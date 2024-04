Τι ακριβώς συμβαίνει με την οικονομία των ΗΠΑ;

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν 200.000 καθαρές νέες θέσεις εργασίας να προστεθούν στην οικονομία των ΗΠΑ τον Μάρτιο. Αντί γι’ αυτό, οι νέες θέσεις ήταν 50% περισσότερες.

Απροσδόκητα ισχυρή εξέλιξη, αλλά ίσως όχι τόσο απροσδόκητη στην πραγματικότητα, για μια οικονομία που συνεχίζει να προκαλεί τη μία έκπληξη μετά την άλλη. Ήταν μια εξαιρετική περίοδος τελευταία για τους αισιόδοξους ως προς την οικονομία: πραγματικές αυξήσεις μισθών, ταχύτερη παραγωγικότητα της εργασίας, και πολλές νέες θέσεις εργασίας.

Μια σύντομη περίληψη από τον οικονομολόγο του RSM Joseph Brusuelas για το τι βιώνουν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή:

«Τα δεδομένα για την απασχόληση εδώ και αρκετό καιρό είναι συνεπή με αυτό που αναφέρουμε ως συνθήκη 3-2 — όταν το ποσοστό ανεργίας παραμένει στο εύρος του 3%, κάτω από το 4%, και ο πληθωρισμός είναι στο εύρος του 2%. Η βελτιωμένη παραγωγικότητα, η υγιής μετανάστευση και το κατάλληλο μείγμα πολιτικών από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ισχυρή ανάπτυξη, σταθερότητα τιμών και μέγιστη βιώσιμη απασχόληση».

Speaking about the US economy is negative terms is just increasingly absurd, the US is experiencing supply side boom and is the only real engine of growth in the global economy. Strong jobs, abundant labor supply, solid productivity, cooling inflation pressures? Goldilocks AF pic.twitter.com/8rXmAfmQ4t