Κάποιες εξαιρετικές σκέψεις για τον Μπάρακ Ομπάμα

Γράφει ο David Henderson

Σπάνια γράφω για κάτι άσχετο με τα οικονομικά.

Θα κάνω όμως μια εξαίρεση για το εκτενές άρθρο του David Samuels με τίτλο “The Obama Factor” (Ο Παράγοντας Ομπάμα). Καταλήγει με μια μακρά συνέντευξη του Samuels με τον ιστορικό David Garrow, ο οποίος έγραψε μια βιογραφία του Obama με τίτλο Rising Star. Θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οι ερωτήσεις του Samuels είναι με έντονη γραφή και οι απαντήσεις του Garrow όχι. Αυτό με μπέρδεψε μετά από λίγο, επειδή οι ερωτήσεις, αν και συνήθως ενδιαφέρουσες και πληροφοριακές, είναι συχνά μεγαλύτερες από τις απαντήσεις.

Υπάρχουν πολλά αποσπάσματα που θα μπορούσα να παραθέσω. Θα αρκεστώ σε δύο από αυτά.

«Υπάρχει ένα συναρπαστικό απόσπασμα στο Rising Star, την περιεκτική βιογραφία του Ντέιβιντ Γκάροου για τα πρώτα χρόνια του Μπαράκ Ομπάμα, όπου ο ιστορικός εξετάζει την αφήγηση του Ομπάμα στο Dreams from My Father για τον χωρισμό του με τη μακρόχρονη κοπέλα του από το Σικάγο, Sheila Miyoshi Jager. Στο Dreams, ο Ομπάμα περιγράφει μια παθιασμένη διαφωνία μετά από ένα έργο του Αφροαμερικανού θεατρικού συγγραφέα August Wilson, στο οποίο ο νεαρός πρωταγωνιστής υπερασπίζεται το γεγονός ότι αρχίζει να υιοθετεί τη φυλετική συνείδηση των μαύρων ενάντια στον φιλελεύθερο οικουμενισμό της κοπέλας του που ταυτίζεται με τους λευκούς. Ως αναγνώστες, γνωρίζουμε ότι το διακύβευμα αυτής της απόφασης θα γίνει κάτι περισσότερο από προσωπικό: Ο μαύρος Αμερικανός που ο Ομπάμα θέλει να είναι σε αυτή τη σκηνή επρόκειτο να παντρευτεί μια μαύρη γυναίκα από τη νότια πλευρά του Σικάγο, τη Μισέλ Ρόμπινσον και, μετά από μια μετεωρική άνοδο, να κερδίσει τις εκλογές και να γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, αυτό που κατέγραψε ο Garrow, αφού εντόπισε και πήρε συνέντευξη από τη Sheila Miyoshi Jager, ήταν ένας έντονος καυγάς για ένα πολύ διαφορετικό θέμα. Σύμφωνα με την Τζάγκερ, ο καυγάς που τερμάτισε τη σχέση του ζευγαριού δεν αφορούσε τον αυτοπροσδιορισμό του Ομπάμα ως μαύρο. Και η αφορμή δεν ήταν ένα θεατρικό έργο για την εμπειρία των Αμερικανών Μαύρων, αλλά μια έκθεση στο Ινστιτούτο Spertus του Σικάγο για τη δίκη του Adolf Eichmann το 1961».

Γράφει ο Garrow στη συνέντευξη:

«Ο Ομπάμα δεν ενδιαφέρεται να ενισχύσει θεσμικά το Δημοκρατικό Κόμμα. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανές. Και δεν νομίζω ότι είχε πραγματικά βαθιές, ουσιαστικές δεσμεύσεις πολιτικής εκτός από την ανάγκη να αισθάνεται και να θεωρείται νικητής και θριαμβευτής. Έχω πει μερικές φορές σε συνομιλητές μου ότι νομίζω πως ο Μπαράκ είναι στην πραγματικότητα το ίδιο ανασφαλής με τον Τραμπ, αλλά με τρόπους που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί από τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το πιο βασικό μου συμπέρασμα.

Αλλά όντως το πράγμα φτάνει πίσω στο γεγονός ότι το Dreams of My Father είναι ένα έργο μυθοπλασίας, ότι η απουσία μιας πραγματικής προσωπικής ιστορίας τον κάνει να αισθάνεται την ανάγκη να συνθέσει ο ίδιος μία. Γιατί κάθε φορά που λέει, «Ω, πέρασα χρόνια διαβάζοντας την ιστορία του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα», ξέρω ότι διάβαζε Bearing the Cross, αλλά δεν νομίζω ότι διάβασε πολλά άλλα βιβλία. Πρόκειται για κάποιον που… το 98% των αναγνωσμάτων του ήταν μυθοπλασία, όχι ιστορία».

Υπάρχουν επίσης πολλά ενδιαφέροντα αποσπάσματα που δεν μπορώ να παραθέσω λόγω των αυστηρών γλωσσικών κανόνων του Liberty Fund. Δεν παραπονιέμαι. Νομίζω ότι οι κανόνες αυτοί είναι καλοί. Απλώς το αναφέρω.

Πρόκειται πάντως για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχω διαβάσει φέτος και ό,τι πιο ενδιαφέρον έχω διαβάσει για τον Ομπάμα.

Επίσης, ενδιαφέρον έχουν τα σημεία που αφορούν τη Μισέλ.

Ένας στενός μου φίλος μου είπε πριν από μερικά χρόνια ότι ο μόνος εν ζωή πρόεδρος ή πρώην πρόεδρος με τον οποίο θα ήθελε να συζητήσει για περισσότερη από μία ώρα είναι ο Μπαράκ Ομπάμα. Του είπα ότι το σύνολο των προέδρων ή των πρώην προέδρων με τους οποίους θα ήθελα να μιλήσω για τόση ώρα είναι μηδενικό.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

* Ο David Henderson είναι ερευνητής στο Hoover Institution και καθηγητής οικονομικών στη μεταπτυχιακή σχολή διοίκησης επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης του Naval Postgraduate School στο Monterey της Καλιφόρνιας.

** Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 4 Αυγούστου 2023 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια της Library of Economics and Liberty και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.