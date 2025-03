Μετά την « πολύ καλή και παραγωγική » τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στην επακόλουθη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Θα κατέληγε, όπως έγινε όταν συναντήθηκαν τελευταία φορά με σάρκα και οστά στις 28 Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο, σε καταστροφική οξύτητα; Ή μήπως ο Ζελένσκι θα κατάφερνε να συνεργαστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ με τρόπο που θα τον ενθάρρυνε να δει την Ουκρανία και τον ηγέτη της με πιο ευνοϊκό τρόπο;

Φαίνεται ότι το τελευταίο. Σε μια ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Truth Social , ο Τραμπ αναφέρθηκε στην «πολύ καλή τηλεφωνική τους συνομιλία», η οποία έφερε τους δύο ηγέτες «πολύ κοντά». Ο Ζελένσκι από την πλευρά του, μίλησε για ένα «πολύ καλό» και «ειλικρινές» τηλεφώνημα και φάνηκε να συμφωνεί με όλα όσα είχε να πει ο Αμερικανός πρόεδρος, φροντίζοντας να τονίσει και να επαινέσει τον Τραμπ και την ηγεσία της Αμερικής.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg