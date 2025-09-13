Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, δήλωσε ότι η ιταλική τράπεζα ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης του μεριδίου της στη γερμανική Commerzbank σε τράπεζα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν λάβει μια καλή προσφορά που θα ικανοποιεί τους μετόχους, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Frankfurter Allgemeine Zeitung το Σάββατο.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η UniCredit απέκτησε μερίδιο 26% στον γερμανικό δανειστή και πίεσε για συγχώνευση, στην οποία η Commerzbank αντιτίθεται. Το γερμανικό κράτος κατέχει μερίδιο 12% στην τράπεζα και η κυβέρνηση στο Βερολίνο είναι επίσης αντίθετη σε μια εξαγορά.

Εάν οι μέτοχοι δεν είναι πλέον ικανοποιημένοι με την επένδυση στην Commerzbank, η UniCredit θα μπορούσε να πουλήσει το μερίδιό της με κέρδος, δήλωσε ο Orcel στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Τι θα συνέβαινε αν μια τράπεζα που δεν ανήκει στην ΕΕ προσφερόταν να αγοράσει τις μετοχές μας; Τότε θα έπρεπε να αποδεχτώ την προσφορά αυτή, λόγω της υποχρέωσης που έχω απέναντι στους μετόχους μου», ανέφερε σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Θα μου άρεσε αυτό; Όχι απαραίτητα, καθώς εδώ και ένα χρόνο προσπαθώ να δημιουργήσω μια ισχυρότερη τράπεζα στην Ευρώπη», δήλωσε στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι τελικά θα επικρατήσουν οι κανόνες της αγοράς.