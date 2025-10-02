ΕΚΤ για ελληνικές τράπεζες: Mειώθηκε το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων

Περιορίστηκε το επιτοκιακό περιθώριο, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων - καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών το 2025, παραμένοντας ωστόσο από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως διαπιστώνεται στην Έκθεση του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΚΤ) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, το επιτοκιακό περιθώριο των ελληνικών τραπεζών τον Ιούλιο του 2025 υποχώρησε στην περιοχή του 2,5%, ενώ πριν από ένα χρόνο κυμαίνονταν πάνω από το 3%. Σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία το επιτοκιακό περιθώριο των ελληνικών τραπεζών είναι το ένατο υψηλότερο στην Ε.Ε. Ταυτόχρονα το Συμβούλιο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την μεγάλη άνοδο που καταγράφουν οι αγορές στην Ε.Ε το τελευταίο διάστημα, προειδοποιώντας ότι οι «αποτιμήσεις πλέον έχουν ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο» προσθέτοντας μάλιστα ότι αυτές είναι ασύμβατες με τις προοπτικές της οικονομίας.

Στην ίδια έκθεση διαπιστώνεται ότι ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μειωθεί δραστικά γεγονός που οφείλεται στο άνοιγμα των αγορών και την χρηματοδότηση τους από άλλες πηγές. Παράλληλα διαπιστώνεται ότι ο λόγος των δανείων ως προς τις καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών είναι από τους χαμηλότερους στην ευρωζώνη (μία θέση πριν από την τελευταία θέση που κατέχουν οι Κυπριακές Τράπεζες) γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν σημαντικά περιθώρια για ν΄αυξήσουν τις χορηγήσεις τους.

Κατά λοιπά το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, το οποίο είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που ιδρύθηκε με σκοπό την εποπτεία του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος και την πρόληψη συστημικών κινδύνων οι οποίοι αποτελούν απειλές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με πιθανές εκτεταμένες συνέπειες, στην Έκθεση του αυτή εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ παραμένουν υψηλοί εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ για τα δασμολογικά μέτρα έχει μειώσει κάπως, αλλά δεν έχει εξαλείψει, την αβεβαιότητα στον τομέα του εμπορίου. Το Συμβούλιο τόνισε την κρίσιμη ανάγκη οι αρχές να συνεχίσουν να παρακολουθούν τον αντίκτυπο της συμφωνίας στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ.

Το Συμβούλιο συζήτησε επίσης τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, η παγκόσμια διάθεση για ανάληψη κινδύνων αυξήθηκε, οδηγώντας σε ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων που φαίνονται όλο και πιο ασύμβατες με τις μακροοικονομικές προοπτικές. Προειδοποιεί δε ότι η υπερβολική αισιοδοξία των επενδυτών θα μπορούσε να μετατραπεί γρήγορα σε αποστροφή από τον κίνδυνο, εάν αυξηθούν η οικονομική και η πολιτική αβεβαιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα αποτελέσματα της πρόσφατης δοκιμής αντοχής (τα περίφημα stress test) σε ολόκληρη την ΕΕ έδειξαν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες φαίνονται καλά προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν πιθανές δυσκολίες, καθώς η ανθεκτικότητά τους συνεχίζει να ενισχύεται.

Tέλος το Συμβούλιο προανήγγειλε την έκδοση μίας νέας έκθεσης αναφορικά με τα stablecoins, τα προϊόντα κρυπτοεπενδύσεων και τις πολυλειτουργικές ομάδες τις επόμενες εβδομάδες. Ειδικότερα, το Συμβούλιο τόνισε ότι τα συστήματα πολλαπλών εκδοτών τρίτων χωρών - με ανταλλάξιμα stablecoins που εκδίδονται τόσο στην ΕΕ όσο και εκτός αυτής - ενέχουν εγγενείς ευπάθειες που απαιτούν επείγουσα πολιτική αντίδραση.