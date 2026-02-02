Το Innovation Greece 7.0: Reimagining the Future, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας, αποτελεί μία συνάντηση του οικοσυστήματος καινοτομίας, αλλά και μια αποτύπωση της στιγμής στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία, ήτοι ένα μεταβατικό στάδιο, με περισσότερα εργαλεία από ποτέ, αλλά και με μεγαλύτερες ευθύνες.

Η τεχνολογία, οι επενδύσεις και τα οργανωμένα οικοσυστήματα συνεργασίας επαναπροσδιορίζουν πλέον κρίσιμους τομείς της οικονομίας και επηρεάζουν άμεσα τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Από την ΑΙ και τη fintech μέχρι την κυβερνοασφάλεια και το ψηφιακό χρήμα, το συνέδριο επιχείρησε να απαντήσει στο κατά πόσο είναι έτοιμη η Ελλάδα να περάσει από το στάδιο της υιοθέτησης στο στάδιο της πρωτοπορίας.

Ένας θεσμός με διεθνείς φιλοδοξίες

Το Innovation Greece, που φέτος πραγματοποιήθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά, έχει πλέον εδραιωθεί ως θεσμός. Συνδιοργανώνεται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, σε συνεργασία με τα Panathenea και την Endeavor Greece, και με τη συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών και ακαδημαϊκών φορέων, από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το ΕΚΠΑ έως την ΕΑΤΕ, το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και μεγάλα επενδυτικά funds.

Η φετινή διοργάνωση είχε έντονα διαδραστικό χαρακτήρα, με έντεκα πάνελ συζήτησης και ζωντανές επιδείξεις ώριμων τεχνολογικών προϊόντων. Το ζητούμενο δεν ήταν η θεωρία, αλλά η πράξη και πώς η καινοτομία περνά από τα labs στην αγορά και από τις startups στη συνολική οικονομία.

«Η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ»

Το συνέδριο άνοιξε ο νέος Γενικός Γραμματέας Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Δημήτρης Τερζής, δίνοντας τον τόνο μιας πολιτικής που φιλοδοξεί να συνδεθεί πιο στενά με την αγορά και την τεχνολογία. Αμέσως μετά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Χάρης Λαμπρόπουλος, έθεσε το κρίσιμο πλαίσιο των επενδύσεων. Όπως τόνισε, αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια venture capital και private equity, που μπορούν να στηρίξουν το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. «Η Ελλάδα πρέπει να κάνει μεγαλύτερο scale up», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η αυξημένη εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών δεν είναι τυχαία. «Η χώρα μπαίνει στο ραντάρ», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να λειτουργήσουν «σαν μια γροθιά» ώστε να μη χαθεί το momentum.

Η Εθνική Τράπεζα και το στοίχημα του μετασχηματισμού

Από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας, ο Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων, Ερνέστος Παναγιώτου, ξεκαθάρισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί επιλογή, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης. «Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον, πρέπει να επενδύσουμε στο σήμερα», ανέφερε, εξηγώντας γιατί το θέμα του συνεδρίου ήταν ακριβώς το “Reimagining the Future”.

Η δομή του συνεδρίου ανανεώθηκε ριζικά, ώστε να γίνει πιο άμεση και πιο επιδραστική για το οικοσύστημα. AI, fintech, robotics, digital currencies και κυβερνοασφάλεια βρέθηκαν στο επίκεντρο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα γενιά founders και στον διαγωνισμό Business Seeds, έναν από τους παλαιότερους επιταχυντές στην Ευρώπη.

Το μέλλον του χρήματος

Το πρώτο πάνελ, με τίτλο The Future of Money, ανέδειξε ίσως το πιο απτό και ταυτόχρονα πιο σύνθετο ζήτημα, δηλαδή πώς αλλάζει το χρήμα και τι σημαίνει αυτό για πολίτες, επιχειρήσεις και κράτος.

Ο Άρης Σάμιτας, αντιπρύτανης Οικονομικών του ΕΚΠΑ και επικεφαλής του μεταπτυχιακού FinTech, περιέγραψε μια οικονομία που μετασχηματίζεται ραγδαία, με τις fintech εφαρμογές να επιβάλλουν νέους κανόνες ταχύτητας και αυτοματοποίησης. Η πιλοτική εφαρμογή των CBDCs από το 2027 και η σταδιακή έλευση του ψηφιακού ευρώ θα αλλάξουν τη μορφή του χρήματος, όχι όμως απαραίτητα την καθημερινότητα, τουλάχιστον όχι άμεσα.

Το πραγματικό κενό, όπως επισήμανε, εντοπίζεται στη γνώση. Το χρήμα αποκτά χαρακτηριστικά πλατφόρμας, όμως η εξοικείωση της κοινωνίας με τις νέες μορφές χρήματος παραμένει περιορισμένη. Και παρότι το φυσικό χρήμα δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, η αναλογία αναμένεται να κινηθεί προς το 95% ψηφιακό και μόλις 5% φυσικό.

Όταν το χρήμα γίνεται κώδικας

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, έδωσε μια πιο τεχνολογική και ταυτόχρονα πιο ανήσυχη διάσταση στη συζήτηση. Το ψηφιακό χρήμα δεν είναι πλέον απλώς δεδομένο, αλλά δεδομένο «πακεταρισμένο με κώδικα», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την πολυπλοκότητα των συστημάτων.

Από τη μία πλευρά, η ψηφιοποίηση βοήθησε στον περιορισμό της μαύρης οικονομίας. Από την άλλη, η πλήρης κατάργηση των μετρητών δημιουργεί ζητήματα ανθεκτικότητας, ειδικά σε περιπτώσεις εκτεταμένων διακοπών ρεύματος ή κυβερνοεπιθέσεων. «Όπου υπάρχει κώδικας, υπάρχει και δυνατότητα κακόβουλης παρέμβασης», τόνισε, επισημαίνοντας ότι παρότι ο ελληνικός τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας, ο αδύναμος κρίκος παραμένει ο άνθρωπος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της NBG Pay, Χριστόφορος Χατζόπουλος, ξεκαθάρισε ότι τα μετρητά, δεν θα χαθούν ποτέ ολοκληρωτικά, καθώς πάντα θα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θα τα χρησιμοποιεί, όπως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.

Στην συζήτηση επισημάνθηκε επίσης, ότι η έλευση του ψηφιακού ευρώ και των digital wallets δεν αναμένεται να φέρει δραματικές αλλαγές στην καθημερινότητα, αλλά θα αυξήσει την ταχύτητα και την αμεσότητα των συναλλαγών. Το κρίσιμο ερώτημα, που τίθεται είναι αν η κοινωνία είναι έτοιμη.

Χωρίς επαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση, η ταχύτητα μπορεί να γίνει παγίδα. Όπως εύστοχα σημειώθηκε, δεν μπορείς να δώσεις ένα μονοθέσιο Formula 1 σε κάποιον που δεν ξέρει να οδηγεί.