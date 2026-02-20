Συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν για τα πυρηνικά: Τι κρίνει την έκβασή τους

Οι πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα προχωρούν αρκετά καλά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις συνεχείς δημόσιες δηλώσεις των κύριων εμπλεκόμενων μερών.

«Νομίζω ότι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την παραμονή του τελευταίου γύρου συζητήσεων που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 17 Φεβρουαρίου 2026. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σημείωσε πρόοδο όσον αφορά τις «κατευθυντήριες αρχές» των συνομιλιών.

Παρόμοια αισιοδοξία εκδηλώθηκε και κατά τη διάρκεια των αρχικών συνομιλιών στο Ομάν νωρίτερα τον ίδιο μήνα.

Ωστόσο, ως κάποιος που έχει ερευνήσει τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ για δύο δεκαετίες και έχει συμμετάσχει στη διπλωματία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε θέματα πυρηνικής ενέργειας, γνωρίζω ότι έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση.

Αισιοδοξία υπήρχε και την άνοιξη του 2025 , κατά τη διάρκεια πέντε γύρων έμμεσων συνομιλιών που προηγήθηκαν της βομβιστικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν , στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ισραηλινής επίθεσης. Σημαντικά, το Ιράν σημείωσε τον Φεβρουάριο ότι το κλίμα δυσπιστίας που δημιούργησε η επίθεση αυτή, βαραίνει τις προσπάθειες για μια διαπραγματευτική συμφωνία στην παρούσα χρονική στιγμή.

Και πίσω από κάθε απαισιοδοξία για μια συμφωνία, τώρα, βρίσκεται το γεγονός ότι οι συνομιλίες διεξάγονται με φόντο την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και την αντίδραση του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ για μια άσκηση με πραγματικά πυρά.

Κόκκινες γραμμές

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η δυσπιστία που πρέπει να ξεπεραστεί. Οι θέσεις τόσο της αμερικανικής κυβέρνησης όσο και του Ιράν έχουν σκληρύνει από τις 8 Μαΐου 2018, ημερομηνία κατά την οποία η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν της εποχής Ομπάμα.

Το Ιράν εξακολουθεί να μην είναι διατεθειμένο να συζητήσει καν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του. Αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Ιράν.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να απαιτούν να συμπεριληφθούν στις πυρηνικές συνομιλίες περιορισμοί στους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και ο τερματισμός της υποστήριξης του Ιράν προς αντιπροσώπους μαχητές στην περιοχή , εκτός από την πλήρη εγκατάλειψη του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν – συμπεριλαμβανομένου του χαμηλού επιπέδου για πολιτικές χρήσεις που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015.

Οι συνομιλίες διεξάγονται εν μέσω μιας ευρύτερης τάσης προς το τέλος αυτού που μπορεί να ονομαστεί «εποχή ελέγχου των όπλων». Η λήξη της νέας START – η οποία μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2026 περιόριζε τόσο το μέγεθος όσο και το καθεστώς των πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ και της Ρωσίας και διατηρούσε ισχυρούς μηχανισμούς επαλήθευσης – σε συνδυασμό με την αυξανόμενη προθυμία να αναληφθούν στρατιωτικές ενέργειες για την επίτευξη πολιτικών στόχων, αυξάνει τις προκλήσεις για τη διπλωματία.

Στρατιωτική πολιτική ρίσκου

(Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln / AP Photo: US Navy)

Γιατί λοιπόν η προφανής δημόσια αισιοδοξία της αμερικανικής κυβέρνησης;

Ο Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν βρίσκεται σε πιο αδύναμη θέση από ό,τι κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, μετά τις σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον των περιφερειακών αντιπροσώπων του Ιράν, καθώς και εναντίον του ίδιου του Ιράν. Οι στρατηγικές δυνατότητες των δύο κύριων ομάδων που υποστηρίζει η Τεχεράνη, της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, έχουν σαφώς μειωθεί ως αποτέλεσμα της ισραηλινής δράσης.

Οι ΗΠΑ ενδέχεται επίσης να εξακολουθούν να αισθάνονται ότι έχουν το πάνω χέρι μετά την επιχείρηση « Operation Rising Lion » του Ιουνίου 2025, κατά την οποία επιτέθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ως απάντηση σε έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας σύμφωνα με την οποία τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σχεδόν πολεμικής ποιότητας του Ιράν αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50% την άνοιξη.

Η επανέναρξη των συνομιλιών έρχεται επίσης αμέσως μετά την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων διαδηλωτών.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αναπτύχθηκε κοντά στα ιρανικά ύδατα τον Ιανουάριο ως μήνυμα προς τους διαδηλωτές για την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, δήλωσε ότι οι επιτυχημένες συνομιλίες πρέπει να περιλαμβάνουν θέματα πέραν του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όπως η «μεταχείριση του ίδιου του λαού του».

Ο Τραμπ συνεχίζει να εξετάζει στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι «αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές».

Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος η Ουάσιγκτον να υπερεκτιμά τη θέση της.

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις «καταστράφηκαν» στην επίθεση του Ιουνίου, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν εργάζεται για την αποκατάσταση του πυρηνικού του προγράμματος. Και ενώ οι εκπρόσωποι της Τεχεράνης στη Γάζα και το Λίβανο έχουν υποστεί σοβαρή υποβάθμιση, οι υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές στο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης της Kataib Hezbollah, έχουν ανανεώσει τις επείγουσες προετοιμασίες για πόλεμο – ενδεχομένως εναντίον των ΗΠΑ – και οι αντάρτες Χούθι έχουν απειλήσει να αποσυρθούν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπλέον, η δέσμευση του Ιράν στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων είναι ισχυρότερη από ποτέ, με μεγάλο μέρος της υποδομής να έχει ήδη ανακατασκευαστεί μετά την επιχείρηση Rising Lion.

Δεν υπάρχει επιστροφή στη συμφωνία του 2015

Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες πρέπει να περιοριστούν μόνο σε εγγυήσεις σχετικά με τον πολιτικό χαρακτήρα του πυρηνικού του προγράμματος, και όχι στο πρόγραμμα πυραύλων, την υποστήριξή του σε περιφερειακές ομάδες αντιπροσώπων ή τις δικές του παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Και αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη μακροχρόνια θέση των ΗΠΑ.

Αυτή η διαφωνία τελικά εμπόδισε τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανανεώσουν τη πλέον ανενεργή πολιτική συμφωνία του 2015 κατά τη διάρκεια της διοίκησης Μπάιντεν. Υπογεγραμμένο από την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, το Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) σταμάτησε την ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας και την αποθήκευση πυρηνικού υλικού από το Ιράν, σε αντάλλαγμα για την άρση πολλαπλών διεθνών οικονομικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στο Ιράν. Η τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων και η υποστήριξη του Ιράν σε περιφερειακές πολιτοφυλακές δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία, λόγω της απροθυμίας του Ιράν να συμπεριλάβει αυτά τα μέτρα.

Τα μέρη της συμφωνίας με το Ιράν αποφάσισαν τελικά ότι μια πυρηνική συμφωνία ήταν καλύτερη από την εναλλακτική λύση της μη ύπαρξης συμφωνίας.

Υπήρχε ένα παράθυρο για την επανέναρξη μιας τέτοιας συμφωνίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων Τραμπ. Και η κυβέρνηση Μπάιντεν δεσμεύτηκε δημοσίως να ενισχύσει και να ανανεώσει την πυρηνική συμφωνία της εποχής Ομπάμα το 2021.

Ωστόσο, μέχρι τότε, το Ιράν είχε αυξήσει σημαντικά τις πυρηνικές του δυνατότητες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που είχαν περάσει από την κατάρρευση του JCPOA.

Αυτό αύξησε τη δυσκολία: για να επιστρέψει στην προηγούμενη συμφωνία, το Ιράν θα έπρεπε να εγκαταλείψει τη νέα τεχνική ικανότητα που είχε αποκτήσει χωρίς να έχει κανένα νέο όφελος.

Η ευκαιρία χάθηκε το 2022, όταν το Ιράν κατάργησε όλες τις επιτηρήσεις και τον έλεγχο της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στο πλαίσιο της συμφωνίας και άρχισε να εμπλουτίζει ουράνιο σε επίπεδα κοντά σε αυτά που απαιτούνται για την κατασκευή όπλων και να αποθηκεύει επαρκείς ποσότητες για την κατασκευή αρκετών πυρηνικών όπλων.

Ο ΔΟΑΕ, ο πυρηνικός οργανισμός εποπτείας του ΟΗΕ, διατηρεί επί του παρόντος μόνο τα κανονικά μέτρα ασφαλείας που είχε συμφωνήσει το Ιράν πριν από τη JCPOA.

Ακόμη και με τις επιθέσεις των ΗΠΑ το 2025, το Ιράν έχει επί του παρόντος τη δυνατότητα να παράγει αρκετό σχάσιμο υλικό για μια πυρηνική βόμβα μέσα σε λίγες εβδομάδες έως αρκετούς μήνες. Αυτό είναι αύξηση σε σχέση με το διάστημα ενός έτους που προβλεπόταν από τη συμφωνία του 2015.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν σήμερα

Αν και οι περισσότεροι αναλυτές αμφιβάλλουν ότι το Ιράν έχει αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας – οι εκτιμήσεις ποικίλλουν από μερικούς μήνες έως περίπου δύο χρόνια λόγω της έλλειψης πρόσβασης και αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την έρευνα του Ιράν στον τομέα της πολεμικής τεχνολογίας – οι τεχνικές εξελίξεις του Ιράν μειώνουν την αξία για την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιστρέψει στη συμφωνία του 2015. Οι γνώσεις του Ιράν δεν μπορούν να επιστρέψουν στο κουτί της Πανδώρας.

Ωστόσο, οι συνομιλίες δεν χρειάζονται απαραίτητα ένα τελικό σημείο – με τη μορφή συμφωνίας – για να έχουν νόημα.

Με την αύξηση του στρατιωτικού ρίσκου, οι συνομιλίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ και το Ιράν να απομακρυνθούν από το χείλος του γκρεμού, να χτίσουν εμπιστοσύνη και ίσως να αναπτύξουν καλύτερες πολιτικές σχέσεις. Και οι δύο πλευρές θα επωφεληθούν από αυτή τη σταθεροποίηση: το Ιράν οικονομικά, από την επανένταξή του στο διεθνές σύστημα, και οι ΗΠΑ από μια επαληθεύσιμη επιμήκυνση του χρόνου που θα χρειαστεί το Ιράν για να ξεφύγει.

Τίποτα από αυτά δεν είναι εγγυημένο.

Όταν εργαζόμουν στην πολυμερή πυρηνική διπλωματία για το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, είδαμε τις συνομιλίες να αποτυγχάνουν το 2009 σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας, μετά από έξι χρόνια διακοπτόμενης προόδου. Η συνέπεια αυτής της αποτυχίας είναι μια πιο ασταθής Ανατολική Ασία και ανανεωμένο ενδιαφέρον της Νότιας Κορέας για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Δυστυχώς, η ίδια δυναμική εμφανίζεται και εδώ. Η μορφή μιας πιθανής νέας συμφωνίας δεν είναι σαφής. Καθώς ο χρόνος περνάει χωρίς συμφωνία, και οι δύο πλευρές σκληραίνουν τις διαπραγματευτικές τους θέσεις, καθιστώντας μια συμφωνία λιγότερο πιθανή.

Η στρατιωτική κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα προθυμία συμβιβασμού εκ μέρους του Ιράν ή να επιταχύνει την απόφασή του να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Αλλά ακόμη και αν οι συνομιλίες αποτύχουν, η προσπάθεια να μετριαστούν οι αντιπαραθετικές αντιδράσεις και οι εντεινόμενες εντάσεις θα εξακολουθεί να είναι πολύτιμη για τη μείωση της πιθανότητας μιας περιφερειακής σύγκρουσης.

* Η Nina Srinivasan Rathbun είναι Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτικής Munk, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το άρθρο της αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.com.