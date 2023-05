Κατέρρευσε η First Republic Bank - Καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία περνούν στην JP Morgan

Στα χέρια της JPMorgan περνάει η First Republic Bank σύμφωνα με ανακοίνωση των ρυθμιστικών αρχών, εν μέσω αναζωπύρωσης της τραπεζικής κρίσης στις ΗΠΑ.

«Η κυβέρνησή μας κάλεσε εμάς και άλλους να αναλάβουμε δράση και το κάναμε», δήλωσε ο Τζέιμι Ντάιμον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase. «Η οικονομική μας ισχύς, οι δυνατότητες και το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε μια προσφορά για την εκτέλεση της συναλλαγής με τρόπο που να ελαχιστοποιεί το κόστος για το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων».

H JPMorgan Chase απέκτησε το σύνολο των καταθέσεων της First Republic, συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων καταθέσεων, καθώς και τη «σημαντική πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι μετοχές της JPMorgan σημείωσαν άνοδο 2,6% κατά την προσυνεδριακή διαπραγμάτευση με αφορμή την είδηση.

Όλοι οι καταθέτες της First Republic θα γίνουν καταθέτες της JPMorgan Chase και θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις καταθέσεις τους.

To protect depositors, we entered into an agreement with JP Morgan Chase Bank to purchase and assume all deposits and assets of First Republic Bank. Read more ➡️ https://t.co/8KCKgJ2ZWR. pic.twitter.com/FRrIZk5aBY