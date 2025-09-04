EBRD: Πούλησε το ποσοστό της στην Τράπεζα Κύπρου σε μακροπρόθεσμους επενδυτές

Στην πώληση του μεριδίου των μετοχών (5,1%) που διατηρούσε στην Τράπεζα Κύπρου προχώρησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD).

Η EBRD, ο τελευταίος legacy shareholder της Τράπεζας που διατηρούσε ποσοστό (5.1%) από το 2014, πούλησε ολόκληρο το ποσοστό του στην τιμή €7.20.

Υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και τελικοί αγοραστές είναι κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές (long only funds).

To σημαντικό ενδιαφέρον δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών στην Τράπεζα Κύπρου και την Κυπριακή οικονομία

Η τιμή της συναλλαγής κρίνεται πολύ καλή γιατί πωλήθηκε μεγάλο ποσοστό του τελευταίου legacy shareholder σε τιμή που είναι περίπου 1.2x Tangible Book value.