BofA: Κέρδη-ρεκόρ σε βάθος 20ετίας με άλμα στα έσοδα από trading

Σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας παρέμεινε η Bank of America κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο σε επίπεδο κερδών όσο και εσόδων, αντλώντας ισχυρή ώθηση από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και τις επενδυτικές δραστηριότητες.

Πιο αναλυτικά:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η Bank of America παρουσίασε:

Κέρδη ανά μετοχή (EPS): $1,11 έναντι εκτίμησης $1,01 (LSEG) και πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο κερδών ανά μετοχή των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών.

Έσοδα: $30,43 δισ. έναντι πρόβλεψης για $29,93 δισ.

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTCE): Διαμορφώθηκε στο 16%, σημειώνοντας βελτίωση άνω των 200 μονάδων βάσης.

Trading και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, αν και προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές, λειτούργησε ευνοϊκά για το τμήμα Equities Trading, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 30%.

Η επίδοση αυτή οδήγησε το συνολικό τμήμα πωλήσεων και συναλλαγών (Sales & Trading) στο καλύτερο τρίμηνο των τελευταίων 15 ετών. Παράλληλα, ο κλάδος της επενδυτικής τραπεζικής ενισχύθηκε κατά 21%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάκαμψη του κλάδου.

Ανθεκτικότητα στα επιτοκιακά έσοδα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) – κρίσιμος δείκτης κερδοφορίας για τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες – αυξήθηκαν κατά 9% στα $15,9 δισ. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στα υψηλότερα υπόλοιπα δανείων και καταθέσεων, στην ανατιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων σταθερού επιτοκίου και στην έντονη δραστηριότητα των αγορών.

«Παραμένουμε σε εγρήγορση για τους εξελισσόμενους κινδύνους. Ωστόσο, η υγιής δραστηριότητα των πελατών, η σταθερή καταναλωτική δαπάνη και η ποιότητα του ενεργητικού υποδηλώνουν μια ανθεκτική αμερικανική οικονομία», δήλωσε ο CEO της Bank of America, Μπράιαν Μόινιχαν.

Στα θετικά της έκθεσης προσμετράται η βελτίωση του δείκτη καθαρών διαγραφών (net-charge-off ratio) κατά 6 μονάδες βάσης στο 0,48%, γεγονός που υποδεικνύει ότι η τράπεζα ελέγχει αποτελεσματικά τα επισφαλή δάνεια.



Επιπλέον, οι τομείς της λιανικής τραπεζικής (Consumer Banking) και της διαχείρισης πλούτου (Global Wealth) κατέγραψαν αύξηση εσόδων άνω του 20%, υπογραμμίζοντας τη συνολική ανάπτυξη του ομίλου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.