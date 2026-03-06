B. Ψάλτης: Πάνω από 1,5 δισ. σε δάνεια και επενδυτικά προϊόντα απέφερε η συμμαχία Alpha Bank - UniCredit

Η στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με την UniCredit αποδίδει καρπούς, όπως επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη του Αντρέα Ορσέλ στην Αθήνα, στην οποία αναφέρθηκε διεξοδικά σε σχόλιό του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης.

Με κοινή χρηματοδοτική γραμμή άνω των 500 εκατ. ευρώ και σημαντικές επιδόσεις στη διανομή προϊόντων, η σύμπραξη εξελίσσεται σε ένα πολυεπίπεδο μοντέλο συνεργασίας που ενισχύει την ελληνική οικονομία και προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες των δύο τραπεζών.

Η επίσκεψη του CEO της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, στην Αθήνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της UniCredit με την Alpha Bank και της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ των διοικήσεων των δύο τραπεζών.

Η συνεργασία των δύο οργανισμών ήδη αποδίδει απτά εμπορικά αποτελέσματα σε τομείς όπως οι κοινές χρηματοδοτήσεις και οι συναλλαγές κεφαλαιαγορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, με ανάρτησή του στα social media σημείωσε:

«Ήταν μεγάλη χαρά να καλωσορίσουμε τον Αντρέα Ορσέλ πίσω στην Αθήνα και στην Alpha Bank αυτή την εβδομάδα.

Η συνεργασία μας με την UniCredit συνεχίζει να αποδίδει απτά αποτελέσματα σε αρκετούς τομείς. Κατά το περασμένο έτος, δημιουργήσαμε μια κοινή ροή δανειοδοτήσεων άνω των 500 εκατ. ευρώ, ξεπεράσαμε το 1 δισ. ευρώ στη διανομή προϊόντων oneMarkets και συνεργαστήκαμε σε συναλλαγές κεφαλαιαγορών.

Αυτό που κάνει αυτή τη συνεργασία ιδιαίτερα πολύτιμη είναι ότι υπερβαίνει κατά πολύ μια τυπική τραπεζική συμμαχία. Οι ομάδες μας συνεργάζονται σε τομείς όπως η χρηματοδότηση εμπορίου, οι πληρωμές, οι κοινοπραξίες, οι κεφαλαιαγορές και η διαχείριση πλούτου, επιτρέποντάς μας να υποστηρίζουμε καλύτερα τους πελάτες που δραστηριοποιούνται στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η επίσκεψη του Αντρέα, μέρος της τακτικής επαφής του με το δίκτυο της UniCredit και τους στρατηγικούς της εταίρους, ήταν μια πολύτιμη ευκαιρία να ανασκοπήσουμε την πρόοδο που σημειώνουμε και να διερευνήσουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας προς όφελος των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας.

Η ισχύς αυτής της συνεργασίας αντανακλάται επίσης στον στενό τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι ομάδες μας, συχνά απέχοντας μόνο ένα τηλεφώνημα. Και αυτό είναι που κάνει αυτή τη δουλειά να πετυχαίνει. Είναι οι άνθρωποι πίσω από τη συνεργασία που εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, και αυτό είναι κάτι που οι πελάτες μας μπορούν να το αισθανθούν.

Σε ευχαριστώ, Αντρέα, για την επίσκεψη και για τη συνεχή εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των ομάδων μας!».