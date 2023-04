H FDIC ζητά προσφορές μέχρι την Κυριακή για τη First Republic Bank

Να υποβάλουν τις τελικές τους προσφορές για την First Republic Bank έως την Κυριακή, ζήτησε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) από τράπεζες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η JP Morgan Chase, η PNC, η US Bancorp και η Bank of America, οι οποίες φέρονται να εκδήλωσαν αρχικό ενδιαφέρον μέσα στη στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ρυθμιστική αρχή απευθύνθηκε σε συγκεκριμένες τράπεζες την Πέμπτη, ζητώντας ενδείξεις ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης μιας προτεινόμενης τιμής και ενός εκτιμώμενου κόστους για το ταμείο ασφάλισης καταθέσεων του οργανισμού.

Με βάση τις υποβολές που έλαβε την Παρασκευή, η ρυθμιστική αρχή κάλεσε ορισμένες από αυτές τις εταιρείες και άλλες στο επόμενο βήμα της διαδικασίας υποβολής προσφορών, δήλωσαν οι άνθρωποι, ζητώντας να μην κατονομαστούν συζητώντας τις εμπιστευτικές συνομιλίες.

Ένας εκπρόσωπος της JPMorgan αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι εκπρόσωποι της PNC και της FDIC δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια που στάλθηκαν εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας, σημειώνει το πρακτορείο.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών που ξεκίνησε από τις ρυθμιστικές αρχές -μετά από εβδομάδες άκαρπων συνομιλιών μεταξύ των τραπεζών και των συμβούλων τους- θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια πιο «τακτοποιημένη» πώληση της First Republic από τις κλειστές δημοπρασίες που ακολούθησαν τις καταρρεύσεις των Silicon Valley Bank και Signature Bank τον περασμένο μήνα.

Οι αρχές επεμβαίνουν μετά από μια ιδιαίτερα απότομη πτώση της μετοχής της τράπεζας την περασμένη εβδομάδα, η οποία πλέον έχει πέσει 97% φέτος.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια προσφορά για μια λεγόμενη λύση «ανοιχτής αγοράς» ώστε να μην κηρυχθεί επίσημα η First Republic ως πτωχευμένη.

Επιπλέον, η JPMorgan συγκαταλέγεται στις μεγάλες τράπεζες που έχουν ήδη συγκεντρώσει περισσότερο από το 10% των καταθέσεων σε εθνικό επίπεδο, καθιστώντας απαγορευτικό για την τράπεζα, σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΗΠΑ, να αποκτήσει άλλο ίδρυμα αποδοχής καταθέσεων.

Διαβάστε επίσης:

Σύννεφα τραπεζικής κρίσης και ύφεσης στις αγορές

Επιστρέφει το «φάντασμα» της τραπεζικής κρίσης;