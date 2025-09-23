Η τράπεζα Monte dei Paschi εξαγόρασε το 86% των μετοχών της Mediobanca

Η τράπεζα Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ολοκλήρωσε την εθελοντική δημόσια προσφορά και την προσφορά ανταλλαγής για όλες τις μετοχές της Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni, εξασφαλίζοντας συνολικά το 86,3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Οι μετοχές της Banca Monte dei Paschi di Siena σημείωσαν άνοδο 1,3% και της Mediobanca πτώση 2,1% στις 10:46 την Τρίτη.

Η επαναλειτουργία της περιόδου αποδοχής έληξε τη Δευτέρα στις 5:30 μ.μ. ώρα Ιταλίας, σύμφωνα με δελτίο τύπου της BMPS. Κατά τη διάρκεια της επαναλειτουργίας, 195.477.410 μετοχές της Mediobanca, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 24% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, προσφέρθηκαν σε αποδοχή της προσφοράς.

Σε συνδυασμό με τις 506.633.074 μετοχές που προσφέρθηκαν κατά την αρχική περίοδο αποδοχής, καθώς και τις 31.996 μετοχές που κατέχει άμεσα η BMPS, ο ιταλικός δανειστής θα κατέχει 702.142.480 μετοχές της Mediobanca μετά την ημερομηνία πληρωμής, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Η προσφορά τροποποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, ώστε να περιλαμβάνει ένα χρηματικό αντίτιμο 0,90 ευρώ ανά μετοχή της Mediobanca, επιπλέον των νεοεκδοθέντων μετοχών της BMPS, όπως περιγράφεται στο έγγραφο προσφοράς που εγκρίθηκε από την ιταλική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή, Consob, τον Ιούλιο.

Η πληρωμή του συνολικού αντιτίμου, που αποτελείται τόσο από το χρηματικό αντίτιμο όσο και από τις μετοχές της BMPS, έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Παρά το υψηλό επίπεδο αποδοχής, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διαγραφή των μετοχών της Mediobanca σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία.

Οι μετοχές της Mediobanca θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Euronext Milan. Η BMPS θα ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα της επαναλειτουργίας έως τις 7:29 π.μ. στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκδοτών.