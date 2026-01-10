Οι οθόνες και τα social media βλάπτουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες διαταραχής των προσωπικών συνομιλιών. Πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει με βεβαιότητα ότι η αδιάκριτη (και σχεδόν εθιστική) χρήση των κινητών τηλεφώνων έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των αλληλεπιδράσεών μας.

Η καταναγκαστική σχέση μας με αυτές τις συσκευές αποσπά την προσοχή μας, εμποδίζοντάς μας να ακούσουμε και να διατηρήσουμε μια ουσιαστική συνομιλία. Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η απλή παρουσία ενός κινητού τηλεφώνου , ακόμη και αν είναι σε σιωπηλή λειτουργία, αποσπά την προσοχή των ανθρώπων. Μειώνει την πιθανότητα να ξεκινήσουν και να μοιραστούν ενδιαφέρουσες συνομιλίες, καθώς οι συμμετέχοντες υποσυνείδητα αναμένουν ότι η συσκευή θα απαιτήσει την προσοχή του ιδιοκτήτη της ανά πάσα στιγμή. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι συχνά αποφασίζουν να «αποφεύγουν» τα θέματα συζήτησης αντί να τα εξερευνήσουν πιο βαθιά.

Τα παιδιά και οι νέοι που μεγαλώνουν σε νοικοκυριά όπου τα οικογενειακά γεύματα έχουν καταληφθεί από οθόνες (τηλεόραση, tablet και τα πανταχού παρόντα κινητά τηλέφωνα) παρουσιάζουν σαφή έλλειψη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνομιλίας. Δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν μη λεκτικές ενδείξεις, ενεργοποιούν λιγότερους νευρώνες-καθρέπτες (η εγκεφαλική βάση της ενσυναίσθησης) και φοβούνται να εκθέσουν τον εαυτό τους σε πραγματικές, «αυθεντικές» συνομιλίες.

Ξέρουν να μιλάνε, αλλά δυσκολεύονται να πλοηγηθούν άνετα στην συνεργατική ανταλλαγή ιδεών που επέτρεψε στους ανθρώπους να φτάσουν στον 21ο αιώνα.

Μαθαίνοντας να συνομιλούμε

Η αρθρωτή γλώσσα είναι μια γενετική, εγγενής ανθρώπινη ικανότητα – κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από το πού γεννήθηκε, μπορεί να μιλήσει. Η καθημερινή συνομιλία μας έρχεται πολύ φυσικά, αλλά είναι επίσης μια δεξιότητα που μπορεί να διδαχθεί. Μαθαίνουμε πώς να μπαίνουμε σε συνομιλίες με τον κατάλληλο τρόπο, πώς να διατηρούμε έναν φιλικό τόνο και πώς να προσεγγίζουμε δύσκολους διαλόγους με ενσυναίσθηση και αποφασιστικότητα.

Με απλά λόγια, η γλώσσα είναι μια έμφυτη ικανότητα, αλλά η συνομιλία είναι πολιτισμικά επίκτητη.

Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνομιλίας των παιδιών. Ακριβώς όπως οι οικογένειές μας μας παρέχουν ένα ορισμένο οικονομικό κεφάλαιο – για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι κληρονομούν ένα σπίτι, ενώ άλλοι όχι – οι οικογένειες μας παρέχουν επίσης γλωσσικό κεφάλαιο .

Ένα παιδί μπορεί επομένως να κληρονομήσει πρόσβαση σε ένα ευρύ, εξελιγμένο και ίσως ακόμη και πολυγλωσσικό λεξιλόγιο, ενώ τα λιγότερο τυχερά παιδιά διαθέτουν ένα απλούστερο, πιο περιορισμένο λεξιλόγιο. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τη σύνταξη: η επαφή των παιδιών με σύνθετες συντακτικές δομές επιτρέπει σε ορισμένα παιδιά να αναπτύξουν πιο εξελιγμένη σκέψη, ενώ άλλα λαμβάνουν μόνο απλές, ασύνδετες δομές από το λεκτικό τους περιβάλλον.

Με τον ίδιο τρόπο, οι οικογένειές μας μας παρέχουν επίσης ένα ορισμένο λεκτικό κεφάλαιο. Όλοι έχουμε δει παιδιά που μπορούν να συνομιλούν ήρεμα με ενήλικες, ακόμη και με άτομα μεγαλύτερα από τους γονείς τους, ενώ άλλα δυσκολεύονται να απαντήσουν κατάλληλα. Μερικοί νέοι μαθαίνουν να μην μιλάνε πάνω από τους άλλους και να περιμένουν τη σειρά τους, ενώ άλλα παιδιά (και πολλοί ενήλικες) δεν λαμβάνουν ποτέ αυτή την καθοδήγηση.

Ιδανικά, τα σχολεία θα πρέπει να εξισορροπούν τις συνθήκες, επιτρέποντας στα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με απλές γλωσσικές και συνομιλητικές πρακτικές στο σπίτι να έρχονται σε επαφή με πλουσιότερα και πιο διεγερτικά γλωσσικά μοντέλα. Αυτό μπορεί να τους επιτρέψει να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν καλύτερα τα συναισθήματα, τα αισθήματα και τα επιχειρήματά τους. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία εξισορρόπησης δεν λειτουργεί πάντα όπως θα έπρεπε.

Το αποτύπωμα της συνομιλίας μας

Η εκπαίδευση – και η αυτοεκπαίδευση – στη γλώσσα και τη συνομιλία είναι ζωτικής σημασίας για πολλούς λόγους, αλλά τελικά καταλήγει στο γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο συνομιλούμε έχει αποφασιστική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι.

Οι συνομιλίες μας μας καθορίζουν, μας διαμορφώνουν ως άτομα και μπορούν να δημιουργήσουν ή να καταστρέψουν τις κοινωνικές μας σχέσεις, τόσο τις προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές. Η κοινωνιολόγος Sherry Turkle το θέτει με τον εξής τρόπο στη μετα-μελέτη της για τη συνομιλία: «Η ποιότητα των συνομιλιών μας συνδέεται άμεσα με την προσωπική μας ευτυχία και με την κοινωνική και επαγγελματική μας επιτυχία».

Γιατί χρειαζόμαστε συνομιλητική παιδεία

Οι διαφορετικές ανθρώπινες συνήθειες – η αναπνοή, το φαγητό, η ομιλία κ.λπ. – αντιμετωπίζονται με εντυπωσιακή ανισότητα. Ενώ θέματα όπως η διατροφή έχουν καταστεί προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία, γνωρίζουμε πολύ λίγα για την εξαιρετική ανθρώπινη ικανότητα που είναι η εκφραστική γλώσσα.

Πολλοί από εμάς δεν καταλαβαίνουμε πώς να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη συνομιλία. Δυσκολευόμαστε να συνομιλήσουμε με ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς και συχνά ξεχνάμε να ακούμε τους άλλους όταν μιλάνε, κάτι που αποτελεί τη βάση της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας.

Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να κάνουμε επειγόντως τη συνομιλητική παιδεία θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος. Αυτή η δεξιότητα μας επιτρέπει να είμαστε πιο στοχαστικοί και να συνειδητοποιούμε το εξαιρετικό δυναμικό της καθημερινής συνομιλίας, ενώ μας βοηθά να αναγνωρίζουμε πότε αντιμετωπίζουμε επιβλαβείς συνομιλίες που, όπως το πρόχειρο φαγητό, μας βλάπτουν αντί να μας θρέφουν.

Όταν έχουμε μια ανθρώπινη συνομιλία – μια συνομιλία που λαμβάνει χώρα εδώ και τώρα, όπου το σώμα μας είναι παρόν και η προσοχή μας είναι συγκεντρωμένη – συμβαίνουν συναρπαστικά πράγματα.

Πρώτα απ' όλα, τα σώματα των ανθρώπων που αλληλεπιδρούν συγχρονίζονται , προσαρμόζονται, μιμούνται ασυνείδητα και συντονίζονται μεταξύ τους . Και δεν είναι μόνο τα σώματα – οι σαρώσεις δείχνουν επίσης συγχρονισμό στους εγκεφάλους των ανθρώπων που συμμετέχουν στη συνομιλία . Όσο πιο βαθιά και ουσιαστική είναι η συζήτηση για όσους μιλούν, τόσο πιο έντονος είναι ο συγχρονισμός τους.

Μπορείτε να αρχίσετε να αναπτύσσετε τις δεξιότητες συνομιλίας από σήμερα, με κάτι τόσο απλό όσο το να δειπνήσετε στο σπίτι χωρίς κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές. Η συμμετοχή σε μια γνήσια συζήτηση θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην επιτυχία και την ανάπτυξη – τόσο προσωπική όσο και επαγγελματική – των νεότερων μελών της οικογένειας.

* Η Estrella Montolío Durán είναι Καθηγήτρια ισπανικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. Το άρθρο της αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.com.