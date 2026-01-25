Δύο ομιλίες και μία μεγάλη αντίθεση: Πώς ο Μαρκ Κάρνεϊ «νίκησε» τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός (vids)

Η συνάντηση και ο τόπος διεξαγωγής ήταν οι ίδιοι, αλλά το ύφος και ο τόνος των δύο πιο αναμενόμενων βασικών ομιλιών στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην ελβετική πόλη του Νταβός δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικά. Την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, ο Καναδός πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνεϊ απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες ως ένας από αυτούς: ένας εθνικός ηγέτης με βαθιά εμπειρία στον τομέα των οικονομικών.

Μίλησε για μια «ρήξη» στην παγκόσμια τάξη και για το καθήκον των εθνών να ενωθούν μέσω κατάλληλων συνασπισμών προς όφελος όλων. Ήταν ένας ύμνος στον πολυμερισμό, αλλά ένας ύμνος που αναγνώριζε ότι οι ΗΠΑ δεν θα παρέχουν πλέον το συνδετικό στοιχείο που κρατάει ενωμένες τις συμμαχίες. Ο Κάρνεϊ δεν ανέφερε ποτέ το όνομα των ΗΠΑ στην ομιλία του, αλλά μίλησε για «μεγάλες δυνάμεις» και «ηγεμονικές δυνάμεις».

Η ήρεμη, μετρημένη και υποβλητική παρουσίαση του Κάρνεϊ απέδειξε την ικανότητά του να είναι ο ηγέτης που θα ήθελε να είναι ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας και ο Κιρ Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πολύ προσεκτικός για να είναι. Ήταν σαφής, κατηγορηματικός και δεν φοβόταν τον εκφοβιστή κάτω από τα νότια σύνορά του. Αντιμετωπίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδειξε σε κάθε του κίνηση ότι είναι ένας πραγματικός πολιτικός.

Στη συνέχεια, στις 21 Ιανουαρίου, ο Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή . Δεν έδειξε την αυτογνωσία του Κάρνεϊ, ούτε διάβασε την αίθουσα αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα, τα ταλέντα και την οικονομική δύναμη του κοινού. Ο Τραμπ ξεκίνησε με χιούμορ, σημειώνοντας ότι μιλούσε σε «φίλους και μερικούς εχθρούς».

Αλλά γρήγορα πέρασε σε μια αναδρομή στα μεγαλύτερα επιτεύγματα του πρώτου έτους του Τραμπ 2.0, με τη συνήθη απόκλιση από το σενάριό του και την παρατήρηση της ανάγκης του για εκδίκηση. Ο Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί να καταλαμβάνει υπερβολικά μεγάλο μέρος του μυαλού του Τραμπ, αλλά η επόμενη ώρα θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής: «Ο Τραμπ είναι σπουδαίος: όλοι οι άλλοι είναι κακοί».

Ο πρόεδρος είναι ο πιο εκπληκτικός υπερασπιστής της δικής του μεγαλοσύνης, αλλά γι' αυτόν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Για να κερδίσει αυτός, οι άλλοι πρέπει να χάσουν, είτε πρόκειται για το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε για τον Μακρόν είτε για την «ανώνυμη πρωθυπουργό της Ελβετίας», την οποία χλεύασε για την ανεπάρκεια των δεξιοτήτων της στις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελβετία δεν έχει πρωθυπουργό και ο σημερινός της πρόεδρος είναι άνδρας.

Ενώ ο Κάρνεϊ προσπαθούσε να συνδεθεί με το ακροατήριό του από συμμάχους, ο Τραμπ ζούσε ευτυχισμένος στον δικό του κόσμο, όπου η υποστήριξη – και η κυριαρχία – μπορούν να αγοραστούν, και η πίστη υπερισχύει όλων. Όπως πάντα, ο Τραμπ έπαιξε γρήγορα και χαλαρά με τα γεγονότα, τυλίγοντας τις πραγματικές επιτυχίες, τις φιλοδοξίες και τη μοναδική του άποψη για την αλήθεια σε έναν ύμνο προς τον εαυτό του.

Στην πραγματικότητα, επέστρεψε στο σενάριό του για να υποστηρίξει την κατάληψη της Γροιλανδίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια θεωρητική ανάγκη για «εθνική και διεθνή ασφάλεια», που υπογραμμίζεται με την επισήμανση ότι το έδαφος βρίσκεται «στο ημισφαίριό μας». Όπως έχουν πει πολλοί σχολιαστές, η συλλογική ασφάλεια θα κάνει τη δουλειά . Ο Τραμπ επιμένει ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να το κάνουν – και δεν θα απαιτήσουν από τη Δανία να παραχωρήσει έδαφος. Αλλά ο Τραμπ ακούγεται όλο και λιγότερο ορθολογικός.

Αντιφατικές οπτικές

Το επόμενο έτος είναι ένα έτος καμπής για την προεδρία του Τραμπ. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του ενδέχεται να χάσει τον έλεγχο της Βουλής και πιθανώς και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου , γεγονός που θα περιορίσει σοβαρά την ικανότητά του να επιβάλλει την βούλησή του χωρίς περιορισμούς.

Ο Τραμπ επικεντρώνεται στην κληρονομιά του και απαιτεί να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους πρώην προέδρους των ΗΠΑ Τόμας Τζέφερσον , Τζέιμς Μονρό , Τζέιμς Πολκ και Γουίλιαμ Μακίνλεϊ , επεκτείνοντας την αμερικανική αυτοκρατορία και την φυσική της παρουσία. Αυτό μπορεί να είναι ένα βήμα παραπέρα, ακόμη και για έναν πρόεδρο με τόσο μεγάλη οικονομική και στρατιωτική δύναμη.

Η ομιλία του Κάρνεϊ είχε θετική απήχηση τόσο στην πατρίδα του όσο και σε όλο τον κόσμο. Η φράση του «Αν δεν είμαστε στο τραπέζι, είμαστε στο μενού» βρήκε σαφή απήχηση στους συναδέλφους του δυτικούς ηγέτες. Η άποψή του ότι «η δύναμη της νομιμότητας, της ακεραιότητας και των κανόνων θα παραμείνει ισχυρή αν επιλέξουμε να τις ασκήσουμε από κοινού» προσέφερε επίσης μια θετική προοπτική σε μια σκοτεινή εποχή.

Ο Τραμπ είπε στο ακροατήριο ότι δεν θα χρησιμοποιήσει «υπερβολική δύναμη» για να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Ωστόσο, ως έμπειρος επιχειρηματίας ακινήτων, απαίτησε «δικαίωμα, τίτλο και ιδιοκτησία» με μια απειλητική προειδοποίηση: «Μπορείτε να πείτε όχι – θα το θυμόμαστε».

Καθώς ο Τραμπ παρουσίαζε το μεγαλόπνοο όραμά του για την προστασία και την εκτίμηση των πλούσιων και την ευθυγράμμιση των εθνών με τις επιθυμίες της Αμερικής, αυτό έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τον Κάρνεϊ. Η υπερβολή και η αυτοεξύψωση, οι προσβολές και οι απειλές, καθώς και η μοναδική οπτική του να βλέπει τον κόσμο μόνο μέσα από την προσωπική επίδραση που έχει πάνω του, κάνουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ξεχωρίζει ως αξιοσημείωτος, ακόμη και εξαιρετικός.

Αλλά είναι αυτή η εξαιρετικότητα που θέλει η Αμερική; Η Αμερική είναι κάτι περισσότερο από την πολιτική του ισχυρού άνδρα με οικονομικό και στρατιωτικό εξαναγκασμό;

Η άμεση αντίδραση στις ΗΠΑ ήταν ανακούφιση, με την άποψη ότι ο Τραμπ δεν θα καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία. Θα είναι ενδεικτικό να δούμε τα σχόλια καθώς η χώρα αναλογίζεται τον στόχο του προέδρου να ανυψώσει την Αμερική, φαινομενικά με το να καταβαραθρώσει τον υπόλοιπο κόσμο.

Ένας ηγέτης φόρεσε το μανδύα της πολιτικής στο Νταβός αυτή την εβδομάδα. Και δεν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

* Ο Mark Shanahan είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Συμμετοχής στο Πανεπιστήμιο του Surrey της Μεγάλης Βρετανίας. Το άρθρο του αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.com.