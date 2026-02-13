Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας μειώνει το βασικό επιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης στο 15,5%

Κατά 50 μονάδες βάσης, στο 15,5% μείωσε την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας το βασικό επιτόκιο, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την επιβραδυνόμενη οικονομία σε περίοδο πολέμου, κατά την οποία έχει μερικά από τα υψηλότερα επιτόκια της τελευταίας δεκαετίας.

Από τους 24 αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters πριν από την απόφαση, μόνο οκτώ από τους 24 προέβλεπαν μείωση κατά 50 μονάδες βάσης.

«Η Τράπεζα της Ρωσίας θα αξιολογήσει την ανάγκη για περαιτέρω μείωση του βασικού επιτοκίου στις προσεχείς συνεδριάσεις της, ανάλογα με τη βιωσιμότητα της επιβράδυνσης του πληθωρισμού και τη δυναμική των προσδοκιών για τον πληθωρισμό», ανέφερε η τράπεζα.

«Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι το μέσο βασικό επιτόκιο θα κυμανθεί μεταξύ 13,5% και 14,5% ετησίως το 2026», ανέφερε. «Αυτό σημαίνει ότι οι νομισματικές συνθήκες θα παραμείνουν αυστηρές».

Η οικονομία της Ρωσίας, η οποία έδειξε σημαντική ανθεκτικότητα στις δυτικές κυρώσεις κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της σύγκρουσης στην Ουκρανία, επιβραδύνθηκε απότομα πέρυσι, μετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου από την κεντρική τράπεζα για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Η ρωσική κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 1,3% φέτος, έπειτα από 1,0% το 2025. Η κεντρική τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη 0,5-1,5% φέτος.

«Η ανοδική απόκλιση της ρωσικής οικονομίας από μια ισορροπημένη πορεία ανάπτυξης μειώνεται», ανέφερε η τράπεζα. «Η αύξηση της εγχώριας ζήτησης θα μετριαστεί τους επόμενους μήνες. Το επιχειρηματικό κλίμα δείχνει τις ίδιες προσδοκίες».