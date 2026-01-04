Από τα πρώτα αυτοκίνητα στην GenAI: Πώς οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ζήτηση για εξειδικευμένα υλικά

Η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative/Gen AI) έχει γίνει ευρέως αποδεκτή ως εργαλείο που αυξάνει την παραγωγικότητα. Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή απέχει πολύ από το να θεωρείται ώριμη.



Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εξελίσσονται ραγδαία από τη μία γενιά στην άλλη, και οι ειδικοί μπορούν μόνο να κάνουν εικασίες για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει το εργατικό δυναμικό και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Ως επιστήμονας υλικών, με ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο τα υλικά και οι τεχνολογίες που προέρχονται από αυτά επηρεάζουν την κοινωνία. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα παράδειγμα τεχνολογίας που οδηγεί σε παγκόσμια αλλαγή, ιδίως μέσω της ζήτησης για υλικά και σπάνια ορυκτά.

Ωστόσο, πριν η τεχνητή νοημοσύνη εξελιχθεί στο σημερινό της επίπεδο, δύο άλλες τεχνολογίες αποτέλεσαν παραδείγματα της διαδικασίας που δημιουργήθηκε από τη ζήτηση για εξειδικευμένα υλικά: τα αυτοκίνητα και τα smartphone.

Συχνά, η μαζική υιοθέτηση μιας νέας εφεύρεσης αλλάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, γεγονός που οδηγεί σε νέες τεχνολογίες και υποδομές που βασίζονται στην εφεύρεση. Με τη σειρά τους, αυτές οι νέες τεχνολογίες και υποδομές απαιτούν νέα ή βελτιωμένα υλικά – και αυτά συχνά περιέχουν κρίσιμα ορυκτά: ορυκτά που είναι απαραίτητα για την τεχνολογία και επιβαρύνουν την αλυσίδα εφοδιασμού.

Η άνιση κατανομή αυτών των ορυκτών δίνει μόχλευση στα έθνη που τα παράγουν. Οι επακόλουθες μετατοπίσεις ισχύος επιβαρύνουν τις γεωπολιτικές σχέσεις και ωθούν την αναζήτηση νέων ορυκτών πηγών. Η νέα τεχνολογία ενισχύει τη μεταλλευτική βιομηχανία.

Το αυτοκίνητο και η ανάπτυξη των προαστίων

Στις αρχές του 20ού αιώνα, μόνο 5 στους 1.000 ανθρώπους είχαν αυτοκίνητο, με ετήσια παραγωγή περίπου μερικές χιλιάδες. Οι εργάτες μετακινούνταν με τα πόδια ή με το τραμ. Σε ακτίνα δύο μιλίων, πολλοί άνθρωποι είχαν όλα όσα χρειάζονταν: από παντοπωλεία μέχρι σιδηρικά, από το σχολείο μέχρι την εκκλησία και από υποδηματοποιούς μέχρι γιατρούς.



Στη συνέχεια, το 1913, ο Χένρι Φορντ μεταμόρφωσε τη βιομηχανία εφευρίσκοντας τη γραμμή συναρμολόγησης. Τώρα, μια μεσοαστική οικογένεια μπορούσε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο: η μαζική παραγωγή μείωσε την τιμή του Μοντέλου Τ από 850 δολάρια το 1908 σε 360 δολάρια το 1916. Ενώ η Μεγάλη Ύφεση έθεσε φρένο στην ευρεία υιοθέτηση του αυτοκινήτου, οι πωλήσεις άρχισαν να αυξάνονται ξανά μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Με την έλευση των αυτοκινήτων αυξήθηκε η κινητικότητα και πολλοί άνθρωποι μετακόμισαν μακρύτερα από τον χώρο εργασίας τους. Τις δεκαετίες του 1940 και του 1950, μια ισχυρή ομάδα πίεσης που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των πετρελαϊκών, των αυτοκινητοβιομηχανιών και των κατασκευαστικών εταιρειών προώθησε ομοσπονδιακές πολιτικές για τους αυτοκινητόδρομους και τις μεταφορές, οι οποίες αύξησαν την εξάρτηση από το αυτοκίνητο. Αυτές οι πολιτικές συνέβαλαν στην αλλαγή του τοπίου: τα σπίτια απέχουν περισσότερο μεταξύ τους και βρίσκονται μακρύτερα από τα αστικά κέντρα όπου εργάζονται πολλοί άνθρωποι. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, τα δύο τρίτα των Αμερικανών εργαζομένων μετακινούνταν με αυτοκίνητο και η μέση απόσταση μετακίνησης είχε αυξηθεί στα 10 μίλια.

Η δημόσια πολιτική και οι επενδύσεις ευνοούσαν τα προάστια, πράγμα που σήμαινε λιγότερες επενδύσεις στα κέντρα των πόλεων. Η επακόλουθη παρακμή έκανε τη διαβίωση στα κέντρα πολλών πόλεων ανεπιθύμητη και προκάλεσε την έναρξη έργων αστικής ανανέωσης.

Οι μεγάλες αποστάσεις μετακίνησης συνέβαλαν στην αύξηση της ρύπανσης και των εξόδων, γεγονός που δημιούργησε ζήτηση για ελαφρύτερα αυτοκίνητα με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Ωστόσο, η κατασκευή τους απαιτούσε καλύτερα υλικά.

Το 1970, ολόκληρο το σασί και το αμάξωμα ενός αυτοκινήτου κατασκευάζονταν από έναν τύπο χάλυβα, αλλά μέχρι το 2017, 10 διαφορετικοί, εξαιρετικά εξειδικευμένοι χάλυβες αποτελούσαν το ελαφρύ αμάξωμα ενός οχήματος. Κάθε χάλυβας περιέχει διαφορετικά χημικά στοιχεία, όπως μολυβδαίνιο και βανάδιο, τα οποία εξορύσσονται μόνο σε λίγες χώρες.

Ενώ η αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινήτων ήταν κυρίως εγχώρια μέχρι τη δεκαετία του 1970, σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Αυτή η εξάρτηση έχει δημιουργήσει εντάσεις με τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους, όπως αντανακλάται στα υψηλότερα δασμολογικά τέλη για τον χάλυβα.

Το κινητό τηλέφωνο και η αμερικανική ζωή

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα τεχνολογίας που δημιουργεί ζήτηση για ορυκτά και επηρεάζει την εξωτερική πολιτική. Το 1983, η Motorola κυκλοφόρησε το DynaTAC, το πρώτο εμπορικό κινητό τηλέφωνο. Ήταν βαρύ, ακριβό και η μπαταρία του διαρκούσε μόνο μισή ώρα, οπότε λίγοι άνθρωποι είχαν ένα. Στη συνέχεια, το 1996, η Motorola παρουσίασε το flip phone, το οποίο ήταν φθηνότερο, ελαφρύτερο και πιο βολικό στη χρήση. Το flip phone ξεκίνησε τη μαζική υιοθέτηση των κινητών τηλεφώνων. Ωστόσο, ήταν ακόμα μόνο ένα τηλέφωνο: σε αντίθεση με τα σημερινά smartphone, το μόνο που έκανε ήταν να στέλνει και να λαμβάνει κλήσεις και μηνύματα.



Το Motorola DynaTAC 8000X ήταν το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο κινητό τηλέφωνο. Με καινοτομίες και καλύτερα υλικά, τα κινητά τηλέφωνα αργότερα έγιναν μικρότερα, πιο ελαφριά και υιοθέτησαν οθόνες αφής. Redrum0486/Wikimedia Commons, CC BY-SA

Το 2007, η Apple επαναπροσδιόρισε την επικοινωνία με το iPhone, εφευρίσκοντας την οθόνη αφής και ενσωματώνοντας έναν περιηγητή διαδικτύου. Το τηλέφωνο έγινε ένας ψηφιακός κόμβος για πλοήγηση, αναζήτηση πληροφοριών και δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινωνικής ταυτότητας. Πριν από τα smartphone, τα κινητά τηλέφωνα συμπλήρωναν την καθημερινή ζωή. Τώρα, την διαμορφώνουν.

Το 2000, λιγότεροι από τους μισούς ενήλικες Αμερικανούς είχαν κινητό τηλέφωνο και σχεδόν όλοι όσοι είχαν το χρησιμοποιούσαν μόνο σποραδικά. Το 2024, το 98% των Αμερικανών άνω των 18 ετών δήλωσαν ότι είχαν κινητό τηλέφωνο και πάνω από το 90% είχαν smartphone.

Χωρίς το smartphone, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις καθημερινές τους εργασίες. Πολλοί άνθρωποι σήμερα πάσχουν από νομοφοβία: αισθάνονται άγχος χωρίς το κινητό τους τηλέφωνο.

Περίπου τα τρία τέταρτα όλων των σταθερών στοιχείων εκπροσωπούνται στα εξαρτήματα κάθε smartphone. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για εξειδικευμένα υλικά που επιτρέπουν τη λειτουργία οθονών αφής, οθονών, μπαταριών, ηχείων, μικροφώνων και καμερών. Πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τουλάχιστον μία λειτουργία και έχουν μια αναξιόπιστη αλυσίδα εφοδιασμού, γεγονός που τα καθιστά κρίσιμα.

*Ο Πίτερ Μύλνερ είναι καθηγητής Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο Πανεπιστήμιο Boise State στο Άινταχο των ΗΠΑ.



Το άρθρο του αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.