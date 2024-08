Τρία χρόνια μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν, το Αφγανιστάν έλκει ξανά την τρομοκρατία

Αυτή την εβδομάδα συμπληρώνονται τρία χρόνια από την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν και την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επέμβει στο Αφγανιστάν ως απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου από την Αλ Κάιντα. Στόχος ήταν η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και η χάραξη μιας νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων που θα καθιστούσε τον κόσμο ασφαλέστερο.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζω στο νέο μου βιβλίο με τίτλο How to Lose a War: The Story of America's Intervention in Afghanistan [Πώς να χάσεις έναν πόλεμο: Η ιστορία της αμερικανικής επέμβασης στο Αφγανιστάν], ο κόσμος σήμερα είναι αναμφισβήτητα πιο συγκρουσιακός και πολωμένος από ό,τι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ενδεχομένως βρίσκεται στο χείλος ενός ακόμη παγκόσμιου πολέμου.

Αμερικανοί πεζοναύτες, Κανταχάρ, Αφγανιστάν, 13 Δεκεμβρίου 2001 (AP Photo/Dave Martin, Pool)

Οι στόχοι και οι αποτυχίες της Αμερικής

Με την υποστήριξη των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ και μη, καθώς και έχοντας κερδίσει μια εκτεταμένη παγκόσμια συμπόνια, οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν ήταν οι εξής:

Να εξαλείψουν την Αλ Κάιντα

Να διαλύσουν το υπερεξτρεμιστικό καθεστώς των Ταλιμπάν ως προστάτη της Αλ Κάιντα

Να συνδράμουν στην αλλαγή του Αφγανιστάν ώστε να μην ξαναγίνει ποτέ« φωλιά» της διεθνούς τρομοκρατίας

Η επιτυχία στο Αφγανιστάν ήταν συνυφασμένη με δύο άλλους ευρύτερους στόχους της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ υπό την προεδρία του Ρεπουμπλικάνου Τζορτζ Μπους: τον παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και την προώθηση της δημοκρατίας.

Και τα δύο αυτά ήταν μέσα για να επέλθει η αλλαγή στη Μέση Ανατολή - και στον ευρύτερο κόσμο - σύμφωνα με τα συμφέροντα των ΗΠΑ ως μοναδικής υπερδύναμης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Τελικά, οι ΗΠΑ δεν μπόρεσαν να επιτύχουν κανέναν από αυτούς τους στόχους.

Αρχικά, επικράτησαν στρατιωτικά στην ανατροπή της κυβέρνησης των Ταλιμπάν και στη διάλυση της Αλ Κάιντα, με τη βοήθεια των αφγανικών δυνάμεων κατά των Ταλιμπάν. Αλλά οι αντίστοιχοι ηγέτες των δύο ομάδων, ο Μουλά Μοχάμεντ Ομάρ και ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, και τα κύρια στελέχη τους, διέφυγαν στο Πακιστάν.

Οι Ταλιμπάν ανασυντάχθηκαν γρήγορα. Και με την υποστήριξη του Πακιστάν και τη συνεχιζόμενη συμμαχία τους με την Αλ Κάιντα, οργάνωσαν μια εξέγερση που ξεπέρασε τις προσδοκίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, συμπεριλαμβανομένης της νεοσύστατης αφγανικής κυβέρνησης στην Καμπούλ.

Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Αφγανιστάν, 19 Μαρτίου 2004 (AP Photo/Mazhar Ali Khan)

Οι ΗΠΑ δεν είχαν αρχικά την πρόθεση να παραμείνουν στο Αφγανιστάν για περισσότερο από μερικά χρόνια. Αλλά η αποτυχία τους να «αποκεφαλίσουν» την Αλ Κάιντα τις πρώτες ημέρες της επέμβασής τους είχε ως αποτέλεσμα το κυνήγι του Μπιν Λάντεν από τις ΗΠΑ να διαρκέσει μια δεκαετία. Οδήγησε επίσης στην εμβάθυνση της εμπλοκής της Αμερικής στο δύσκολο έργο της οικοδόμησης ενός κράτους σε ένα εξαιρετικά κοινωνικά διαιρεμένο και παραδοσιακό Αφγανιστάν.

Χωρίς να διασφαλίσει ότι το Αφγανιστάν θα βρισκόταν σταθερά σε μια σταθερή, ασφαλή και δημοκρατική τροχιά, η κυβέρνηση Μπους εισέβαλε στο Ιράκ το 2003 με την ψευδή παραδοχή ότι ο Ιρακινός δικτάτορας Σαντάμ Χουσεΐν συνεργαζόταν με τον Μπιν Λάντεν και διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής.

Δόθηκε προτεραιότητα στο Ιράκ έναντι του Αφγανιστάν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση σημαντικών πληροφοριακών και στρατιωτικών μέσων από το τελευταίο στο πρώτο.

Χωρίς να έχουν ένα καλά μελετημένο σχέδιο δράσης σχετικά με το πώς θα επέλθει ειρήνη στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, οι ΗΠΑ βρέθηκαν μπλεγμένες σε δύο πολέμους που δεν θα μπορούσαν να κερδηθούν. Αυτό τους άφησε ελάχιστες επιλογές παρά να αποχωρήσουν από το Ιράκ στα τέλη του 2011 και από το Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021, χωρίς να επιτύχουν τους αρχικούς τους στόχους.

Άφησαν επίσης πίσω τους, δύο διαλυμένες χώρες. Το Ιράκ παλεύει ακόμη να ανακάμψει. Στο Αφγανιστάν επικρατεί χάος υπό τους Ταλιμπάν.

Η ήττα στο Αφγανιστάν δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερο ταπεινωτική για τις ΗΠΑ από τον καταστροφικό πόλεμο του Βιετνάμ πέντε δεκαετίες νωρίτερα.

Περιπολία των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, 19 Αυγούστου 2021 (AP Photo/Rahmat Gul, File)

Ο εξτρεμισμός των Ταλιμπάν

Η μειονοτική φυλετική κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει αποδειχθεί εξίσου φοβερά εξτρεμιστική και με διακρίσεις όπως και η προηγούμενη διακυβέρνηση του τρόμου από το 1996-2001.

Ακολουθεί μια εγωκεντρική και ιδιοτελή εκδοχή του Ισλάμ, η οποία δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού στον μουσουλμανικό κόσμο. Οι γυναίκες στερούνται όλων των βασικών δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της εργασίας). Κάθε μορφή αντιπολίτευσης καταστέλλεται βάναυσα. Άλλες μειονότητες, μαζί με τα απομεινάρια του προηγούμενου καθεστώτος που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, τιμωρούνται καθημερινά. Πολλοί έχουν δολοφονηθεί.

Η 40χρονη Arefeh, μια Αφγανή γυναίκα φεύγει από ένα υπόγειο σχολείο στην Καμπούλ, 30 Ιουλίου 2022 (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Η ομάδα έχει μετατρέψει το Αφγανιστάν σε προστατευτικό θύλακα για την Αλ Κάιντα και διάφορες άλλες ομάδες με παρόμοια ιδεολογία. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Πακιστανοί Ταλιμπάν (Tehrik-e-Taliban Pakistan, ή TTP) και το Ισλαμικό Κράτος - Επαρχία Χορασάν (ISKP).

Pakistan has stated that the elimination of terrorism within & from Afghanistan remains the highest priority for int'l community. While Afghan Interim Government is fighting Daesh, a number of other terrorist groups, namely, Al-Qaeda, TTP, ETIM & IMU, are operating in Afghanistan pic.twitter.com/tHNwGfQ29n — Permanent Mission of Pakistan to the UN (@PakistanUN_NY) June 21, 2024

Μια νέα έρευνα της Αποστολής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν δείχνει ότι μόνο το 4% των ερωτηθέντων επιθυμεί τη διεθνή αναγνώριση των Ταλιμπάν. Η έλλειψη εγχώριας νομιμοποίησης της ομάδας παραλληλίζεται με το καθεστώς απομόνωσής της από την παγκόσμια κοινότητα.

UNAMA update on the human rights situation in #Afghanistan, covering April to June 2024

Read here: https://t.co/9Te2gPzCAO pic.twitter.com/B2v07ALcoH — UNAMA News (@UNAMAnews) July 30, 2024

Ωστόσο, η ομάδα κατάφερε να εδραιώσει την εξουσία στο Αφγανιστάν και να αποτρέψει την εξωτερική πίεση, έχοντας επωφεληθεί από τους περιφερειακούς γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς και τις φιλοδοξίες των μεγάλων δυνάμεων.

21 Αυγούστου 2021, εκκένωση του Αφγανιστάν (Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force via AP, File)

Ένας πιο ασταθής κόσμος

Η επαναδραστηριοποίηση των Ταλιμπάν ενέπνευσε και ενθάρρυνε σημαντικά τις ομοϊδεάτισσες ομάδες σε πολλά μέρη του μουσουλμανικού κόσμου, όπως η TTP και το ISKP. Και η ήττα των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν ενθάρρυνε τους κύριους αντιπάλους της Αμερικής - το Ιράν, τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Η ακλόνητη δέσμευση της Ουάσινγκτον να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ και η αδυναμία της να τερματίσει τον καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα έχουν αναστατώσει περαιτέρω τις ριζοσπαστικές δυνάμεις στον μουσουλμανικό κόσμο και έχουν ενισχύσει τους εχθρούς της Αμερικής.

Οι σχετικές αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, καθώς και με τους συμμάχους της Τεχεράνης (κυρίως τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο), έχουν θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την επιδίωξη σταθερότητας και ασφάλειας σε μια παραδοσιακά ασταθή περιοχή. Ένας πιθανός πόλεμος Ισραήλ-Ιράν θα μπορούσε να συμπαρασύρει τις ΗΠΑ να υπερασπιστούν το Ισραήλ, με τη Ρωσία και την Κίνα να υποστηρίζουν το Ιράν.

Αυτό δεν είναι ένα σενάριο για το οποίο η Μέση Ανατολή και ο κόσμος μπορούν να είναι αισιόδοξοι.

*Ο Amin Saikal είναι ομότιμος καθηγητής Σπουδών Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Ασίας στο Australian National University. Το άρθρο. Το άρθρο αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.