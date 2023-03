Η HSBC εξαγοράζει τον βρετανικό βραχίονα της SVB Bank έναντι 1 λίρας

Η HSBC εξαγόρασε τη Δευτέρα τον βρετανικό βραχίονα της Silicon Valley Bank έναντι του συμβολικού ποσού της μίας λίρας, διασώζοντας τον βασικό δανειστή για νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας στη Βρετανία και συμβάλλοντας στον περιορισμό των επιπτώσεων από τη μεγαλύτερη κατάρρευση τράπεζας μετά το χρηματοπιστωτικό κραχ.

Την είδηση μετέδωσε πρώτο το Sky News και λίγο αργότερα ήρθε η επίσημη επιβεβαίωση της συμφωνίας.

Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αγγλίας βοήθησαν στην ιδιωτική πώληση του βρετανικού βραχίονα της Silicon Valley Bank στην HSBC σε μια κίνηση που θα προστατεύσει τις καταθέσεις χωρίς να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι.

Όπως μετέδωσε ο Guardian, η HSBC θα εξαγοράσει τη Silicon Valley Bank UK (SVB UK) έναντι 1 λίρας, μετά από ένα Σαββατοκύριακο αγωνιώδους διαπραγμάτευσης από τους αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε δήλωσή της, η HSBC αναφέρει ότι η συναλλαγή "ολοκληρώνεται άμεσα". Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενους πόρους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει:

«Στις 10 Μαρτίου 2023, η SVB UK είχε δάνεια ύψους περίπου 5,5 δισ. στερλινών και καταθέσεις ύψους 6,7 δισ. στερλινών. Για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η SVB UK κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 88 εκατ. λιρών. Τα ίδια κεφάλαια της SVB UK υπολογίζονται σε 1,4 δισ. στερλίνες.»

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Bank of London ανακοίνωσε ότι κατέθεσε προσφορά στη Silicon Valley Bank UK, επισημαίνοντας ότι έστειλε τις προτάσεις της στις βρετανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η Bank of London, ηγείται μιας κοινοπραξίας επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία έχει υποβάλει επίσημες προτάσεις.

This morning, the Government and the Bank of England facilitated a private sale of Silicon Valley Bank UK to HSBC



Deposits will be protected, with no taxpayer support



I said yesterday that we would look after our tech sector, and we have worked urgently to deliver that promise