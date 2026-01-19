Ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βούτσιτς, εξασφάλισε την υποστήριξη των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης για να αναλάβει τη θέση του επόμενου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη μιας διετούς αναδιάρθρωσης του εξαμελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Ο 61χρονος πολιτικός έλαβε την υποστήριξη του Eurogroup τη Δευτέρα, προκειμένου να διαδεχθεί τον Λουίς ντε Γκίντος μετά την αποχώρησή του στα τέλη Μαΐου.

Ο Βούτσιτς θα κληθεί να ακροαστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ θα ζητηθεί και η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν τον τελικό λόγο για τον διορισμό, ο οποίος στο παρελθόν ακολουθούσε πάντα την ψηφοφορία του Eurogroup.

Η επιλογή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ανατολική Ευρώπη, που δεν είχε ποτέ εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, παρά το γεγονός ότι πλέον τα κράτη της περιοχής αποτελούν το ένα τρίτο των 21 μελών της ευρωζώνης. Οι χώρες της περιοχής είχαν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλίσουν την ένταξή τους στην ανώτατη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας.

Οι υποψήφιοι από τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Πορτογαλία και τη Λετονία αποσύρθηκαν διαδοχικά λόγω έλλειψης υποστήριξης. Τελικός αντίπαλος του Βούτσιτς ήταν ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Φινλανδίας και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, Όλι Ρεν.

Ο Βούτσιτς είναι διοικητής της Κροατικής Εθνικής Τράπεζας από το 2012, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει ως αναπληρωτής επικεφαλής του ιδρύματος. Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ και έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την υιοθέτηση του ευρώ το 2023.

Θεωρείται από τα πιο επιθετικά μέλη της 27μελούς ομάδας, έχοντας χαρακτηρίσει τους κινδύνους για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ισορροπημένους και επισημαίνοντας ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα μπορούσε να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Ο διορισμός του αφήνει σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό το πεδίο για την επιλογή του επόμενου προέδρου της ΕΚΤ, όταν λήξει η θητεία της νυν προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ τον Οκτώβριο του 2027. Στους επικρατέστερους για την προεδρία περιλαμβάνονται ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, ο πρώην επικεφαλής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας Κλάας Κνοτ, ο πρόεδρος της Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ και το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ιζαμπέλ Σνάμπελ.