έκδοση ομολόγων ύψους 37 δισ. δολαρίων της Amazon, ενώ συμμετείχε ως κύριος σύμβουλος στο deal ιδιωτικοποίησης (take-private) της AES, ύψους 33,4 δισ. δολαρίων.

Τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες (advisory fees) αυξήθηκαν κατά 28%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των τραπεζών της Wall Street για το συγκεκριμένο διάστημα.

Παρά την ισχυρή κερδοφορία, ο CEO του ομίλου, Τζέιμι Ντίμον, εμφανίστηκε συγκρατημένος, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για ένα «ολοένα και πιο σύνθετο πλέγμα ρίσκων».

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, οι ασαφείς διεθνείς εμπορικές πολιτικές και τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα ενισχύουν την ανάγκη να προετοιμάζουμε την Τράπεζα για ένα ευρύ φάσμα σεναρίων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Dimon.