Η ήττα της τοξικότητας στις παρελάσεις και οι ριζικές αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εν μέσω ενός πολιτικού σκηνικού ρευστότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να οριοθετήσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες, δίνοντας έμφαση στις προωθούμενες αλλαγές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα θέμα, που εξακολουθεί να πλήττει την κυβέρνηση. Την ώρα, που μέρος της υπόθεσης έχει ήδη λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να στείλει με ακόμη πιο εμφατικό τρόπο το μήνυμα της πολιτικής βούλησης να διορθωθούν παθογένειες του παρελθόντος, παρά το όποιο πολιτικό κόστος, αναγνωρίζοντας τα λάθη και τις αστοχίες, που υπήρξαν και διαιώνισαν παράνομες τακτικές με απώλειες εκατομμυρίων.

Μιλώντας στους υπουργούς του, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για την «πιο δύσκολη μεταρρύθμιση», μιλώντας για μια πολύπλοκη διαδικασία, γιατί πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές. Χαρακτήρισε «αναγκαία πολιτικά» τη στήριξη όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και ειδικά όσων εκλέγονται στην περιφέρεια, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση κάνει το καλύτερο δυνατό για έγκαιρες και κυρίως διαφανείς πληρωμές. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σε έναν νέο κόσμο διαφάνειας και διαλειτουργικότητας, ο ρόλος των ΚΥΔ δεν θα παραμείνει ο ίδιος, προτάσσοντας ως στόχο να λειτουργούν τα πληροφορικά συστήματα του δημοσίου και να καταστεί περιττός ο ρόλος των μεσαζόντων.

Στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είναι απαραίτητη για να γίνει μια νέα αρχή και να λυθεί «ριζικά ένα τεράστιο διαχρονικό πρόβλημα». Η κυβέρνηση θέλει να εμπεδωθεί ο τρόπος που χειρίστηκε το θέμα πριν ακόμη υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση, με τον πρωθυπουργό να υπενθυμίζει ότι πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ο ίδιος είχε μιλήσει «για την ανάγκη να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό», ότι περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη δεσμευτεί από το κράτος και δεκάδες κατηγορούμενοι να έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και επαναλαμβάνοντας, τελικά, την «ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει ένα τέλος στην ανομία».

Την ώρα, που ο χώρος των αγροτών μοιάζει με καζάνι που βράζει, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε ως αποτέλεσμα μιας μεγάλης μεταρρύθμισης «εν κινήσει» αστοχίες και καθυστερήσεις στις αποπληρωμές τους, επισημαίνοντας ότι έχει αρχίσει η καταβολή τους. «Εκείνο το οποίο θα μείνει στο τέλος, πάντως, από αυτή την τολμηρή παρέμβαση, θα είναι μία καινούργια εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων», ήταν το πολιτικό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, που το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να περάσει στην κοινή γνώμη.

Μετά τον προβληματισμό των τελευταίων ημερών για το πού θα μπορούσαν να οδηγήσουν οι αντιδράσεις στις νέες ρυθμίσεις για τον Άγνωστο Στρατιώτη και με δεδομένη πλέον την ομαλή διεξαγωγή των παρελάσεων, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σε πολιτικό επίπεδο το μήνυμα του, χωρίς να αναφερθεί άμεσα στην αντιπολίτευση, μιλώντας για το κλίμα των εορτασμών. «Θα έλεγα ότι είναι ίσως η καλύτερη απάντηση την οποία δίνουν οι ίδιοι οι πολίτες, που στην πράξη γυρνούν την πλάτη τους στην τοξικότητα και τη μιζέρια που επιμένουν να διακινούν ορισμένοι», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να μπει στον πυρήνα της πολιτικής αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών. Το πολιτικό στίγμα ο κ. Μητσοτάκης το έδωσε, κάνοντας αναφορά στους μαθητές, οι οποίοι παρέλασαν υπό βροχή. «Είναι μια καλή αναλογία του τρόπου με τον οποίο κι εμείς πρέπει να πορευόμαστε, παρά τις δυσκολίες, παρά τις ''μπόρες'' οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος στον οποίο θέλουμε να φτάσουμε και να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μας βγάλει από την πορεία μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει εκκρεμότητες, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε από τον επόμενο μήνα να κατορθώσει να επιστρέψει την ατζέντα στο πεδίο της οικονομίας, που κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι μπορεί να αποδειχθεί προνομιακό στην παρούσα συγκυρία, καθώς αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή των μέτρων στήριξης, που έχουν εξαγγελθεί. Στην ατζέντα της επανέρχονται και τα θέματα καθημερινότητας, με προτεραιότητα, κατά τον κ. Μητσοτάκη, «τη βελτίωση του κράτους, από τη μία διευρύνοντας το μέτωπο εναντίον της γραφειοκρατίας, προκειμένου η δημόσια διοίκηση να γίνεται ολοένα και πιο αξιόπιστη και φιλική προς τον πολίτη, και από την άλλη δίνοντας πειστικές και κυρίως ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες απαντήσεις σε τρέχουσες προκλήσεις, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ» όπως είπε, συνδέοντας τα δύο ζητήματα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το κυβερνητικό επιτελείο και ο Κωστής Χατζηδάκης, προωθούν νέα δέσμη ρυθμίσεων για τον περαιτέρω περιορισμό της γραφειοκρατίας, που θα περιλαμβάνει την κατάργηση πιστοποιητικών και θα συμπληρώνουν την ψηφιακή μετάβαση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο gov.gr, με τον κ. Μητσοτάκη να αναφέρεται στις συντάξεις «που εκδίδονται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, τη γραμμή 1555 για τα εργασιακά θέματα, το 1566 για τα ζητήματα υγείας, το ψηφιακό tracker, που έχει ήδη μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής στα επείγοντα των νοσοκομείων, την αξιολόγηση στο Δημόσιο». Η ψηφιοποίηση του κράτους εξακολουθεί να αποτελεί «στοίχημα» για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, καθώς αποτελεί έναν από τους τομείς με θετικό πρόσημο από τους πολίτες.