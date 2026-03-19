Alpha Bank: Για μία ακόμη χρονιά ενίσχυσε την προσβασιμότητα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Με τη διοργάνωση καθολικά προσβάσιμων προβολών, την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών για νευροδιαφορετικούς θεατές αλλά και το Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank, η τράπεζα στήριξε έμπρακτα για ακόμη μία χρονιά το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Πλήρως προσβάσιμες προβολές με καινοτόμες τεχνολογίες

H τράπεζα στήριξε το όραμα του Φεστιβάλ για έναν κινηματογράφο χωρίς αποκλεισμούς το οποίο διεύρυνε φέτος τις προσβάσιμες προβολές του, με στόχο να συμπεριληφθούν και νευροδιαφορετικοί θεατές. Πιο συγκεκριμένα, το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Ο Ηρακλής, ο Αχελώος και η γιαγιά μου» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου προβλήθηκε για πρώτη φορά σε πλήρως προσβάσιμη μορφή, με Ακουστική Περιγραφή και Υποτίτλους για Κωφούς και Βαρήκοους, ενώ ενσωμάτωσε κινηματογραφικά εικονογράμματα (FilmpiX) — γραφικά σύμβολα που αναπαριστούν έννοιες και αντικείμενα —προκειμένου να διευκολύνει θεατές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Καθολική προσβασιμότητα και εκπαιδευτικό εργαστήριο

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ προβλήθηκε, επίσης, η ταινία της «Ετέλ Αντνάν: Εξόριστες λέξεις» της Βουβούλας Σκούρα, σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας. Φέτος, το Φεστιβάλ εισήγαγε μία ακόμα καινοτομία στη συγκεκριμένη ταινία, στην οποία εκτός από ελληνικά ακούγονται και αγγλικά, γαλλικά και αραβικά. Πρόκειται για την προσθήκη dubbing τεσσάρων γλωσσών στο κανάλι της ακουστικής περιγραφής με πρωτοβουλία της ADdub, διευρύνοντας έτσι την πρόσβαση σε πολυγλωσσικές παραγωγές.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και κλειστό εργαστήριο με τίτλο «Από το Παραμύθι στην Πράξη: Αναπηρία, Κινηματογράφος και Εξουσία», που έδωσαν οι Cool Crips, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από τη συμπερίληψη της αναπηρίας στον κινηματογράφο.

Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank

Το φετινό βραβείο προσβασιμότητας της Alpha Bank απονεμήθηκε στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Κάτω από την επιφάνεια» του Βασίλη Μπαραχανού. Η ταινία παρακολουθεί τον Έλληνα παραολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή στην κολύμβηση, Αντώνη Τσαπατάκη, φωτίζοντας, μέσα από την προπόνηση, την οικογένεια και τις καθημερινές στιγμές, τη διαρκή επαναδιαπραγμάτευση της ταυτότητας, της αντοχής και της ελευθερίας. Το βραβείο προσβασιμότητας Alpha Bank συνοδεύεται από έπαθλο 3.000 ευρώ και ξεκίνησε το 2022, με σκοπό τη βράβευση δημιουργών και ταινιών που έχουν θέμα την αναπηρία.

Με αφορμή την απονομή του βραβείου, η Επικεφαλής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Alpha Bank, Ρούλη Χριστοπούλου δήλωσε: «Η σχέση της Alpha Bank με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από μια απλή, αλλά βαθιά ιδέα: ότι η μαγεία του σινεμά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Από το 2019, συνεργαζόμαστε για ένα «Σινεμά για όλους», διασφαλίζοντας ότι άνθρωποι με οπτικές, ακουστικές ή κινητικές βλάβες μπορούν να βιώνουν την εμπειρία του κινηματογράφου ισότιμα.