Credit Suisse: Παρουσία διαδηλωτών και σε φορτισμένη ατμόσφαιρα η γενική συνέλευση (vid)

Ο πρόεδρος της Credit Suisse Άξελ Λέμαν δήλωσε την Τρίτη στους μετόχους ότι «λυπάται πραγματικά» για την κατάρρευση που οδήγησε στην αμφιλεγόμενη εξαγορά της τράπεζας από την UBS.

«Είναι μια θλιβερή μέρα για εσάς και για εμάς. Μπορώ να καταλάβω την πικρία, τον θυμό και το σοκ όλων εκείνων που είναι απογοητευμένοι, συγκλονισμένοι και επηρεασμένοι από τις εξελίξεις», δήλωσε στην ετήσια συνέλευση της τράπεζας, στην πρώτη δημόσια τοποθέτηση του μετά τη διάσωση.

«Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμασταν πλέον σε θέση να αναχαιτίσουμε την απώλεια εμπιστοσύνης που είχε συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια και που σας απογοήτευσα», πρόσθεσε.

"It's a sad day for you and for us too... I can understand the bitterness, the anger and the shock."



