War on Prices: Πώς δημοφιλείς παρανοήσεις για τον πληθωρισμό γεννούν κακές πολιτικές

Σήμερα το Ινστιτούτο Cato εκδίδει ένα νέο βιβλίο που έχω επιμεληθεί με τίτλο The War on Prices: How Popular Misconceptions about Inflation, Prices and Value Create Bad Policy (Ο πόλεμος εναντίον των τιμών: Πώς δημοφιλείς παρανοήσεις για τον πληθωρισμό, τις τιμές και την αξία γεννούν κακές πολιτικές).

Ο συλλογικός αυτός τόμος* καταρρίπτει μια σειρά από δημοφιλείς παρανοήσεις σχετικά με τον πρόσφατο πληθωρισμό, τεκμηριώνει τις επιβλαβείς συνέπειες των σημερινών και προηγούμενων ελέγχων των τιμών από το κράτος και αντικρούει τα λανθασμένα ηθικά και οικονομικά επιχειρήματα που στηρίζουν αυτές τις παρεμβάσεις στις τιμές.

Μεταξύ άλλων αμφιλεγόμενων θεμάτων σήμερα, τα κεφάλαια τεκμηριώνουν ότι:

Η πρόσφατη άνοδος του επιπέδου των τιμών στις ΗΠΑ προκλήθηκε κυρίως από τα υπερβολικά μακροοικονομικά πακέτα ενίσχυσης από την Ουάσιγκτον, όχι από την απληστία των επιχειρήσεων, από «σοκ της προσφοράς», από τις σπείρες των τιμών των μισθών ή από άλλες συγκεκριμένες τιμές που «καθοδηγούν» το συνολικό επίπεδο τιμών.

Ωστόσο, πολιτικοί και κεντρικοί τραπεζίτες έχουν εκτρέψει τον ψόγο για τον πληθωρισμό σε εταιρείες και εξωτερικές δυνάμεις, νομιμοποιώντας και ενθαρρύνοντας έναν «πόλεμο εναντίον των τιμών» μέσω επιβλαβών προτάσεων ενάντια στην υποτιθέμενη «άνοδο των τιμών», τα «αναίτια τέλη» (junk fees) και την «πληθω-συρρίκνωση» (shrinkflation).

Οι ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές έχουν ήδη θεσπίσει επιζήμιους ελέγχους τιμών σε μια σειρά μεμονωμένων αγορών, συμπεριλαμβανομένων των ενοικίων, των επιτοκίων βραχυπρόθεσμων δανείων, των κατώτατων μισθών, των τιμών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, των ασφάλιστρων υγειονομικής περίθαλψης, των τελών καθυστέρησης πιστωτικών καρτών και σε πολλά άλλα .

Από την αρχαία Αίγυπτο έως τις σημερινές ΗΠΑ, η πιο συνήθης ενσάρκωση του ελέγχου των τιμών, τα ανώτατα όρια τιμών, έχουν δημιουργήσει ελλείψεις, προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας και μαύρες αγορές και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβλαβής για τους φτωχούς.

Η υγειονομική περίθαλψη των ΗΠΑ δεν είναι μια ελεύθερη αγορά, αλλά είναι γεμάτη από αποτελεσματικούς κρατικούς ελέγχους τιμών που συνήθως ανεβάζουν τις τιμές της αγοράς.

Τα υποτιθέμενα «αναίτια τέλη» έχουν συχνά μια σημαντική οικονομική λογική και ο περιορισμός ή η απαγόρευσή τους μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από απρόθετες συνέπειες.

Ακόμη και όταν η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν προκαλεί απολύσεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτή περικόπτοντας τα μη μισθολογικά επιδόματα, εισάγοντας λιγότερο ευέλικτα προγράμματα εργασίας και μειώνοντας την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, όλα εις βάρος των εργαζομένων. Επίσης, ένα κρατικά προσδιορισμένο υψηλότερο πλαφόν ως προς τον κατώτατο όριο μισθών συνήθως κάνει πολύ λίγα για τη μείωση της φτώχειας.

Τόσο ο «ροζ φόρος» (οι γυναίκες που πληρώνουν περισσότερα για φαινομενικά παρόμοια προϊόντα) όσο και το «χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων» (οι γυναίκες που αμείβονται κατά μέσο όρο λιγότερο από τους άνδρες) αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές που κάνουν οι οικογένειες και όχι τον επιχειρηματικό «σεξισμό».

-Η δυναμική τιμολόγηση του στυλ της Uber, όχι μόνο δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβούνται οι πελάτες, αλλά μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής για αυτούς σε μια σειρά από κλάδους.

Υπάρχουν πολλά ακόμη ενδιαφέροντα σημεία στο βιβλίο, όπως η ανάλυση των ελέγχων των τιμών κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, της Σύγχρονης Νομισματικής Θεωρίας, της τιμολόγησης του νερού, των αμοιβών των Διευθυνόντων Σύμβουλων, των ελέγχων των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τη δεκαετία του 1970, η ηθική διάσταση των τιμών της αγοράς, η σχέση μεταξύ τιμών και αξίας, και η θανατηφόρα συνέπεια της απαγόρευσης των επί χρήματι συναλλαγών στις αγορές νεφρών.

Το The War on Prices έχει λάβει μερικές εξαιρετικές κριτικές από ένα ευρύ φάσμα οικονομολόγων και σχολιαστών. Δείτε τους επαίνους αυτούς ή διαβάστε μια μεγαλύτερη εισαγωγή. Μπορείτε να παραγγείλετε το δικό σας αντίγραφό εδώ!

*Στους συντελεστές περιλαμβάνονται οι Brian Albrecht, Pedro Aldighieri, Nicholas Anthony, David Beckworth, Eamonn Butler, Vanessa Brown Calder, Michael Cannon, Jeffrey Clemens, Bryan Cutsinger, Alex Edmans, Peter Jaworski, Pierre Lemieux, Deirdre McCloskey, Jeffrey Miron, Liya Palagashvili, Joseph Sabia, J.R. Shackleton, Peter Van Doren και Stan Veuger.

Ο Ryan Bourne Κατέχει την έδρα R. Evan Scharf για τη δημόσια κατανόηση των οικονομικών στο Cato Institute και είναι ο συγγραφέας των πρόσφατα εκδοθέντων βιβλίων Economics In One Virus, και The War on Prices.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 14 Μαΐου 2024 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του Cato Institute και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.