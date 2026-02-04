CrediaBank: Νέο τραπεζικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη - Επένδυση στην ανθρώπινη εξυπηρέτηση και την τεχνολογία

Με αιχμή την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, την ανθρώπινη προσέγγιση και τη στοχευμένη αξιοποίηση της τεχνολογίας, η CrediaBank εγκαινίασε το πρώτο της Τραπεζικό Κατάστημα Νέας Εμπειρίας στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιμισκή 8.

Πρόκειται για το τρίτο κατάστημα αυτού του concept πανελλαδικά –μετά το Ηράκλειο Κρήτης και το Κολωνάκι– και σηματοδοτεί μια στρατηγική επένδυση της τράπεζας στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την αναβάθμιση της τραπεζικής εμπειρίας ιδιωτών και επιχειρήσεων, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση της φυσικής της παρουσίας.

