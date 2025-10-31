Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη στα κέρδη και στην πιστωτική επέκταση

Η ώθηση που θα δώσει η Εθνική Ασφαλιστική στην τράπεζα Πειραιώς θα φανεί από το 2026, ενώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 θα αναλυθεί η στρατηγική που θα ακολουθήσει η τράπεζα, είπε ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, κατά την διάρκεια ενημέρωσης αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου. Ο ίδιος εκτίμησε πως η τράπεζα θα πετύχει κέρδη 1,1 δισ. ευρώ το 2025.

Ο κ. Μεγάλου αρχικά μίλησε για τα επιτεύγματα της τράπεζας στο εννεάμηνο που πέρασε, ενώ τόνισε ότι τα καλά αποτελέσματα ήταν που οδήγησαν στο να ανεβάσουν τους στόχους, αλλά και να αποφασίσουν την διανομή 500 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους. Ιδιαίτερα στάθηκε και στο ότι η απόδοση του 9μηνου οδηγεί σε πιστωτική επέκταση για το οικονομικό έτος 2025, σε >€3,5 δισ., από >€3,0 δισ.

Τα καλά αποτελέσματα στα στεγαστικά δάνεια επικράτησαν στις ερωτήσεις των αναλυτών, όπου ο κ. Μεγάλου σχολίασε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να φανούν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα από το πρόγραμμα που διαθέτει η Πειραιώς. «Πιστεύουμε ότι η αγορά στην Ελλάδα εξελίσσεται και το πολύ πετυχημένο πρόγραμμα μας στα στεγαστικά δάνεια θα φανεί κυρίως τη νέα χρονιά. Στο guidance του 2026 αναμένουμε μεγάλη ανάπτυξη στο συγκεκριμένο κομμάτι», είπε ο κ. Μεγάλου

Επιπλέον, ο CEO της Πειραιώς είπε ότι η πρόσφατη αναβάθμιση της Πειραιώς σε επενδυτική βαθμίδα από τη Fitch επιβεβαιώνει τη βελτίωση του προφίλ κινδύνου και μειώνει το κόστος χρηματοδότησης.

Κεφάλαιο Εθνική Ασφαλιστική

Αναλυτικότερα για την Εθνική Ασφαλιστική ο κ. Μεγάλου επεσήμανε ότι θα διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της και θα ενισχύσει την αξία για τους μετόχους της. Η συναλλαγή, που θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, αναμένεται να διαμορφώσει τον δείκτη CET1 της Πειραιώς σε περίπου 13% και στη συνέχεια να αυξηθεί. Στο Guidance που παρουσιάστηκε στους αναλυτές αναφορικά με την Εθνική Ασφαλιστική φαίνεται ότι η εξαγορά αυξάνει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τον ενεργό λογαριασμό RoaTBV κατά >5% και 1 ποσοστιαία μονάδα αντίστοιχα.

Τέλος, μνεία έγινε και στην νέα ψηφιακή τράπεζα Snappi, όπου ο κ. Μεγάλου τόνισε πως ήδη 30.000 άτομα έχουν ενεργοποιήσει την εφαρμογή, ενώ περισσότερα αποτελέσματα σχετικά με οικονομικά μεγέθη θα αναλυθούν στο 4ο τρίμηνο.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων

Ισχυρή πορεία κερδοφορίας και οργανικής ανάπτυξης παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς στο εννεάμηνο του 2025, συνεχίζοντας να ενισχύει το κεφαλαιακό της προφίλ και να επιβεβαιώνει τη διατηρήσιμη δυναμική της μετά τη σταδιακή ομαλοποίηση του επιτοκιακού περιβάλλοντος. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 854 εκατ. ευρώ, αποδίδοντας 15% επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,62 ευρώ, σε τροχιά υπέρβασης του ετήσιου στόχου για άνω των 0,80 ευρώ. Η τράπεζα εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με αναθεωρημένους ανοδικά στόχους, επιδιώκοντας καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 3,5 δισ. ευρώ και διανομή μερίσματος και επαναγορά μετοχών συνολικού ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Δανειακή επέκταση και ενίσχυση καταθέσεων

Κατά το 9μηνο, το χαρτοφυλάκιο δανείων πελατών της Πειραιώς αυξήθηκε σε 36,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3,1 δισ. ευρώ ή 15% σε ετήσια βάση, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση σε αναπροσαρμογή του στόχου για το 2025 πάνω από τα 37,3 δισ. ευρώ.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 9,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο – η καλύτερη ιστορικά επίδοση της τράπεζας σε αυτή την περίοδο – με τη δραστηριότητα να υποστηρίζεται από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Ξεχωριστή σημασία έχει το γεγονός ότι στα στεγαστικά δάνεια καταγράφηκε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια θετική καθαρή πιστωτική επέκταση, ύψους 45 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σε 63,9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 2% σε τριμηνιαία και 5% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της πελατειακής βάσης. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών έφθασαν τα 14,3 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 30% ετησίως, υπερβαίνοντας ήδη τον επικαιροποιημένο ετήσιο στόχο των 13,5 δισ. ευρώ.

Ανθεκτικά έσοδα και αυξανόμενες προμήθειες

Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 684 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα από προμήθειες να φθάνουν τα 489 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 7% ετησίως. Η συνεισφορά των προμηθειών στα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκε στο 25%, στοιχείο που υπογραμμίζει τη στρατηγική της Πειραιώς για διαφοροποίηση των πηγών εσόδων ενόψει της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε στο 2,3%, σηματοδοτώντας το χαμηλό σημείο του κύκλου, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να σταθεροποιούνται χάρη στην επέκταση των δανείων που μετρίασε τις επιπτώσεις της μείωσης επιτοκίων από την ΕΚΤ. Η διοίκηση επανεπιβεβαίωσε τον στόχο για 1,9 δισ. ευρώ καθαρά έσοδα από τόκους για το σύνολο του 2025.

Αποτελεσματικότητα κόστους και πειθαρχία κινδύνου

Η λειτουργική αποτελεσματικότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 34% στο εννεάμηνο, παρά τη συνέχιση επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 211 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, σταθερά σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 2% ετησίως.

Το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμεινε στο 0,49%, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο. Οι συνολικές απομειώσεις δανείων για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 68 εκατ. ευρώ, ενώ οι προμήθειες διαχείρισης NPE μειώθηκαν περαιτέρω, αντανακλώντας την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε στο 2,5%, από 3,2% ένα χρόνο πριν, καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό. Η κάλυψη NPE ανήλθε στο 71%, ενισχυμένη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Σημαντική συνεισφορά στη βελτίωση αυτή είχαν οι πωλήσεις των χαρτοφυλακίων Imola και Solar, συνολικής καθαρής αξίας περίπου 127 εκατ. ευρώ, οι οποίες ενίσχυσαν το κεφαλαιακό προφίλ και ελάφρυναν τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού.

Κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα σε υψηλά επίπεδα

Η Πειραιώς διατηρεί ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, με CET1 στο 14,6% και συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 20,6%, περιλαμβάνοντας πρόβλεψη για διανομή 50% των κερδών στους μετόχους. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (LDR) ανέρχεται στο 67%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 217%, επιβεβαιώνοντας την ευρωστία του ισολογισμού.

Τον Οκτώβριο η Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση Additional Tier 1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,125%, καθώς και επαναγορά προηγούμενων τίτλων ύψους 396 εκατ. ευρώ, ενέργειες που ενισχύουν περαιτέρω τη δομή κεφαλαίων και διαφοροποιούν τις πηγές χρηματοδότησης του Ομίλου.