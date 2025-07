Διπλή Διάκριση για την Alpha Bank στα Euromoney Awards for Excellence 2025

Η Alpha Bank τιμήθηκε με δύο κορυφαίες διακρίσεις στα φετινά Euromoney Awards for Excellence 2025, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τη διαρκή επένδυσή της στην καινοτομία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, η Τράπεζα αναδείχθηκε Best Bank for Customer Experience in Greece και Best Bank for SMEs in Greece, έπειτα από μια αυστηρή και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση από τη συντακτική και ερευνητική ομάδα του κορυφαίου οικονομικού περιοδικού Euromoney, στο πλαίσιο ενός θεσμού, που για περισσότερα από 30 χρόνια αναγνωρίζει τις βέλτιστες πρακτικές στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Η Τράπεζα της Επιχειρηματικότητας και της Ανάπτυξης

Η αναγνώριση της Alpha Bank ως Best Bank for SMEs υπογραμμίζει τον σταθερό και στρατηγικό προσανατολισμό της Τράπεζας στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων – του βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η Alpha Bank υπήρξε η πρώτη Tράπεζα στην Ελλάδα που διέθεσε συγχρηματοδοτούμενα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) προς ΜμΕ, συμβάλλοντας ενεργά στην πράσινη μετάβαση, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Επιπλέον, με ενεργή συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, η Τράπεζα έχει υποστηρίξει πάνω από 18.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, η Alpha Bank πρωταγωνιστεί στην στήριξη των επιχείρησεων, με λύσεις που εξασφαλίζουν εξατομικευμένη χρηματοδότηση και συμβουλευτική υποστήριξη. Εξάλλου, η πρώτη εκταμίευση δανείου με τη συγχρηματοδότηση του ΤΑΑ αφορούσε ξενοδοχειακή μονάδα στη Σέριφο το 2022, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων από τις υπόλοιπες μικρές επιχειρήσεις της χώρας.

Παράλληλα, η πρόσφατη εξαγορά της FlexFin, της πρώτης fintech εταιρείας στην Ελλάδα με εξειδίκευση στο digital factoring για ΜμΕ, ενίσχυσε περαιτέρω τη δυνατότητα της Τράπεζας να προσφέρει λύσεις ρευστότητας με ταχύτητα, ευελιξία και ψηφιακή επάρκεια. Οι αναλυτές του Euromoney υπογράμμισαν επίσης την ισχυρή πιστωτική επέκταση της Alpha Bank κατά το

2024, καθώς και τις προοπτικές που δημιουργεί η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, για τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων και την ενίσχυση της διασύνδεσης των ελληνικών επιχειρήσεων με τις ευρωπαϊκές αγορές.