Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Συρία μετά τον Άσαντ: Πώς θα αποφευχθεί ακόμη ένας πόλεμος

Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει ότι μετά από σχεδόν 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου και πέντε χρόνια αδιεξόδου, το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία θα κατέρρεε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα; Με την αποχώρηση του Άσαντ, το πιεστικό ερώτημα τώρα είναι τι μέλλει γενέσθαι για το άμεσο μέλλον της Συρίας.

Όταν δυνάμεις της αντιπολίτευσης υπό την ηγεσία της ομάδας Hayat Tahrir al-Sham (HTS) κατέλαβαν τη μεγάλη πόλη του Χαλεπίου στα τέλη Νοεμβρίου με ελάχιστη αντίσταση, οι σχολιαστές πίστεψαν ευρέως ότι αυτό σηματοδότησε την αρχή της πτώσης του καθεστώτος Άσαντ. Πολλοί ανέμεναν μια σκληρή μάχη μέχρι τέλους.

Ο Άσαντ αιφνιδιάστηκε και οι δυνάμεις του ήταν σαφώς απροετοίμαστες. Απέσυρε τα εναπομείναντα στρατεύματά του από το Χαλέπι για να ανασυνταχθεί και να κερδίσει χρόνο για να φτάσουν ενισχύσεις από τη Ρωσία και το Ιράν και να ελπίζει ότι οι μαχητές της αντιπολίτευσης θα σταματούσαν εκεί.

Αυτό δεν ήταν γραφτό να συμβεί. Ενθαρρυμένοι από την ταχεία επιτυχία τους στο Χαλέπι, οι μαχητές του HTS δεν έχασαν χρόνο και προχώρησαν προς τη Χάμα, καταλαμβάνοντας την με ευκολία. Ακολούθησε γρήγορα η κατάληψη της Χομς, της επόμενης μεγάλης πόλης στα νότια.

Η Ρωσία παρείχε περιορισμένη αεροπορική υποστήριξη στον Άσαντ. Αλλά το Ιράν, έχοντας εξαντλήσει τις δυνάμεις του στην άμυνα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ στον Λίβανο, δεν ήταν σε θέση να προσφέρει σημαντική βοήθεια και απέσυρε το εναπομείναν προσωπικό του από τη Συρία. Εν τω μεταξύ, οι αγωνιώδεις εκκλήσεις του Άσαντ για υποστήριξη από το Ιράκ δεν οδήγησαν πουθενά.

Βλέποντας τα σημάδια στον τοίχο, το ηθικό των δυνάμεων και της ηγεσίας του Άσαντ έπεσε κατακόρυφα. Φοβούμενοι αντίποινα σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος, άρχισαν μαζικά οι αποστασίες , επιταχύνοντας περαιτέρω την πτώση του Άσαντ.

Και την τελευταία ημέρα, ο Άσαντ εγκατέλειψε τη χώρα και ο πρωθυπουργός του παρέδωσε επίσημα την εξουσία στον HTS και την ηγεσία του. Αυτό σηματοδότησε το τέλος της 54χρονης κυριαρχίας της οικογένειας Άσαντ στη Συρία.

O Χαφέζ αλ Άσαντ (1930 - 2000) / Wikipedia - Creative Commons

Η οικογένεια Άσαντ, συμπεριλαμβανομένου του Μπασάρ αλ Άσαντ και του πατέρα του, Χαφέζ αλ Άσαντ, είναι πιθανό να μείνει στη μνήμη της πλειοψηφίας των Σύρων ως βίαιοι δικτάτορες.

Το σύγχρονο κράτος της Συρίας ιδρύθηκε το 1920 μετά τη συμφωνία Sykes-Picot μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Συρία έγινε εντολή της Κοινωνίας των Εθνών υπό γαλλικό έλεγχο και απέκτησε την ανεξαρτησία της μόλις το 1944. Μετά από μια ταραχώδη περίοδο, συμπεριλαμβανομένης μιας αποτυχημένης ενοποίησης με την Αίγυπτο, το Κόμμα Μπάαθ κατέλαβε τον έλεγχο το 1963 μέσω πραξικοπήματος στο οποίο συμμετείχε ο Χαφέζ αλ Άσαντ.

Το 1966, ο Χαφέζ αλ Άσαντ ηγήθηκε ενός άλλου πραξικοπήματος μαζί με άλλους αξιωματικούς της μειονότητας των Αλαουιτών. Αυτό οδήγησε τελικά σε ένα πολιτικό καθεστώς, με τον Χαφέζ αλ Άσαντ να γίνεται πρόεδρος το 1970.

Ο Χαφέζ αλ Άσαντ καθιερώθηκε ως αυταρχικός δικτάτορας, συγκεντρώνοντας την εξουσία, τον στρατό και την οικονομία στα χέρια των συγγενών του και της κοινότητας των Αλαουιτών. Εν τω μεταξύ, η σουνιτική πλειοψηφία περιθωριοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό και αποκλείστηκε από θέσεις εξουσίας και επιρροής.

Ο Χαφέζ αλ-Άσαντ έμεινε περισσότερο γνωστός για τη βίαιη καταστολή της αντιπολίτευσης το 1982 . Η εξέγερση, υπό την ηγεσία του Ισλαμικού Μετώπου, είδε την αντιπολίτευση να καταλαμβάνει την πόλη Χάμα. Σε απάντηση, ο συριακός στρατός ισοπέδωσε την πόλη, αφήνοντας περίπου 10.000 έως 40.000 αμάχους νεκρούς ή εξαφανισμένους και συντρίβοντας αποφασιστικά την εξέγερση.

History on video. #Hama topples its #Assad statue, bringing an end to decades of brutal rule & turning past the 1982 massacre of 10,000s of civilians in the city. One contact there: “We’re breathing the sweet air of freedom. It’s like paradise.” pic.twitter.com/M0XbMy8WPg

Ο Χαφέζ αλ Άσαντ πέθανε το 2000 και, ο λιγότερο πιθανός υποψήφιος, ο νεότερος γιος του, Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέλαβε την προεδρία. Έχοντας σπουδάσει στη Δύση για να γίνει γιατρός, ο Μπασάρ αλ Άσαντ πρόβαλε μια μετριοπαθή και σύγχρονη εικόνα, δημιουργώντας ελπίδες ότι θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα εποχή προόδου και δημοκρατίας στη Συρία.

Ωστόσο, ο Μπασάρ αλ-Άσαντ σύντομα βρέθηκε να κινείται σε ένα ταραχώδες περιφερειακό τοπίο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ. Το 2004, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στη Συρία , ο Άσαντ επιδίωξε στενότερους δεσμούς με την Τουρκία . Ο ίδιος και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγιναν φίλοι, καταργώντας την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ των χωρών τους και κάνοντας σχέδια για τη δημιουργία οικονομικών ζωνών για την ενίσχυση του εμπορίου.

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ (Shutterstock)

Στη συνέχεια, ο Ερντογάν και ο Άσαντ διαφώνησαν κατά τη διάρκεια μιας σειράς γεγονότων το 2011, έτος που σηματοδότησε ένα σημείο καμπής για τη Συρία. Οι εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης σάρωσαν τη χώρα, παρουσιάζοντας στον Άσαντ μια κρίσιμη επιλογή: να ακολουθήσει μια δημοκρατική πορεία ή να συντρίψει την αντιπολίτευση, όπως είχε κάνει ο πατέρας του το 1982.

Επέλεξε το δεύτερο, χάνοντας μια ιστορική ευκαιρία να μεταμορφώσει ειρηνικά τη Συρία.

Οι συνέπειες ήταν καταστροφικές. Ξέσπασε ένας καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος, με αποτέλεσμα περισσότερους από 300.000 νεκρούς (ορισμένες εκτιμήσεις είναι υψηλότερες ), 5,4 εκατομμύρια πρόσφυγες και 6,9 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους. Αυτή θα είναι η κληρονομιά του Άσαντ.

Ένας άνδρας κάνει ποδήλατο στη Χομς της Συρίας το 2014. Η πόλη καταστράφηκε από τον εμφύλιο πόλεμο της χώρας. Dusan Vranic/AP

Η Συρία έχει τώρα μια νέα δύναμη στην εξουσία: την HTS και την ηγεσία της, με επικεφαλής τον μαχητικό ηγέτη Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζολάνι. Θα αντιμετωπίσουν άμεσες προκλήσεις και τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

1) Παγίωση της εξουσίας. Η νέα ηγεσία θα προσπαθήσει τώρα να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν ένοπλες ομάδες ικανές να αμφισβητήσουν την εξουσία τους, ιδίως απομεινάρια του παλαιού καθεστώτος Άσαντ και μικρότερες φατρίες που δεν αποτελούσαν μέρος των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Κρίσιμα, θα πρέπει επίσης να συζητήσουν πώς θα μοιραστεί η εξουσία μεταξύ του συνασπισμού των ομάδων της αντιπολίτευσης. Ο Αλ Τζολάνι είναι πιθανό να γίνει ο ιδρυτικός πρόεδρος της νέας Συρίας, αλλά το πώς θα κατανεμηθεί η υπόλοιπη εξουσία παραμένει αβέβαιο.

Φαίνεται ότι η αντιπολίτευση δεν ήταν προετοιμασμένη να αναλάβει τη χώρα τόσο γρήγορα, και μπορεί να μην έχουν συμφωνία για τον καταμερισμό της εξουσίας. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να διευθετηθεί γρήγορα.

Η νέα κυβέρνηση πιθανότατα θα αναγνωρίσει τις Συριακές Κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) και τα εδάφη που ελέγχει ως αυτόνομη περιοχή εντός της Συρίας. Ένα ανεξάρτητο κουρδικό κράτος, ωστόσο, θα αντιταχθεί σθεναρά από την Τουρκία, τον κύριο εξωτερικό υποστηρικτή της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, η ιστορία φαίνεται να κινείται υπέρ των Κούρδων . Υπάρχει πλέον η ενδεχόμενη πιθανότητα ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους, που ενδεχομένως θα συνδυάζει το βόρειο Ιράκ και τη βορειοανατολική Συρία σε μια ενιαία οντότητα.

2) Διεθνής αναγνώριση. Η Συρία είναι ένα πολύ περίπλοκο και ποικιλόμορφο μέρος. Ως εκ τούτου, η νέα κυβέρνηση μπορεί να διατηρηθεί μόνο εάν κερδίσει διεθνή αναγνώριση.

Οι βασικοί παίκτες σε αυτή τη διαδικασία είναι η Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ (μέσω των ΗΠΑ). Είναι πιθανό όλες αυτές οι οντότητες να αναγνωρίσουν τη νέα κυβέρνηση υπό τον όρο ότι θα σχηματίσει μια μετριοπαθή διοίκηση, θα απέχει από την καταπολέμηση των κουρδικών YPG και δεν θα υποστηρίξει τη Χεζμπολάχ ή τη Χαμάς.

Δεδομένης της απροσδόκητης επιτυχίας της να ανατρέψει τον Άσαντ τόσο γρήγορα, η αντιπολίτευση είναι πιθανό να αποδεχθεί αυτούς τους όρους με αντάλλαγμα τη βοήθεια και την αναγνώριση.

3) Σχηματισμός νέας κυβέρνησης. Το ερώτημα που απασχολεί τους πάντες είναι τι είδους πολιτική τάξη θα δημιουργήσουν τώρα οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Ο HTS και πολλές από τις ομάδες του συνασπισμού του είναι σουνίτες μουσουλμάνοι, με τον HTS να έχει καταβολές που συνδέονται με την Αλ Κάιντα . Ωστόσο, η HTS αποκόπηκε από την τρομοκρατική οργάνωση το 2016 και έστρεψε την προσοχή της αποκλειστικά στη Συρία ως αντιπολιτευτικό κίνημα.

Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να περιμένουμε μια δημοκρατική κοσμική διακυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση είναι επίσης απίθανο να μοιάζει με την υπερσυντηρητική θεοκρατική διακυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Στην πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN , ο αλ Τζολάνι έκανε δύο βασικά σημεία. Ανέφερε ότι ο ίδιος και άλλοι ηγέτες της ομάδας έχουν εξελιχθεί ως προς τις απόψεις τους και την ισλαμική τους κατανόηση με την ηλικία, υποδηλώνοντας ότι οι ακραίες απόψεις της νεότητάς τους έχουν μετριαστεί με την πάροδο του χρόνου. Τόνισε επίσης ότι η αντιπολίτευση θα είναι ανεκτική απέναντι στις ελευθερίες και τα δικαιώματα των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτικών ομάδων.

This is a must watch: My colleague @JomanaCNN managed to intv Syrian rebel leader al Jolani inside Syria. Talks about how they are beating govt forces, what could come next, what their goals are. @CNN @cnni https://t.co/NcBycj3pje