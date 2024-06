Οι ιστορικοί πρέπει να γίνουν καλύτεροι δάσκαλοι

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της πρώτης μου χρονιάς ως φοιτητής στο Στάνφορντ, ένας φίλος με ρώτησε αν ήθελα να πάω μαζί του σε μια διάλεξη του Ντέιβιντ Κένεντι. Δεν ήμουν καθόλου ενθουσιώδης ως προς την προοπτική αυτή. Είχα ακούσει ιστορικούς στο λύκειο που είχαν την αξιοσημείωτη ικανότητα να φλυαρούν χωρίς κανένα ενθουσιασμό στα σχόλιά τους.

Ο φίλος μου, για να με πείσει να τον συνοδεύσω, μου είπε ότι ο Κένεντι επρόκειτο να μιλήσει για το επερχόμενο βιβλίο του, Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945 (το οποίο κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ) και ότι είχε τη φήμη ενός καταπληκτικού ομιλητή. Συμφώνησα λοιπόν να πάω και μέχρι σήμερα είμαι χαρούμενος που το έκανα. Οι παρατηρήσεις του Κένεντι με συνεπήραν εντελώς. Ξεκίνησε με μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία η οποία επεκτάθηκε σε μια τεράστια αφήγηση που περιελάμβανε οικονομική και πολιτισμική ανάλυση και μίλησε τόσο για την κοινωνική όσο και για την πολιτική ιστορία στην παρουσίασή του. Ο Κένεντι μίλησε για σχεδόν μια ώρα, και άνετα θα καθόμουν ακόμη μια ώρα να τον ακούω.

Αφού άκουσα τον Κένεντι, σκέφτηκα να σπουδάσω ιστορία. Το πώς παρουσίαζε τις ιδέες του ο Κένεντι ήταν κάθε άλλο παρά ξερό ή απόκρυφο, καθώς τα λόγια και οι ιδέες του φαίνονταν επίκαιρα σε σχέση με την πολιτική κατάσταση του έτους 2000. Λόγω της διάλεξης εκείνης του Κένεντι, πήρα μια σειρά από μαθήματα ιστορίας το επόμενο εξάμηνο. Δυστυχώς, οι καθηγητές δεν ήταν τόσο αφοσιωμένοι στο να δίνουν διαλέξεις και να παρουσιάζουν την ιστορία με τόσο δυναμικό τρόπο όσο ο Κένεντι.

Τις δύο δεκαετίες που πέρασαν από τότε, γνώρισα μερικούς πραγματικά αξιόλογους ιστορικούς που δεν είναι μόνο σπουδαίοι συγγραφείς αλλά και καθηλωτικοί δάσκαλοι. Ωστόσο, αυτοί αποτελούν την εξαίρεση και σίγουρα όχι τον κανόνα. Οι φοιτητές δεν ενθουσιάζονται με τα μαθήματα ιστορίας και πολλοί έχουν μοιραστεί μαζί μου την απογοήτευσή τους για τα μαθήματα ιστορίας. Δεν εκπλήσσει συνεπώς το γεγονός ότι οι φοιτητές εγκαταλείπουν τα τμήματα ιστορίας.

Η Αμερικανική Ένωση Ιστορικών εδώ και χρόνια κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και δικαιολογεί αυτή τη μείωση στις εγγραφές με μια σειρά από εξηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προβληματισμών για την αγορά εργασίας και την άνοδο των διεπιστημονικών σπουδών που απομακρύνουν τους φοιτητές από τα τμήματα γενικής ιστορίας, μέχρι και την ιδέα ότι τα μαθήματα ιστορίας είναι υπερβολικά δύσκολα. Φυσικά, οι ιστορικοί δεν επισημαίνουν ποτέ ότι η αυτή η παρακμή θα μπορούσε εν μέρει να έχει ως αιτία το γεγονός ότι τα τμήματα ιστορίας έχουν αποκτήσει μια απίστευτα αριστερή προσέγγιση και οι καθηγητές βλέπουν ότι ο ρόλος τους είναι αυτός του υπερασπιστή κοινωνικών ζητημάτων.

Μπορεί όμως να υπάρχει και μια άλλη, ακόμη πιο άμεση εξήγηση - τα ίδια τα μαθήματα είναι απλά απαίσια: δεν γεννούν το ενδιαφέρον, ούτε γίνονται επίκαιρα για τους μαθητές, επειδή η διδασκαλία για πολλούς ιστορικούς σήμερα δεν αποτελεί προτεραιότητα. Μια συναρπαστική νέα μελέτη από τους Burkholder και Calder εξέτασε 150 επαγγελματικές νεκρολογίες ιστορικών που δημοσιεύτηκαν στο Perspectives on History μεταξύ των ετών 1996 και 2021. Η ανάλυση του περιεχομένου τους αποκάλυψε ότι «ο όγκος της στήλης της νεκρολογίας που αφιερώθηκε στην έρευνα επισκιάζει τη διδασκαλία και στο διοικητικό έργο στα πανεπιστήμια, μερικές φορές με αναλογία περισσότερο από 10 προς 1». Σημείωσαν ότι «όχι μόνο υποτιμάται η διδασκαλία στις νεκρολογίες, αλλά συχνά αναφερόταν ακόμη λιγότερο από το διοικητικό έργο, μια κατηγορία εργασίας του διδακτικού προσωπικού που είναι συνήθως η πιο αδύναμη» όταν εξετάζεται το επαγγελματικό κύρος ενός επιστήμονα. Εάν οι νεκρολογίες όντως αποκαλύπτουν τι πραγματικά εκτιμούν οι ακαδημαϊκοί, τότε ισχύει ότι «η έρευνα θεωρείται ως πολύ πιο σημαντικό επίτευγμα σταδιοδρομίας από τη διδασκαλία ή την υπηρεσία».

Αυτή η μελέτη θα πρέπει να προβληματίσει τους ιστορικούς. Πλέον υπάρχει μια ισχυρή εμπειρική απόδειξη για το πόσο λίγο εκτιμούν οι ακαδημαϊκοί ιστορικοί τη διδασκαλία, και αυτό το γεγονός μπορεί να είναι ο λόγος που οι εγγραφές στα μαθήματα ιστορίας συνεχίζουν να μειώνονται. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την ιστορία. Ακριβώς το αντίθετο. Πολλοί θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία και, δεδομένων των σημερινών πολιτικών γεγονότων, να τοποθετήσουν τις εκλογές του 2024 σε ένα ιστορικό πλαίσιο.

Όταν συναντώ επαγγελματίες στον τεχνολογικό και χρηματοοικονομικό τομέα, διαπιστώνω ότι διαβάζουν και σκέφτονται πάντα την ιστορία και θέλουν να ασχοληθούν με το παρελθόν - η αγορά των ιστορικών βιβλίων σήμερα αναπτύσσεται. Μία από τις πιο γνωστές σκηνές της ταινίας Wall Street περιλαμβάνει τη «φούσκα της τουλίπας» και την κερδοσκοπία στις αγορές. Αν και τα γεγονότα σε εκείνη τη σκηνή δεν ήταν απολύτως ακριβή, σχεδόν όλοι οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα γνωρίζουν αυτή τη σκηνή και συνειδητοποιούν πλήρως τη δύναμη της κατανόησης της ιστορίας.

Το να σχολιάσω τη διδασκαλία των άλλων δεν θα μου κερδίσει πολλούς φίλους. Οι ιστορικοί θα επισημάνουν ότι υπάρχουν πολλά ακόμη ακαδημαϊκά τμήματα που δεν έχουν κανόνες που ανταμείβουν ή δίνουν έμφαση στη διδασκαλία. Όταν έγινα για πρώτη φορά καθηγητής, ένας ανώτερος συνάδελφος στο τμήμα πολιτικής επιστήμης είδε τον χρόνο και την προσπάθεια που κατέβαλλα για να γνωρίσω τους φοιτητές μου και να δουλέψω μαζί τους.

Εκείνος ο συνάδελφος είπε ότι με το να νοιάζομαι για τη διδασκαλία έστελνα στο τμήμα το μήνυμα ότι δεν είμαι σοβαρός επιστήμονας. Όμως, δεδομένων αυτών των νέων στοιχείων σχετικά με τη διδασκαλία, οι ιστορικοί θα ήταν καλό να θυμούνται ότι υπάρχει μια αγορά για μαθήματα. Η εστίαση σε δυναμικά και καινοτόμα μαθήματα και στη διδασκαλία θα ανταμειφθεί -υπάρχει ενδιαφέρον και δίψα για κατανόηση του παρελθόντος, αλλά τόσα πολλά τμήματα ιστορίας απλώς δεν ανταποκρίνονται σε αυτή τη ζήτηση.

* Ο Samuel J. Abrams είναι καθηγητής πολιτικής στο Sarah Lawrence College και επισκέπτης ερευνητής στο American Enterprise Institute

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 3 Ιουνίου 2024 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του American Enterprise Institute και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.