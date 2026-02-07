Alpha Bank: Η απόβαση της JP Morgan, η Unicredit και το πολιτικό ρίσκο

Σενάρια για τη μετοχή της Alpha Bank πυροδότησε η γνωστοποίηση ότι η JP Morgan κατέχει σύνολο δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου στην Alpha Bank σε ποσοστό 7,25%. Μέσω αυτής της κίνησης η Unicredit θωρακίζει την επένδυσή της στην τράπεζα έναντι πολιτικού ρίσκου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες JP Morgan και Unicredit κινούνται συντονισμένα σε μία συναλλαγή hedging μέσω της οποίας η Unicredit θέλει να θωρακίσει την αξία της επένδυσής της στην Alpha Bank σε περίπτωση που υπάρξει πολιτική αστάθεια με φόντο τις εκλογές του 2027.

Αν κατά τη διάρκεια του διακανονισμού η τιμή της μετοχής της ελληνικής τράπεζας πέσει κάτω από τα επίπεδα που έχουν συμφωνηθεί, τότε η JP Morgan θα καταβάλει τη διαφορά. Αν όχι και αυξηθεί πάνω από τα συμφωνηθέντα επίπεδα, ο αμερικανικός πολυεθνικός «κολοσσός» θα αποκομίσει έσοδα από προμήθειες για συναλλαγή αντιστάθμισης κινδύνου άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Έτσι κι αλλιώς, η Unicredit έχει ποσοστό 29,796% και εφόσον αποκτήσει ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1/3 συν μία μετοχή σε δικαιώματα ψήφου τότε θα πρέπει να υποβάλει δημόσια πρόταση στους μετόχους της Alpha Bank.

Η JPMorgan Chase & Co. κατέχει έμμεσα από τις 29 Ιανουαρίου ποσοστό 1,21% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας, μέσω 27,98 εκατ. μετοχών.

Παράλληλα, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα έχει στην κατοχή της χρηματοοικονομικά προϊόντα που, υπό την προϋπόθεση φυσικού διακανονισμού, μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 139,75 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,04% των δικαιωμάτων ψήφου.

Mε τη μετοχή της τράπεζας να υπεραποδίδει και την Alpha Bank να επεκτείνεται, στο στόχαστρο βρίσκονται φέτος η μεταφορά κεφαλαίων από Μέση Ανατολή, Ασία και Ινδία, η χρηματοδότηση απευθείας projects, εκτός από τα κοινοπρακτικά δάνεια και η δημιουργία μια «γέφυρας» που θα λειτουργεί ως πύλη εισόδου των κεφαλαίων αυτών προς την Ευρώπη. Το προσεχές μάλιστα διάστημα αναμένεται να γίνουν κινήσεις προς την δημιουργία γραφείων αντιπροσωπείας.

Αυτές οι αγορές βρίσκονται σε πρώτο πλάνο εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης που γνωρίζουν με φόντο τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στις υποδομές, στα data centers και στα δίκτυα ενέργειας, τα οποία και δημιουργούν ευκαιρίες χρηματοδότησης με ανταγωνιστικά επιτόκια.