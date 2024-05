Η αξία ανάπτυξης της οικονομικής σκέψης

Τα οικονομικά και τα χρηματοπιστωτικά είναι ένα αναπόφευκτο μέρος της καθημερινής ζωής κάθε ανθρώπου. Οι οικονομικές αποφάσεις μας συνοδεύουν σε κάθε βήμα: όταν αγοράζουμε προϊόντα, όταν εξοικονομούμε χρήματα για εκπαίδευση, συνταξιοδότηση ή για διακοπές, όταν επιλέγουμε επάγγελμα, όταν πληρώνουμε λογαριασμούς, δάνεια, φόρους και ούτω καθεξής. Και το πόσο καλά ενημερωμένες είναι αυτές οι αποφάσεις μας επηρεάζει άμεσα το ατομικό και συλλογικό μας μέλλον.

Αυτό αξίζει να το θυμόμαστε στο πλαίσιο της συζήτησης και του σχεδιασμού της ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ουκρανίας. Άλλωστε, στον πυρήνα αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται το ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να επενδύσουμε στην οικονομική εκπαίδευση της νεολαίας μας σήμερα (αν όχι χθες). Οι εκπαιδευτικοί το καταλαβαίνουν αυτό, η κοινότητα των ειδικών το κατανοεί και ευτυχώς, οι κύριοι εκπαιδευτικοί φορείς το κατανοούν. Ωστόσο, το πιο σημαντικό βήμα είναι ακόμη μπροστά μας - η μετατροπή αυτής της κατανόησης σε πραγματικότητα.

Για πολλά χρόνια, στα περισσότερα μη εξειδικευμένα σχολεία, τα οικονομικά θέματα διδάσκονταν σπάνια ή διατηρούνταν στο πρόγραμμα σπουδών μόνο και μόνο λόγω του ενθουσιασμού κάποιων μεμονωμένων δασκάλων ή διευθυντών ως μέρος του προαιρετικού προγράμματος. Αυτό επιτρέπει στα σχολεία να παρέχουν ειδικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής στα οικονομικά.

Από το 2025 η κατάσταση αυτή θα αλλάξει σημαντικά καθώς θα εισαχθεί το υποχρεωτικό διετές μάθημα Επιχειρηματικότητας και Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού στις τάξεις 8-9. Στόχος του είναι να παρέχει στους μαθητές και τις μαθήτριες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στη διαχείριση των προσωπικών τους οικονομικών και την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών. Επί του παρόντος, ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός διδάσκεται σε περίπου 10% των σχολείων.

Μέχρι το 2025, σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να φτάσει το 100%.

Και στο σημείο αυτό αντιμετωπίζουμε ένα επείγον πρόβλημα – πού θα βρούμε έναν τόσο μεγάλο αριθμό καταρτισμένων ατόμων για να διδάξουν αυτό το νέο αντικείμενο; Βασικά, από την ίδια δεξαμενή καθηγητών μαθημάτων που σχετίζονται με τα Οικονομικά – τη Γεωγραφία, την Ιστορία, την Πληροφορική, τα Μαθηματικά κ.λπ. Επομένως, αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται από τώρα.

Εμείς στο Bendukidze Free Market Center εκπαιδεύουμε εκπαιδευτικούς εδώ και αρκετά χρόνια με την υποστήριξη των συνεργατών μας από το Friedrich Naumann Foundation for Freedom, το New Energy, τη Multimarket Aurora και την Poltava Business Association, σε συνεργασία με περιφερειακά και τοπικά εκπαιδευτικά τμήματα. Φέτος, προσκαλούμε επίσης εκπαιδευτικούς που θέλουν να εξοικειωθούν με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας στα Οικονομικά και στη συνέχεια να μοιραστούν αυτή τη γνώση με τους συναδέλφους τους, να συμμετάσχουν στο διεθνές πρόγραμμα Economic Fundamentals Initiative «Innovative Methods of Teaching Economics».

Δεν έχουμε όμως ξεχάσει τους μαθητές και τις μαθήτριες! Για να τους εμπλέξουμε στην ανάπτυξη της οικονομικής τους σκέψης, φέραμε τη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα στην Ουκρανία. Φέτος, περισσότερα από 9300 παιδιά από όλες τις περιοχές εκτός από την Κριμαία συμμετείχαν στον πρώτο εθνικό γύρο της Οικονομικής Ολυμπιάδας στην Ουκρανία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια τέτοια συμβιωτική σχέση επίσημων και άτυπων πρωτοβουλιών είναι το μέλλον της ποιοτικής οικονομικής εκπαίδευσης, η οποία θα είναι και το κλειδί για το επιτυχημένο μέλλον της ουκρανικής νεολαίας και της χώρας στο σύνολό της.

Το Bendukidze Free Market Center είναι μια ουκρανική δεξαμενή σκέψης που ιδρύθηκε με αποστολή την προαγωγή της ελευθερίας, του περιορισμένου κράτους και της ελεύθερης αγοράς μέσω της ανάλυσης και της ανάπτυξης νέων και σύγχρονων επιλογών πολιτικής, την εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την άμεση συνεργασία με τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων στο κράτος, τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 23 Απριλίου 2024 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια της 4Liberty.eu και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.