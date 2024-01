Ελληνικές τράπεζες: «Κλειδώνουν» μέρισμα και ρευστότητα με εκδόσεις ομολόγων

«Και στο βάθος μέρισμα», ψιθυρίζουν, οι επιθετικές εκδόσεις ομολόγων των ελληνικών τραπεζών που έχουν ευνοηθεί τα μέγιστα από τις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, για να μειώσουν ήδη περίπου 45% τις συνολικές ανάγκες έκδοσης ομολόγων από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι τώρα, για τις τελικές ανάγκες MREL, έως το 2026.

Ο άλλος λόγος είναι ότι οι συστημικές τράπεζες, θέλουν να έχουν κεφάλαια που θα υποκαταστήσουν τα τελευταία λιγοστά πλέον δάνεια από την ΕΚΤ (TLTRO 3), που διαθέτουν μετά τις λήξεις Δεκεμβρίου και τα οποία θα λήξουν ολοκληρωτικά μέχρι τον Ιούνιο. Αν χρειαστούν ρευστότητα για να δώσουν δάνεια και δεν έχουν αρκετή (με 60% δείκτη καταθέσεων προς δάνεια), τότε μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια, των MREL!

Οι 4 συστημικές έχουν προλάβει να μειώσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες κυνηγώντας το τελικό όριο του 2026, με εκδόσεις που ξεκίνησαν από πέρυσι κι ενώ ήταν ήδη απολύτως καλυμμένες για τον ενδιάμεσο στόχο Ιανουαρίου 2023. Εκτιμάται ότι έχουν αφήσει ένα υπόλοιπο περίπου 4,5 δισ. ευρώ που θα καλύψουν στους επόμενους 18 μήνες, εκμεταλλευόμενες κάθε ευκαιρία που δίνουν οι αγορές και τα επιτόκια.

Ξεκίνησαν δηλαδή από τον Σεπτέμβριο, η ΕΤΕ αρχικά, εκμεταλλευόμενες το κλίμα των αγορών και την προσδοκία της αναβάθμισης από την S&P τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια τη θετική προσδοκία για μειώσεις επιτοκίων διεθνώς, που κατέβαζε τα επιτόκια-αποδόσεις των ομολόγων κι ανέβαζε παντού τις μετοχές.

Πάνω σε αυτό έχτισαν στη συνέχεια με τις προσδοκίες για την ελληνική οικονομία που ξεχωρίζει αναπτυξιακά στην Ευρωζώνη, κι έφθασαν να καλύψουν μεγάλο μέρος των απαιτήσεων, ενώ ταυτόχρονα μείωναν το μέσο κόστος του δανεισμού τους, καθώς κάθε έκδοση του 2023 ουσιαστικά ήταν φθηνότερη των αντίστοιχων του 2022, παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ κινούνταν αυξητικά.

Η διαφορά από πριν είναι ότι τώρα οι τελευταίες εκδόσεις δεν είναι πλέον ομόλογα senior, αλλά subordinated χαμηλότερης κατηγορίας κι εξασφαλίσεων, διότι οι τράπεζες είναι πολύ μπροστά στους στόχους τους και δεν χρειάζεται.

Η ΕΤΕ για παράδειγμα, είχε προχωρήσει στο τέλος Σεπτεμβρίου ο σε έκδοση ομολόγου, όχι senior αλλά Tier2 για ανάγκες MREL, ενώ ήδη κάλυπτε το όριο των κανόνων για τον Ιανουάριο του 2024. Αλλά είχε μπροστά της ένα μεγάλο placement που ξέρουμε πόσο σπουδαία εξελίχθηκε και μπορούσε να πει σε αναλυτές και επενδυτές, ότι είναι σε θέση να διανείμει ένα μεγάλο μέρισμα. Τώρα έκανε το ίδιο και η Τράπεζα Πειραιώς, πριν το placement του Μαρτίου.

Τα περίφημα MREL είναι τα αρχικά από το Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, όπου κεφάλαια και επιλέξιμα στοιχεία παθητικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην απευκταία περίπτωση να «σκάσει» τραπεζικό κανόνι και να μην το πληρώσουν οι φορολογούμενοι, εφόσον υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Ζητούνται λοιπόν από όλες τις συστημικές τράπεζες προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

Οι ελληνικές τράπεζες υποχρεώνονται να αυξήσουν τις δαπάνες τους με αυτόν τον τρόπο, καθώς οι εκδόσεις τους ήταν ακριβότερες έως τώρα. Έκαναν όμως την ανάγκη φιλοτιμία καθώς ό,τι ισχύει για τα MREL για όλη την Ευρώπη ισχύει επίσης και για τα μερίσματα για όλους, που θα αφαιρέσουν μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας που διαθέτουν.

Έτσι σταδιακά βγήκαν στον αφρό και φροντίζουν τώρα να έχουν κλειδώσει κεφάλαια που θα διανείμουν στους μετόχους τους, σηματοδοτώντας την πρόοδο της οικονομίας και την «επιλεξιμότητα» των μετοχών τους επίσης, από τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Η ΤτΕ ανέφερε στην τελευταία έκθεσή της, ότι η «έκδοση μη καλυμμένου χρέους αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο λόγω των απαιτήσεων του MREL, αλλά και ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης δεδομένης της σταδιακής μείωσης της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα, με την αποπληρωμή του δανεισμού μέσω των πράξεων TLTRO III».