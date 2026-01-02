Εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν: Το χρονικό μιας βάναυσης σύγκρουσης

Ο βάναυσος εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν διαρκεί πάνω από 2,5 χρόνια, εκτοπίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους και σκοτώνοντας πάνω από 150.000 ανθρώπους - καθιστώντας τον μια από τις πιο φονικές συγκρούσεις στον κόσμο σήμερα.

Από τον Δεκέμβριο του 2025, οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης φαίνεται να σημειώνουν κέρδη, καταλαμβάνοντας ένα βασικό πετρελαιοπηγείο στο κεντρικό Σουδάν και αναγκάζοντας τις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις σε υποχώρηση σε βασικές πόλεις στα δυτικά της χώρας.

Ωστόσο, οι μάχες συνεχίστηκαν και συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, με περιοχές της χώρας να αλλάζουν χέρια αρκετές φορές. Αυτό έχει αφήσει μια περίπλοκη εικόνα ενός έθνους βυθισμένου στη βία. Ακολουθεί ένας οπτικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι συμβαίνει και το κόστος που έχει επιφέρει στον πληθυσμό του Σουδάν.

Τα δύο κύρια εμπόλεμα μέρη είναι οι Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) και οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Οι SAF είναι ο επίσημος στρατός του έθνους. Πριν από τον εμφύλιο πόλεμο, ήταν υπεύθυνοι για την επιβολή των συνόρων, την προστασία της χώρας από ξένες οντότητες και τη διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας. Από τον Απρίλιο του 2023, οι SAF αριθμούσαν μια εκτιμώμενη δύναμη έως και 200.000 ατόμων.



Η παραστρατιωτική RSF είναι μια ημιαυτόνομη οργάνωση που δημιουργήθηκε το 2013 για να αντιμετωπίσει ομάδες ανταρτών. Οι ρίζες της βρίσκονται στην τρομερή πολιτοφυλακή Janjaweed που απέκτησε διεθνή φήμη για τις τακτικές της καμένης γης, τις εξωδικαστικές δολοφονίες και τις σεξουαλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας στο Νταρφούρ μεταξύ 2003 και 2005.

Μετονομαζόμενη σε RSF, η παραστρατιωτική δύναμη εξελίχθηκε σε προσωπική δύναμη ασφαλείας του προέδρου Ομάρ αλ-Μπασίρ πριν από την εκδίωξη του αλ-Μπασίρ το 2019.

Μετά από αυτό, οι RSF και οι SAF συνεργάστηκαν για να οργανώσουν ένα πραξικόπημα το 2021 εναντίον του πρωθυπουργού Abdalla Hamdok. Ωστόσο, προέκυψε μια διαμάχη για την εξουσία μεταξύ των ηγετών των RSF και των SAF εν μέσω διαφωνιών σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της χώρας και το εάν οι RSF θα ενσωματωθούν στον στρατό.

Μέχρι το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου το 2023, οι RSF είχαν συγκεντρώσει περίπου 100.000 στρατιώτες.

Διάφορες άλλες ένοπλες ομάδες έχουν προσφέρει την υποστήριξή τους στους RSF και SAF κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένου του επαναστατικού Κινήματος Λαϊκής Απελευθέρωσης του Βορρά του Σουδάν , το οποίο υποστηρίζει τους RSF, και του Κινήματος Δικαιοσύνης και Ισότητας, το οποίο είναι προσκείμενο στον στρατό.

Οι SAF ηγούνται του στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν, του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της χώρας και de facto αρχηγού κράτους. Ο μακροχρόνιος στρατιώτης ανήλθε στο βαθμό του περιφερειακού διοικητή το 2008 και προήχθη μια δεκαετία αργότερα στη θέση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Μετά την αποπομπή του Μπασίρ το 2019, ο Μπουρχάν διορίστηκε επικεφαλής του Μεταβατικού Στρατιωτικού Συμβουλίου και της διάδοχης πολιτικοστρατιωτικής οντότητας, γνωστής ως Κυρίαρχο Συμβούλιο. Ως ηγέτης του Κυρίαρχου Συμβουλίου, ο Μπουρχάν κατείχε το υψηλότερο αξίωμα του έθνους.

Η φήμη του έχει αμαυρωθεί από τις επιθέσεις του δικού του στρατού εναντίον αμάχων στο Νταρφούρ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και, πιο πρόσφατα, από την εξάρτησή του από την υποστήριξη ισλαμιστικών ομάδων.

Ο ηγέτης των RSF, Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό, επίσης γνωστός ως «Χεμέντι», ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία του Μπουρχάν.

Γεννημένος σε μια φτωχή οικογένεια που εγκαταστάθηκε στο Νταρφούρ, ο Χεμέντι ήταν μέλος της πολιτοφυλακής Τζαντζαουίντ που ανέπτυξε ο πρόεδρος Μπασίρ για να συντρίψει την μη αραβική αντίσταση στα δυτικά της χώρας. Ως ηγέτης των Τζαντζαουίντ πριν αναλάβει την ηγεσία των RSF, ο Χεμέντι απέκτησε τη φήμη ενός αδίστακτου διοικητή του οποίου οι βάναυσες μέθοδοι ενοχλούσαν ορισμένους συναδέλφους αξιωματικούς.

Από πού προέρχονται τα όπλα και η χρηματοδότηση;

Ενώ οι μάχες έχουν σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί εντός των συνόρων του Σουδάν, τροφοδοτούνται από το εξωτερικό της χώρας.

Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι παρά το δεκαετιών εμπάργκο όπλων από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπλα και εξοπλισμός που κατασκευάστηκαν πρόσφατα από την Κίνα, τη Ρωσία, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές στη σύγκρουση.

Η σουδανική κυβέρνηση κατηγόρησε τα ΗΑΕ ότι παρέχουν στρατιωτική βοήθεια στους RSF, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιούν τα ΗΑΕ για παράνομη διακίνηση χρυσού.

Εκτός από την παροχή στρατιωτικής βοήθειας, τα ΗΑΕ έχουν κατηγορηθεί ότι παρέχουν οικονομική υποστήριξη στους RSF. Τον Ιανουάριο του 2025, η κυβέρνηση Μπάιντεν επέβαλε κυρώσεις σε επτά εταιρείες με έδρα τα ΗΑΕ που χρηματοδοτούν την Hemedti.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία θεωρεί το Σουδάν σύμμαχο για την αντιμετώπιση της περιφερειακής επιρροής του Ιράν, έχει παράσχει οικονομική υποστήριξη στις SAF. Τον Οκτώβριο του 2025, η κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τις SAF ανακοίνωσε ότι η Σαουδική Αραβία σχεδίαζε να επενδύσει επιπλέον 50 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο Σουδάν, επιπλέον των 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει ήδη επενδύσει.

Η Αίγυπτος, σε συμμαχία με τον Μπουρχάν σε μια διαμάχη με την Αιθιοπία για το Μεγάλο Φράγμα της Αιθιοπικής Αναγέννησης , έχει προμηθεύσει τις SAF με πολεμικά αεροσκάφη και πιλότους.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν και η Ρωσία έχουν επεκτείνει την υποστήριξή τους προς την κυβέρνηση του Σουδάν. Πιστεύεται ότι το Ιράν, το οποίο ανανέωσε τις διπλωματικές σχέσεις με το Σουδάν τον Οκτώβριο του 2023, έχει παράσχει στις SAF μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης, ενώ η Ρωσία έχει παράσχει στην κυβέρνηση του Σουδάν διπλωματική και στρατιωτική υποστήριξη.

Ποιες περιοχές ελέγχονται από ποιον;

Από τον Δεκέμβριο του 2025, οι RSF και οι SAF ελέγχουν διαφορετικά μισά της χώρας, χωρισμένα κατά μήκος ενός άξονα περίπου βορρά-νότου. Οι SAF ελέγχουν λίγο περισσότερο από το μισό της χώρας.

Οι SAF έχουν ένα προπύργιο στην πρωτεύουσα του έθνους, Χαρτούμ. Στα ανατολικά, ο στρατός ελέγχει την πόλη Πορτ Σουδάν στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Οι SAF ελέγχουν επίσης περίπου τα τρία τέταρτα των συνόρων του Σουδάν με την Αίγυπτο στα βόρεια.

Στρατηγικά, οι περιοχές υπό τον έλεγχο των SAF παρέχουν τα πλεονεκτήματα της πρόσβασης στην Ερυθρά Θάλασσα - έναν κρίσιμο κόμβο μεταφορών μέσω του οποίου διέρχεται το 12% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου - καθώς και το ιστορικό δημογραφικό και διοικητικό επίκεντρο του Χαρτούμ, που βρίσκεται στη συμβολή του Γαλάζιου και του Λευκού Νείλου, και την πλούσια σε κτηνοτροφία πολιτεία Κασσάλα.

Συνολικά, ο Σουδανός ερευνητής Τζιχάντ Μασαμούν εκτιμά ότι από τον Νοέμβριο του 2025, οι SAF έλεγχαν το 60% της χώρας.

Εν τω μεταξύ, οι RSF έχουν εδραιώσει τον έλεγχο του Νταρφούρ - της τεράστιας δυτικής περιοχής που αποτελεί κόμβο για τις οδούς εξόρυξης και εμπορίας χρυσού - και της περιφερειακής πρωτεύουσας ελ-Φασέρ , ενός οικονομικού κόμβου που συνδέει τις οδούς με τη Λιβύη στα βόρεια, τον Νείλο στα ανατολικά και το Τσαντ στα δυτικά.

Όπως έχει σημειώσει ο ερευνητής Μπράβιν Οντίτι, η πτώση του ελ Φασέρ στους RSF στα τέλη Οκτωβρίου εξάλειψε το τελευταίο προπύργιο των SAF στο Νταρφούρ από το οποίο μπορούσαν να ασκήσουν εξουσία στο δυτικό Σουδάν.

Εκτός του Νταρφούρ, οι RSF ελέγχουν τα περισσότερα πετρελαιοπηγήματα της χώρας , πολλά από τα χρυσωρυχεία στο κεντρικό και νοτιοδυτικό Σουδάν και μοιράζονται τον έλεγχο σημαντικών βοσκοτόπων με τις SAF.

Ποιος είναι ο απολογισμός των θυμάτων στους πολίτες του Σουδάν;

Μία από τις χαρακτηριστικές φρικαλεότητες του πολέμου ήταν τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά δολοφονιών αμάχων.

Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου που περιλαμβάνουν στοχευμένες επιθέσεις σε αμάχους, ιατρικά κέντρα και συστήματα τροφίμων. Οι μαζικές δολοφονίες στο Χαρτούμ, το Νταρφούρ, το Κορντοφάν, την Γκεζίρα, το Σενάρ και τις πολιτείες του Λευκού Νείλου αντικατοπτρίζουν τη γενική έκταση της σφαγής που έχει σαρώσει τη χώρα.



Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η βία έχει λάβει σαφώς εθνοτική διάσταση. Το Human Rights Watch αναφέρει ότι από τα τέλη Απριλίου έως τις αρχές Νοεμβρίου 2023, οι RSF και οι συμμαχικές τους πολιτοφυλακές επιδίωξαν συστηματικά να απομακρύνουν - μεταξύ άλλων και με δολοφονίες - τους εθνοτικούς Μασαλίτες από την Ελ Τζενέινα, πρωτεύουσα του Δυτικού Νταρφούρ.

Satellite images reveal evidence of suspected mass killings and graves in el-Fasher after the RSF paramilitary group captured the city in Sudan's Darfur.



Yale's Humanitarian Research Lab identified what appear to be piles of body-sized objects and pits for mass graves: pic.twitter.com/I5RHMNF1Qw — DW News (@dwnews) November 17, 2025

Τον Οκτώβριο του 2025, μετά την πολιορκία του ελ-Φασέρ από τη RAF, ο κόσμος παρακολουθούσε με τρόμο τις δορυφορικές εικόνες «συσσωμάτωσης» που συμβατές με πτώματα και αιματοκόκκινες αποχρωματίσεις μπορούσαν να φανούν στο έδαφος. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση καταδικάζοντας τη δολοφονία σχεδόν 500 ανθρώπων από τους RSF στο Μαιευτήριο της Σαουδικής Αραβίας του ελ-Φασέρ.

Περισσότεροι από 9,5 εκατομμύρια άνθρωποι χαρακτηρίζονται ως εσωτερικά εκτοπισμένοι, έχοντας διαφύγει από τη βία. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης αναφέρει ότι οι πολιτείες του Βόρειου και του Νότιου Νταρφούρ φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων, ακολουθούμενες από τις πολιτείες του Κεντρικού και Ανατολικού Νταρφούρ.

Εν τω μεταξύ, πάνω από 4 εκατομμύρια έχουν καταφύγει στις γειτονικές χώρες της Αιγύπτου, του Νότιου Σουδάν και του Τσαντ.

* O Christopher Tounsel είναι αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον. Το άρθρο του αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.