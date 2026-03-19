HSBC: Στα «σκαριά» περικοπές 20.000 θέσεων εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Η HSBC Holdings εξετάζει ένα κύμα εκτεταμένων περικοπών θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια, με τον CEO Georges Elhedery να ποντάρει στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τη μείωση ρόλων σε μεσαία και υποστηρικτικά τμήματα, μετέδωσε το Bloomberg την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Investing, οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν περίπου 20.000 θέσεις, δηλαδή το 10% του εργατικού δυναμικού της HSBC, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος. Οι θέσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την εξυπηρέτηση πελατών, κυρίως σε παγκόσμια κέντρα υπηρεσιών, θεωρούνται οι πιο ευάλωτες, αν και η αξιολόγηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Το δημοσίευμα έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης στην HSBC, καθώς η τράπεζα αναδιαμορφώνει τις δραστηριότητές της για να μειώσει το κόστος, να πουλήσει μη βασικά περιουσιακά στοιχεία και να επικεντρωθεί στον βασικό τραπεζικό της τομέα στην Ασία.

Η τράπεζα έχει θέσει ως στόχο μείωση προσωπικού κατά 10% σε ορισμένους τομείς. Ωστόσο, η αναδιάρθρωση φαίνεται να αποδίδει, με τη μετοχή της HSBC να έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 35% τους τελευταίους 12 μήνες.

Το δημοσίευμα της Πέμπτης εντάσσεται επίσης σε μια ευρύτερη τάση στη Wall Street για αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα με την εμφάνιση AI agents που μπορούν να εκτελούν ορισμένες εργασίες αυτόνομα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρθηκε ως λόγος για περισσότερες από 50.000 απολύσεις το 2025, αν και αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για άλλους παράγοντες, ιδίως μετά την περίοδο υπερπροσλήψεων που ακολούθησε την πανδημία Covid-19.



