Alpha Bank: Άλμα ανάπτυξης το 2026 – Τι σχεδιάζει η τράπεζα

Εμπλουτισμό των προϊόντων της, ενίσχυση του δικτύου, τόνωση της εξωστρέφειας και νέες κινήσεις επέκτασης συνθέτουν το παζλ των στόχων της Alpha Bank για το 2026. Ο CEO του ομίλου Βασίλης Ψάλτης σε δημοσιογραφική εκδήλωση επεσήμανε πως η τράπεζα προχωρά σε έναν πλήρη ανασχεδιασμό με στόχο την ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών των πελατών της. Στοχεύει σε ενίσχυση του retail και σε αυτό το πλαίσιο με όχημα τη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit σχεδιάζει νέα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντων.

Όπως τόνισε ο κ Ψάλτης υπάρχει ανάγκη νέου πρόσθετου κεφαλαίου και αποδόσεων από τους Έλληνες καταθέτες και αποταμιευτές προκειμένου να θωρακίσουν το μέλλον τους και να βελτιώσουν το συνταξιοδοτικό τους. «Όσοι ανήκουν στα μικρομεσαία εισοδήματα αντιλαμβάνονται πλέον ότι πρέπει να διαχειρίζονται πιο στρατηγικά τα χρήματά τους ώστε να έχουν μια καλή απόδοση μελλοντικά. Έτσι κουμπώνει ο δεύτερος με τον τρίτο πυλώνα ασφάλισες» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα η τράπεζα στοχεύει σε ενίσχυση των μεριδίων της όπου έχει παρουσία και στην είσοδο σε νέες αγορές. Εν ολίγοις, αναμένεται να δούμε νέες κινήσεις επέκτασης, να τονώσει την παρουσία στις αγορές που ήδη βρίσκεται, να δώσει έμφαση στην εξωστρέφεια και να διαμορφώσει διαφοροποιημένες πηγές εσόδων.

Στο στόχαστρο βρίσκονται η μεταφορά κεφαλαίων από Μέση Ανατολή, Ασία και Ινδία, η χρηματοδότηση απευθείας projects, εκτός από τα κοινοπρακτικά δάνεια και η δημιουργία μια «γέφυρας» που θα λειτουργεί ως πύλη εισόδου των κεφαλαίων αυτών προς την Ευρώπη. Το προσεχές μάλιστα διάστημα αναμένεται να γίνουν κινήσεις προς την δημιουργία γραφείων αντιπροσωπείας.

Αυτές οι αγορές βρίσκονται σε πρώτο πλάνο εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης που γνωρίζουν με φόντο τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στις υποδομές, στα data centers και στα δίκτυα ενέργειας, τα οποία και δημιουργούν ευκαιρίες χρηματοδότησης με ανταγωνιστικά επιτόκια.

Τέλος ο κ. Ψάλτης δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και βλέπει ευκαιρίες σε εξαγορές, ενώ πολλές εταιρείες σε συνεργασία με την Alpha Bank προχωρούν σε επέκταση στο εξωτερικό.