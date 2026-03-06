Ελ. Βρεττού (Credia Bank): Δυναμική πιστωτική επέκταση, focus στις ΜμΕ και το βλέμμα στη Μάλτα

Σε φάση νέας ανάπτυξης εισέρχεται η CrediaBank μετά το ισχυρό αποτύπωμα που κατέγραψε το 2025, μια χρονιά που η διοίκηση χαρακτηρίζει «έτος επανεκκίνησης» για τον οργανισμό. Στην ενημέρωση αναλυτών, η Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού σημείωσε ότι η CrediaBank ξεχωρίζει για το focus στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στα άμεσα σχέδια της είναι η ομαλή συγχώνευση με την HSBC Malta και η ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Η τράπεζα εμφάνισε ιστορικά υψηλά σε κερδοφορία και εκταμιεύσεις δανείων, ενώ ταυτόχρονα ολοκλήρωσε ένα μεγάλο μέρος του λειτουργικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια. Η κ. Βρεττού ειδικά για την Μάλτα επεσήμανε ότι για τουλάχιστον δύο χρόνια, δεν θα γίνουν απολύσεις, αλλά έπειτα θα εξεταστεί ενδεχομένως πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με στόχο τον εξορθολογισμό του προσωπικού.

Η κ. Βρεττού, σχολίασε πως το 2025 είναι μια χρονιά επανεκκίνησης που οδήγησε σε μια νέα πορεία με τόλμη, ζυγισμένη στρατηγική και αποφασιστικότητα. Με τα οικονομικά της μεγέθη να βελτιώνονται σημαντικά, η τράπεζα σχεδιάζει το επόμενο βήμα της στρατηγικής της, με ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά και παράλληλα επέκταση στο εξωτερικό με αιχμή τη Μάλτα.

Την ίδια στιγμή, η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας παραμένει ισχυρή. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 11%, σημαντικά υψηλότερα από το ελάχιστο εποπτικό όριο, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας έφτασε το 17,4%.

Ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο των αποτελεσμάτων της CrediaBank για το 2025 είναι η εκρηκτική άνοδος της πιστωτικής δραστηριότητας.

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν στα 3,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 47% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας σημαντικά τον στόχο των 2,1 δισ. ευρώ που είχε τεθεί στο επιχειρηματικό πλάνο της τράπεζας. Παράλληλα, η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε το 1,1 δισ. ευρώ, επίσης σε ιστορικό υψηλό, υπερβαίνοντας τον στόχο του 1 δισ. ευρώ που είχε τεθεί για το έτος.

Η δυναμική αυτή αντανακλά την προσπάθεια της τράπεζας να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική τραπεζική αγορά, λειτουργώντας ως εναλλακτικός τραπεζικός πόλος απέναντι στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ιδιαίτερα όπως προαναφέραμε απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το μερίδιο αγοράς της CrediaBank στις νέες χορηγήσεις διαμορφώθηκε στο 11,4%, στοιχείο που αποτυπώνει την ενίσχυση της παρουσίας της σε βασικούς τομείς χρηματοδότησης της οικονομίας.

Η ανάπτυξη των δανείων είχε άμεση αντανάκλαση και στα βασικά έσοδα της τράπεζας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 58% και ανήλθαν σε 168,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 37,2 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα βασικά έσοδα από τόκους και προμήθειες ανήλθαν στα 205,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Καταθέσεις και ισχυρή ρευστότητα

Παράλληλα με την πιστωτική επέκταση, η τράπεζα κατέγραψε σημαντική αύξηση και στη βάση των καταθέσεων. Οι καταθέσεις του ομίλου ανήλθαν σχεδόν στα 6,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11% σε ετήσια βάση και καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ελληνική αγορά.

Η αύξηση αυτή επέτρεψε στην τράπεζα να διατηρήσει ισχυρό προφίλ ρευστότητας. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 66%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) έφτασε το 162%, παρέχοντας σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω πιστωτική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων παραμένει σε υγιή επίπεδα. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διαμορφώθηκε στο 2,9%, ενώ ο δείκτης κάλυψης αυξήθηκε στο 48,2%.

Επενδύσεις σε τεχνολογία και δίκτυα

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την CrediaBank αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Η τράπεζα έχει ήδη ξεκινήσει ένα πολυετές πρόγραμμα επενδύσεων σε τεχνολογικές υποδομές και ψηφιακά κανάλια, με στόχο να δημιουργήσει ένα σύγχρονο μοντέλο τραπεζικής λειτουργίας που θα συνδυάζει τα φυσικά καταστήματα με την ψηφιακή εξυπηρέτηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων εφαρμογών mobile και web banking, την εγκατάσταση σύγχρονων πλατφορμών CRM και lending, καθώς και επενδύσεις σε υποδομές δεδομένων, κυβερνοασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά στην αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων με νέο concept λειτουργίας, ενώ επεκτείνει και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης μέσω ψηφιακών καναλιών.

Στην ενημέρωση αναλυτών η κ. Βρεττού αναφέρθηκε και στο ότι στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συνεργασία με την Euronet για τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ΑΤΜ στην Ελλάδα, με περισσότερα από 2.500 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα.

Δύο στρατηγικοί πυλώνες - Ελλάδα και Μάλτα

Η στρατηγική ανάπτυξης της CrediaBank βασίζεται σε δύο βασικούς γεωγραφικούς άξονες, την ελληνική αγορά και τη διεθνή επέκταση με επίκεντρο τη Μάλτα. Στην Ελλάδα, η στρατηγική της επικεντρώνεται κυρίως στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη ναυτιλία, στο real estate και στη διαχείριση περιουσίας.

Η Μάλτα θεωρείται σημαντικός κόμβος για διεθνείς επενδύσεις, ναυτιλιακές δραστηριότητες και cross-border τραπεζικές υπηρεσίες, τομείς που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική της CrediaBank. «Η πιθανή είσοδός μας στη χρηματιστηριακή αγορά και η δρομολογημένη επέκτασή μας στη Μάλτα είναι επιτεύγματα που στόχο έχουν να εδραιώσουν για μας μια νέα θέση στο τραπεζικό οικοσύστημα», σημείωσε η επικεφαλής της τράπεζας.