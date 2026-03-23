H Fiera Capital δεσμεύεται για συμμετοχή στην προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου της CrediaBank

Η Fiera Capital (UK) Limited («Fiera» ή «η Εταιρεία»), η βρετανική θυγατρική της Fiera Capital Corporation, μιας κορυφαίας ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 119,7 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ανακοινώνει σήμερα την προ-δέσμευσή της, εκ μέρους ορισμένων από τα κεφάλαιά της, να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου της CrediaBank S.A. («CrediaBank»), υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, με ποσό προ-δέσμευσης ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Η προτεινόμενη έκδοση υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς, στην έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της CrediaBank που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2026, καθώς και σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank, ενεργώντας βάσει της σχετικής εξουσιοδότησης.

Υπό την προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου θα προχωρήσει, και υπό τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, αυτή θα αποτελέσει τη δεύτερη συμμετοχή της Fiera σε αύξηση κεφαλαίου του ίδιου οργανισμού, ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη στήριξή της προς τον στρατηγικό μετασχηματισμό της τράπεζας.

Παρότι η επόμενη φάση ανάπτυξης της CrediaBank παρουσιάζει νέες προκλήσεις, η προ-δέσμευση της Fiera αντικατοπτρίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη στη διοικητική ομάδα της τράπεζας υπό τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Eleni Vrettou. Η ομάδα έχει διαχειριστεί με επιτυχία μια απαιτητική περίοδο εγχώριας ενοποίησης, επίλυσης μη εξυπηρετούμενων δανείων και ενίσχυσης του ισολογισμού, τοποθετώντας την τράπεζα σε θέση να εισέλθει στο επόμενο στάδιο επέκτασής της.

Ο Stefan Böttcher, Senior Portfolio Manager, Emerging & Frontier Markets στη Fiera Capital (UK) Limited, δήλωσε:

«Έχοντας στηρίξει την τράπεζα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης φάσης μετασχηματισμού της, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Η CrediaBank έχει αποδείξει σαφή ικανότητα υλοποίησης σύνθετων στρατηγικών πρωτοβουλιών και η σχεδιαζόμενη επέκταση στη Μάλτα αποτελεί μια ελκυστική ευκαιρία για τη διεθνή ανάπτυξη της πλατφόρμας της. Έχουμε ισχυρή εμπιστοσύνη στο όραμα και την ικανότητα της διοικητικής ομάδας να επιτύχει μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη.»

Σχετικά με τη Fiera Capital Corporation

Η Fiera Capital Corporation («Fiera Capital») είναι μια κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με αυξανόμενη παγκόσμια παρουσία. Η Fiera Capital παρέχει εξατομικευμένες και πολυ-επενδυτικές λύσεις σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές αγορές, εξυπηρετώντας θεσμικούς πελάτες, χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και ιδιώτες επενδυτές στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και βασικές αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Η εις βάθος τεχνογνωσία της, η διαφοροποιημένη επενδυτική πλατφόρμα και η δέσμευσή της για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αποτελούν βασικά στοιχεία της αποστολής της να βρίσκεται στην αιχμή της επιστήμης της διαχείρισης επενδύσεων και να δημιουργεί βιώσιμο πλούτο για τους πελάτες της. Η Fiera Capital διαπραγματεύεται με το σύμβολο FSZ στο Χρηματιστήριο του Τορόντο.

Με έδρα το Μόντρεαλ, η Fiera Capital, μαζί με τις συνδεδεμένες εταιρείες της σε διάφορες δικαιοδοσίες, διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από δώδεκα πόλεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ), του Λονδίνου (Ηνωμένο Βασίλειο), του Χονγκ Κονγκ (SAR) και του Άμπου Ντάμπι (ADGM).

